Защита от иска в суде. ТОП-3 способа

ТОП-3 способа защиты от иска в суде

1) Неподсудность данному суду

а) проверить на родовую подсудность - арбитражный суд или суд общей юрисдикции, мировой суд;

б) подсудность по месту нахождения одного из ответчиков или особая, указанная в договоре;

в) проверить исключительную подсудность по месту нахождения ответчика или, например, недвижимости.

2) Нарушение претензионного порядка

Проверить сроки досудебного урегулирования спора, нужны ли они, какой срок, соблюден ли он, есть ли доказательства отправки претензии.

3) Арбитражная оговорка

Если в договоре указано о рассмотрении спора в третейском суде, то ошибка истца может стоить ему дорого, если срок исковой давности уже подходит или будет пропущен.