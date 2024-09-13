Как суд может признать родственников «бывшими» и выселить из квартиры

В статье разобраны случаи, когда суд может признать родственника не членом семьи собственника и выселить его из жилья. Речь идет о прекращении семейных отношений, а также важных судебных примерах

Кто может быть выселен из квартиры по решению суда?

Жилищные отношения — это не только права собственников, но и нюансы, касающиеся прав членов семьи. Что делать, если родственники больше не живут вместе или семейные отношения прекратились? Законы Российской Федерации дают четкие ответы на эти вопросы, часто с неожиданными последствиями для самих родственников.

В случае с жильем, закон говорит, что проживать в квартире или доме могут только члены семьи собственника или нанимателя. Однако, как мы увидим в реальных примерах, наличие кровных отношений не всегда гарантирует право на жилье, если отношения признаны прекращенными.

Когда родственник перестает быть членом семьи?

Одним из самых важных аспектов жилищных споров является вопрос, когда человек перестает быть членом семьи собственника. В этом контексте нужно понимать, что члены семьи могут иметь разные правовые статусы в зависимости от того, проживают ли они совместно и ведут ли общее хозяйство с собственником жилья.

Это особенно актуально в случае с детьми, супругами и другими близкими родственниками. Закон четко разделяет их на тех, кто сохраняет право на жилье, и тех, кто теряет это право. К примеру, в случае развода супругов, вопрос о праве на жилье решается достаточно просто — бывший супруг утрачивает право на жилье.

Однако ситуация становится более сложной, если речь идет о других родственниках.

Реальные примеры выселения: мать выселяет дочь

Возьмем пример, когда мать подала иск к своей дочери с требованием выселить её из квартиры. Дочь, по сути, проживала в квартире матери, получив ее разрешение и регистрацию для получения льгот на лечение. Однако спустя год, когда матери понадобились деньги и она решила продать квартиру, дочь подала иск о признании за ней прав на жилье, утверждая, что она является членом семьи собственника.

Однако суд признал, что наличие кровных родственных отношений не дает автоматического права на жилье. Мать подала встречный иск, заявив, что дочь уже не является ее членом семьи, так как они не жили вместе, не вели общего хозяйства.

Суд поддержал позицию матери, ведь дочь не смогла доказать совместное проживание, а единственным доказательством оставалась ее регистрация по месту жительства в квартире матери. В результате, суд удовлетворил иск матери, и дочь была выселена. (Ленинский р-й суд Иркутска, дело № 2-1823/2019).

Когда братья и сестры могут быть выселены?

Другим ярким примером является ситуация, когда пожилая женщина подарила свою квартиру дочери, а сама переехала к ней. До этого она жила с сыном, который, к сожалению, злоупотреблял алкоголем, часто ругался с матерью и не работал. Несмотря на наличие родственных отношений, женщине не удавалось ужиться с ним в одной квартире.

После того как она передала квартиру дочери, она подала иск с требованием выселить сына. Однако суд сначала отказал, так как сын был вселен как член семьи, и они вместе вели общее хозяйство. Но ситуация изменилась, когда собственность перешла к дочери. Суд встал на ее сторону, так как она не вселяла брата как члена своей семьи, и их конфликт мешал ей пользоваться своим жильем.

Согласно закону, с переходом права собственности на жилье члены семьи прежнего владельца теряют право на пользование жильем и могут быть выселены. (Белорецкий суд РФ, дело № 2-5541/2016).

Когда можно признать человека «бывшим членом семьи»?

Вопрос, когда можно признать человека «бывшим членом семьи», имеет много нюансов. Важнейшими являются:

Прекращение совместного проживания . Если родственник не живёт в квартире и не ведет общее хозяйство с собственником, он может быть признан не членом семьи.

Переход права собственности . Когда собственность переходит от одного человека к другому, прежние члены семьи теряют право на жильё, если не было дополнительных соглашений или оснований для остающегося проживания.

Решение суда. Важно, что в суде можно отстоять свои права только при наличии доказательств обоснованности проживания в квартире и ведения совместного хозяйства.

Важные выводы: как не стать «бывшим» членом семьи?

Чтобы избежать возможных юридических проблем, важно учитывать следующие аспекты:

1.Документальное подтверждение совместного проживания. Если человек хочет остаться в квартире, ему следует иметь официальные доказательства, что он проживает в квартире и ведет общее хозяйство с собственником.

2.Подтверждение прав на жилье. Даже если речь идет о родственных отношениях, это не дает автоматического права на жильё, если отношения прекратились.

3.Прекращение прав на жилье с переходом собственности. В случае передачи собственности другому лицу, прежние члены семьи утрачивают право на жильё, если не предусмотрены другие условия.

Экспертное мнение