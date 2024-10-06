ФНС провела проверку. Как можно уменьшить сумму доначислений, штрафы и пени

Опытный налоговый консультант или юрист, ознакомившись с результатами проверки, может оценить, насколько вероятно, что компания сможет оспорить их в суде. Рассказываю, на что стоит обратить внимание, прежде чем писать возражение на акт, при оценке возможности уменьшения доначислений.

Существует три ключевых аспекта, на которых стоит сосредоточиться:

1. В общем потоке проверяемых операций необходимо выявить случаи, по которым факта нарушения не было

Реальный кейс из практики. Федеральная налоговая служба провела проверку шести ООО и индивидуальных предпринимателей. По результатам было доначислено 50 миллионов рублей. При анализе всей структуры бизнеса, по двум ООО не было выявлено нарушений.

Поскольку цель создания этих ООО была связана с развитием отдельных направлений бизнеса. Составив детальный анализ удалось наглядно показать налоговым органам, что выручка и сумма уплаченных налогов действительно увеличились, после выделения данных направлений в отдельные бизнес единицы.

Данные юридические лица были самостоятельными, работали обособленно, несмотря на то, что частично принадлежали предпринимателю. Директорами в этих ООО были бывшие руководители направлений основного юридического лица, поскольку отлично понимали и ориентировались в конъюнктуре рынка.

Они принимали решения, контролировали финансы и потоки денежных средств компании, имели необходимые ресурсы и действовали как независимые участники в общей структуре ООО и ИП.

По этим компаниям можно и нужно оспаривать доначисления.

Снижение суммы доначислений на несколько десятков или даже сотен миллионов рублей — это уже хороший результат!

Этот совет применим не только в случае дробления, но и в любых других налоговых спорах с Федеральной налоговой службой.

2. Оценить, на сколько возможно снизить размер штрафных санкций

В случае неуплаты налогов в бюджет налоговая служба начисляет штраф в размере от 20% до 40% от суммы задолженности.

Если налогоплательщик не смог оплатить налоги по независящим от него причинам, размер штрафа будет ближе к нижней границе — около 20%. Если же неуплата была умышленной, штраф может достигать 40%. Инспектор сам определяет границу допустимого значения.

Из практики, при уклонении от уплаты НДС и дроблении бизнеса чаще всего применяется штраф в размере 40%.

Математика проста и очевидна. Если сумма неуплаченных налогов исчисляется десятками миллионов, например, 30 миллионов рублей, то разница в 20% составит 6 миллионов. Это может стать значительной экономией, если удастся доказать, что неуплата произошла не по умыслу.

Иногда налоговая служба может не начислять штраф, если компания согласится добровольно доплатить налог в бюджет без проведения сложных процедур и судебных разбирательств. Однако пени всё равно придётся уплатить.

3. Проверить расчеты налоговой

Нередко налоговые органы допускают ошибки при определении итоговой суммы доначислений. Возможно это делается намеренно, а возможно и нет! Поэтому проверяйте!

За мою многолетнюю практику, чаще всего инспектора ошибались и не учитывали или учитывали некорректно:

1. Вычеты по НДС. Как правило, налоговая служба начисляет НДС по ставке 20% на всю выручку группы, и не учитывает входящий НДС по всем участникам группы.

2. Расходы, на которые можно уменьшить налогооблагаемую базу. Например, налоговая служба объединяет выручку всех участников группы и на эту сумму начисляет НДС и налог на прибыль без учёта расходов, включая внутригрупповые.

3. Уже уплаченные суммы налога. Был случай, когда участники группы платили налог по упрощённой системе налогообложения (УСН) в размере 6%, но налоговая служба доначислила НДС и налог на прибыль по ставке 20% для всей группы, не учитывая уже уплаченный налог по УСН. В результате компания должна заплатить и УСН, и НДС, и налог на прибыль с одной выручки, что является некорректным. В этом случае, сумма налога по УСН должна быть зачтена и уменьшить сумму доначислений.

4. Пени. Ошибка, описанная в пункте 3, также приводит к некорректному расчету пени. Кроме того, налоговая служба может неравномерно распределить сумму доначислений по кварталам, что приведёт к ошибке при расчёте пени в большую сторону для налоговой службы.

В делах, связанных с дроблением бизнеса, на сумму в несколько десятков миллионов рублей можно обнаружить такие неточности, которые тянут на несколько миллионов.

Если вы так же как и я детально прорабатываете решения судов в части налоговых правонарушений, возможно обратили внимание, что в судебных делах, связанных с дроблением бизнеса, где дробление на лицо, его никто не оспаривает. Это делать бессмысленно! Компании часто защищают не саму схему работы, а оспаривают сумму доначислений и это правильная тактика.

Если есть возможность уменьшить сумму доначислений, уменьшайте!