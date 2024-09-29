Что делать с долей, перешедшей ООО от вышедшего участника, чтобы не попасть на налоги?

Очень часто при выходе участника из общества, оставшиеся участники решают ее распределить себе. Напомним, что при выходе участника его доля переходит обществу. Однако, многие не задумываются о налоговых последствиях таких действий. С 2025 года правила налогообложения операций с долями в ООО и вовсе меняются.

Итак, существуют разные способы, что делать с долей, которая перешла обществу при выходе участника с разными налоговыми последствиями.

1. Распределение доли участникам.

Согласно действующему законодательству, участник вправе в течение года с момента перехода доли обществу, распределить ее на себя. В случае если в обществе несколько участников, доля распределяется пропорционально принадлежащим им долям, если они не договорились об ином.

С 2025 года в НК РФ предусмотрена новая норма, согласно которой материальной выгодой признается приобретение доли общества, при этом способ приобретения (продажа, мена, дарение) не имеет значения (пп. 3 п. 1 ст. 212 НК РФ).

Таким образом, с этого года приобретателю доли законодательно установлена обязанность заплатить НДФЛ с материальной выгоды, налоговая ставка по ней составляет 13-15 %. Данное правило распространяется и на случай распределения доли.

При этом согласно п. 4 ст. 212 НК РФ налоговая база определяется в соответствующей доле стоимости чистых активов общества на последнюю отчетную дату.

Таким образом:

если доля распределена в отчетном году, в котором участник вышел, налоговая база будет определяться как действительная стоимость доли такого участника (несмотря даже на то, что эту стоимость общество заплатит вышедшему участнику). Объясняется это тем, что последней отчетной датой в данном случае является предыдущий год, за который сдана бухгалтерская отчетность;

если доля распределена в следующем отчетном году после сдачи нового бухгалтерского баланса, налоговая база уже будет определяться без учета действительной стоимости доли вышедшего участника, поскольку стоимость чистых активов в таком бухгалтерском балансе будет указана уже с учетом выплаченной ДСД. Таким образом налоговая база будет значительно снижена.

2. Продажа доли участникам или третьим лицам.

При продаже обществом доли участникам или третьему лицу по стоимости равной действительной стоимости доли, налогооблагаемого дохода не возникает, поскольку общество понесло расходы по ее приобретению в виде оплаты вышедшему участнику действительной стоимости доли.

А вот в случае, если доля будет продана по цене ниже действительной стоимости доли, то по новым правилам 2025 года, у покупателя доли возникает НДФЛ по ставке 13-15 % с положительной разницы между действительной стоимостью и ценой сделки.

В данном случае, такое правило распространяется только на покупателей физических лиц, поскольку новая норма вводит понятие «материальная выгода» исключительно для НДФЛ (возможно в будущем законодатели этот пробел исправят).

3. Гашение доли.

В случае если участники ничего не делают с долей общества в течение 1 года с момента как такая доля перешла обществу, распределить и продать ее уже закон не позволяет. Единственным вариантом остается «погасить» долю, то есть уменьшить уставный капитал на размер номинальный стоимости доли.

Поскольку такие действия совершаются в связи с предписаниями закона, налогооблагаемого дохода в данном случае у общества не возникает (письмо Минфина России от 02.09.2021 № 03-03-06/1/71108).

Однако указанное правило работает, если после погашения доли размер уставного капитала будет составлять не менее 10 тысяч рублей (то есть не менее установленного законом минимального размера). Если условие по размеру уставного капитала не выполняется, то есть после погашения размер УК меньше 10 тысяч рублей, участники могут заранее увеличить уставный капитал за счет дополнительных вкладов.

Если долю погасить до истечения года, данное действие будет являться добровольным, а значит у общества появляется доход, с которого необходимо будет уплатить налог на прибыль (письмо Минфина РФ от 27 февраля 2018 г. № 03-04-05/12185).

Что касается возникновения дохода у участников, то это пока спорный вопрос. Поскольку гашение доли формально увеличивает номинальную стоимость долей оставшихся участников, налоговый орган может трактовать это как безвозмездное приобретение доли, а значит вменить материальную выгоду по новым правилам 2025 года.

Однако каким образом в данном случае налоговый орган будет определять налоговую базу пока остается вопросом. Полагаем, что налоговая база должна быть в размере номинальной стоимости «полученной безвозмездно» доли.

Таким образом, прежде чем принимать решение что делать с долей перешедшей обществу, следует адекватно оценить все налоговые риски, в особенности, если такая необходимость будет возникать с 2025 года. А лучше обратиться за консультацией к налоговому юристу, который поможет снизить налоговые риски и налоговое бремя.

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