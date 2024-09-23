Бухгалтерский аутсорсинг или как я ушла от работодателей в 37 годиков

Ну что, расскажешь. Метало меня, значит, долгое время по разнообразным работам до определенного момента. Пока не утопала я благополучно в декрет и, просидев в нем, полноценных 3 года, не поняла, что совсем мозговая активность моя снижается. (((
Это меня огорчило, и полетела я срочным образом работу искать. Нашла я работу менеджером в одной аутсорсинговой фирмочке. Что такое бухгалтерский, кадровый, юридический аутсорсинг — не понимала от слова «совсем».
Но желание заполнить прорехи в отдыхающем 3 года мозгу и амбиции (куда же без них) дало мне «под зад», и я начала ковыряться в вопросе: «А куда это мы, Любаня, устроились?».
Комментарии4
А вот с этого места, пожалуйста, поподробней... ;-)
Интрига
слегка своеобразная манера изложения
Очень рассчитывала на подобный комментарий)))) Здравствуйте