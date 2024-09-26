Инструкция по настройке прокси в программе 1С

Если вы не можете найти опцию "Другие настройки обмена", существует еще один способ. Все стандартные настройки прокси хранятся в файле под названием "inetcfg.xml". Эти настройки имеют большее значение, чем стандартные настройки прокси в операционной системе Windows.

1. Откройте каталог исполняемых файлов 1С. Внутри него найдите каталог CONF. Если файл inetcfg.xml отсутствует, создайте его как обычный текстовый документ с расширением .xml.

2. Откройте файл inetcfg.xml в текстовом редакторе. Внутри файла будут определены различные параметры прокси-сервера.

3. Проверьте правильность параметров прокси-сервера. Каждый параметр имеет свою структуру и формат. Например, параметры протокола прокси имеют вид ПараметрыПрокси: «[ИмяПротокола] = хост:порт», где ИмяПротокола - это имя протокола, хост - IP-адрес или доменное имя прокси-сервера, а порт - номер порта прокси-сервера.

4. Установите параметры аутентификации пользователя (user) и пароля (password). Убедитесь, что они соответствуют учетным данным вашего прокси-сервера.

5. Определите, будет ли прокси-сервер использоваться для локальных адресов, установив значение bypassOnLocal в true или false.

6. Укажите список адресов, для которых прокси не должен использоваться, в параметре bypassOnAddresses. Разделяйте адреса пробелами. Используйте специальные символы для обозначения различных условий, таких как * для любого количества символов и ? для любого символа.

7. Установите значение параметра NTLM в true, если хотите отключить аутентификацию NTLM, или false, если хотите ее применить.

8. Сохраните изменения в файле inetcfg.xml и закройте его.

9. Перезапустите программу 1С, чтобы изменения вступили в силу.

Обратите внимание, что структура и формат файла inetcfg.xml могут отличаться в зависимости от версии программы 1С и операционной системы. При необходимости обратитесь к документации или поддержке 1С для получения актуальной информации.