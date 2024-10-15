Дробление бизнеса. Почему деловые цели разделения бизнеса не всегда спасут от дробления. Разбираем судебные кейсы.

Почему наличие «деловых целей» не всегда защищает от налоговой инспекции

Предприниматели, которые разделяют свой бизнес на несколько юридических лиц, иногда думают, что, «обложившись» «деловыми целями» при разделении бизнеса на несколько компаний, их это спасет от дробления бизнеса.

Иногда и налоговые консультанты этим грешат, концентрируясь на обосновании деловых целей, забывают, о том, что это не единственное, что спасает бизнес от дробления.

Безусловно наличие деловых целей, а не только налоговых, при разделении бизнеса – это важный маркер, который отграничивает дробление бизнеса от законного структурирования бизнеса. Однако деловыми целями нельзя ограничиваться.

Разберем судебный кейс, который подтверждает мой предыдущий тезис.

Предприниматель разделил бизнес на несколько юридических лиц.

Основная компания занималась оптовой продажей запчастей, техническим обслуживанием транспортных средств, а также сдачей в аренду земельных участков и помещений, уплачивая налоги по общей системе налогообложения. Кроме того, компания применяла специальный налоговый режим ЕНВД по виду деятельности – услуги по предоставлению мест для стоянки автомобилей.

Другие две компании (назовем их компания «А» и компания «Б») занимались, по мнению налогоплательщика, другими видами деятельности.

Компания «А» занималась предоставлением услуг логистического сопровождения «ГЛОНАСС», диспетчеризацией услуг по системе сопровождения «ГЛОНАСС», а также принимала абонентскую плату за сопровождение транспортных средств системой «ГЛОНАСС». Компания применяла УСН.

Компания «Б» осуществляла услуги логистики и диспетчеризации, а также предоставляла услуги платной автостоянки для автомобилей, арендуя земельные участки у основной компании.

Как Чип и Дейл

Такое разделение бизнеса основной компанией, которой вменили дробление бизнеса, объяснялось следующим:

законодательные особенности — необходимость получения лицензии «ГЛОНАСС» (лицензия выдается только лицу, осуществляющему этот вид деятельности);

виды деятельности компаний были разные, прямо противоречили друг другу — одна компания зарабатывала на длительной стоянке автомобилей, когда так другая компания осуществляла временную стоянку грузовых автомобилей для их разгрузки;

наличие корпоративного конфликта — одни учредители хотели заниматься IT-программой на основе ГЛОНАСС (для этого они получили даже льготу Сколково в 2022 году), другие не желали этим заниматься.

Кроме того, каждая компания имела свои ресурсы: персонал, технику, программные продукты, лицензии. То есть компании вроде бы являются самостоятельными друг от друга.

Что же пошло не так? Почему налоговая увидела в этом дробление бизнеса? Ведь обоснование разделения действительно не связано с налоговой экономией (почти).

Все дело было в выстроенных финансовых потоках группы компаний. А финансовые потоки складывались таким образом, что основная часть поступающих денежных средств компаний А и Б аккумулировалась на основной компании и облагалась ЕНВД.

Отношения компаний оформлялись договорами, по которым компании А и Б принимали платежи от водителей грузовых автомобилей за оказанные услуги основной компании.

Таким образом, налоговый орган и суд пришли к выводу, что имеется факт дробления единого процесса оказания услуг. Каждая из трех взаимозависимых компаний не оказывала услуги независимо друг от друга. По факту компании между собой раздробили комплексную услугу по диспетчерскому и логистическому сопровождению грузовых транспортных средств, не оказывая такие услуги иным лицам самостоятельно.

Данный вид услуги не мог облагаться ЕНВД, а, следовательно, значительная часть выручки основной компании необходимо было учитывать на общей системе налогообложения и платить НДС и налог на прибыль.

Данный судебный кейс два раза проходил круг от первой инстанции до кассации, где кассация не вставала на сторону налогоплательщика, что показывает сложность и неоднозначность самого судебного дела.

Однако моя задача не оценить доводы сторон, а отметить, что деловые цели должны быть не только продекларированы налогоплательщиком, а соотносится с реальными взаимоотношениями.

Таким образом, еще раз хотелось бы отметить, что при построении группы компаний следует:

Определить деловые цели разделения бизнеса на несколько компаний. Такие цели, в первую очередь, должны иметь под собой экономическое (но не налоговое!) основание, то есть достигать определенного экономического эффекта; Взаимоотношения между компаниями должны быть согласованы с определенными деловыми целями, не противоречить им и их не дискредитировать; Установленные деловые цели должны выражаться в материально выраженных вещах (корпоративных документах, результатах экономического анализа, заключении оценщика и тд.). Именно они в дальнейшем могут служить инструментом защиты от необоснованных претензий налоговой в дроблении бизнеса.

Какие же выводы можно сделать на основе данного дела?

Данный судебный кейс показывает недостаточную проработку последних двух пунктов при разработке группы компаний. НЕВОЗМОЖНО назвать осла арабским скакуном и ожидать, что он и правда таким станет. Реальность всегда будет указывать на реальное положение дел.

Поэтому прежде чем делить бизнес на несколько компаний, следует обратиться к квалифицированному налоговому юристу, который поможет вам выстроить законную структуру бизнеса и вооружиться доказательствами, использование которых в будущем спасет вас от налоговых доначислений и при этом не вылететь в трубу по рентабельности.

Платить придется в любом случае, в настоящий момент тут выбирать не приходится. Но вы можете выплатить кому и сколько — налоговому юристу, сэкономив время, нервы, деньги. Либо в бюджет после пары лет выездной проверки.