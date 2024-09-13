Как правильно проверять недвижимость перед покупкой: важные выписки из ЕГРН

Какие три выписки из ЕГРН нужно обязательно проверить при покупке недвижимости. Эти шаги помогут избежать ошибок и защитить ваши деньги.

Проверка недвижимости – это не просто формальность

Вопрос безопасности при покупке недвижимости актуален для многих. Нередко покупатели сталкиваются с ситуациями, когда после передачи денег они остаются ни с чем. Случаются случаи, когда продавец не может подтвердить право собственности, или же на недвижимости есть скрытые обременения. Как избежать таких неприятных ситуаций? Ответ прост — внимательно проверяйте все необходимые документы. А ключевым инструментом для этого является выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Так как же правильно использовать этот документ? Росреестр недавно напомнил, что существует не одна, а целых три выписки, которые стоит получить при покупке недвижимости. Все эти документы помогут вам избежать подделок и выявить скрытые риски.

Выписка №1: Описание объекта недвижимости и зарегистрированные права

Первая выписка дает полное представление о самой недвижимости. В ней содержится информация о:

Вид недвижимости: дом, квартира, участок;

Адрес, площадь, кадастровый номер и стоимость;

Ф.И.О. собственника, тип собственности (индивидуальная, совместная или долевая);

Дата регистрации права собственности и основание его возникновения;

Ограничения на имущество (например, залог или арест);

Схема расположения объекта на земельном участке.

Эту выписку можно получить не только собственнику, но и любому заинтересованному лицу, заплатив госпошлину. Важно помнить: даже если продавец предоставляет вам такую выписку, лучше заказать ее самостоятельно, чтобы удостовериться в ее подлинности. Бывают случаи, когда выписка оказывается поддельной, и это может привести к серьезным последствиям. Особенно внимательно нужно проверять:

Адрес недвижимости;

Кто является собственником;

Наличие обременений.

Если указано, что имущество находится в совместной собственности, потребуется нотариальное согласие супруга продавца на продажу.

Выписка №2: Содержание правоустанавливающих документов

Эта выписка содержит не только реквизиты документов, по которым продавец стал собственником недвижимости, но и краткое содержание этих документов. Например:

Договор купли-продажи с указанием сторон сделки, нотариуса и номера удостоверения;

Свидетельство о наследстве с указанием нотариуса и даты выдачи.

Зачем она нужна? С помощью этой выписки вы можете:

Убедиться в подлинности сделки и проверить информацию о продавце.

Если основание для приобретения недвижимости — это наследство, важно удостовериться, что нет других претендентов на имущество и что срок исковой давности не истек.

Для получения этой выписки необходимо, чтобы запрашивающим был сам собственник. Если вы покупаете недвижимость, продавец должен предоставить вам этот документ или саму правоустанавливающую документацию для ознакомления.

Выписка №3: Переход прав на недвижимость

Эта выписка дает полную информацию о всех владельцах недвижимости, начиная с самого первого хозяина. В ней указаны все изменения в праве собственности: кто и когда был владельцем, как происходил переход прав.

Зачем она нужна? С помощью данной выписки можно:

Убедиться, что продавец не пытается продать вам недвижимость, на которую есть претензии или неурегулированные вопросы;

Проверить на наличие судебных разбирательств и споров по поводу собственности.

Эту выписку можно получить по запросу любого заинтересованного лица. Она поможет вам убедиться в том, что недвижимость не имеет скрытых юридических рисков.

Важность комплексной проверки

Одной выписки из ЕГРН недостаточно. Чтобы сделать покупку недвижимости безопасной, важно получить все три выписки. Только так можно быть уверенным, что сделки с недвижимостью, которую вы покупаете, не будут иметь скрытых рисков. Если же одна из выписок вызывает сомнения, вы можете отказаться от сделки без потери средств.

Росреестр настоятельно рекомендует, чтобы покупатели обязательно проверяли все документы, даже если продавец выглядит честным. В случае с недвижимостью лучше предотвратить проблемы, чем потом решать их в суде.