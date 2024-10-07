Как электронная подпись помогает бизнесу до, во время и после совершения покупки клиентом

Эмоции играют важную роль в принятии решения о покупке. Когда бизнес предлагает свои товары и услуги, ему необходимо, чтобы эти эмоции были только положительными.

Забота о хорошем впечатлении важна не только при дорогостоящих покупках, например, квартиры или машины. Это также имеет значение, если вы предоставляете мебель на заказ, работаете в сфере моды, дизайна, логистики или туризма. Электронная подпись помогает бизнесу улучшить свою репутацию в глазах клиентов на всех этапах — от инициации до сопровождения покупки товара или услуги.

Инициация покупки

Рассмотрим ситуацию, когда потенциальному клиенту вашей мебельной фабрики нужно сделать стол на заказ под дизайн-проект своей квартиры. Клиент еще не знает про вас, он просто начинает искать поставщиков в интернете. После долгого поиска находит хорошее мебельное производство, но есть нюанс: он находится в Москве, а ваша фабрика — в Уфе. Дальше есть 2 варианта развития событий: удаленность исполнителя может смутить заказчика, и он пойдет искать что-то ближе, или вы расскажете о том, что изготавливаете и доставляете изделия по всей России и привлечете его к покупке. Чтобы эффективно доставлять свою продукцию в разные города, важно не только иметь технический ресурс для отправки товаров, но и юридически значимо скреплять взаимоотношения с каждым клиентом, подписав соответствующие документы, например, заказ-наряд, договор об оказании услуг, гарантийный талон, акт о выполненных работах. Документы дадут и вам, и вашему клиенту гарантии выполнения обязательств: он будет уверен, что получит свой стол в точном соответствии с заказом и в оговоренные сроки, а производство — что получит полную оплату за выполненную работу и избежит потребительского терроризма.

При чем здесь электронная подпись?

Внедрив в свои бизнес-процессы электронную подпись, компания сможет расширить географию своего бизнеса и подписывать все документы со своими клиентами онлайн. Ради заказа одного стола, каким бы прекрасным он ни был, мало кто захочет ехать 1,3 тыс. км. Предложив подписать все документы онлайн, вы позаботитесь о своем времени и времени клиентов. Также пока вы будете печатать бумажные документы и отправлять их курьером, клиент может найти вариант получше или просто передумать. Электронная подпись позволит снизить уровень отказов и ускорить сделку.

Покупка

Перейдем к процессу оформления заказа и приобретения заветного стола. Так как все документы подписываются онлайн в сервисе электронной подписи, вам нужно просто составить договор со всеми условиями и направить на подписание клиенту. Выпустить электронную подпись клиенту максимально просто, современные решения позволяют провести весь процесс, не вставая с дивана. После подписания документов можно приступать к производству. Так, электронная подпись обеспечит простой пользовательский путь и удобство в использовании и для бизнеса, и для клиента. Также она повысит скорость принятия решения и проведения оплаты.

После продажи

Клиент получил свой стол в короткие сроки, он доволен качеством, все условия договора соблюдены, ему не пришлось никуда ехать для подписания документов, все прошло быстро, удобно, а главное — онлайн. Современное решение в виде электронной подписи стало вашим конкурентным преимуществом: в глазах потребителя вы станете продвинутой компанией, которая идет в ногу со временем и не боится внедрять новые технологии для автоматизации и повышения эффективности процессов. Теперь клиент станет лояльным заказчиком, вернется снова и будет непременно рекомендовать вас друзьям, знакомым и близким. Как известно, сарафанное радио — мощный маркетинговый инструмент.

Заключение

Мы рассмотрели лишь один пример, как электронная подпись может помочь бизнесу. Она применима не только в производстве, но и в абсолютно любой другой сфере бизнеса – от недвижимости, энергетики и логистики до рекламных агентств, кафе или отелей. Цифровое решение позволит компаниям сэкономить время себе и своим клиентам, расширить географию бизнеса, повысить лояльность клиентов и привлечь новые рекомендации. Бизнес сможет избавить себя от бумажной волокиты, необходимости содержать архив, сэкономить средства на логистику, хранение и печать документов.