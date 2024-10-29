Как оспорить исковые требования участника ООО о признании корпоративного договора частично недействительным?

Клиентом - акционерным обществом Е - 19.02.2022г. был заключён договор купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью В с единственным участником V общества с ограниченной ответственностью В, в соответствии с условиями которого акционерное общество Е приобрело у единственного участника V долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью В в размере 65% уставного капитала. 25.02.2022г. акционерным обществом Е и участником V общества с ограниченной ответственностью В заключен корпоративный договор общества с ограниченной ответственностью В, в соответствии с а) п. 4.3. которого акционерное общество Е вправе инициировать проведение внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью В для принятия решения по вопросу о прекращении полномочий действующего генерального директора и назначении нового генерального директора общества с ограниченной ответственностью В при наступлении случаев, перечень которых установлен п. 4.3.1. корпоративного договора, участник V "обязан обеспечить принятие такого решения, в том числе, проголосовать за смену единоличного исполнительного органа"; b) п. 10.5. которого в случае неисполнения участником V обязательства, предусмотренного п. 4.3. корпоративного договора, участник V обязан выплатить акционерному обществу Е неустойку в размере 700 000 руб. за каждый случай уклонения от участия во внеочередном общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью В, повесткой которого является вопрос о смене единоличного исполнительного органа. 28.01.2023г. акционерным обществом Е было инициировано проведение внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью В для принятия решения по вопросу о прекращении полномочий действующего генерального директора и назначении нового генерального директора общества с ограниченной ответственностью В. Участнику V были направлены уведомления от 28.01.2023г., 10.02.2023г., 27.02.2023г., 18.03.2023г., 05.05.2023г. о проведении внеочередного общего собрания участников. Уведомления получены Участником V. Участник V не являлся для участия во внеочередном общем собрании участников, участником V не были направлены возражения против проведения внеочередного общего собрания участников. 22.05.2023г. акционерным обществом Е направлено требование участнику V о выплате неустойки на основании п. п. 4.3., 10.5. корпоративного договора. Требование оставлено участником V без удовлетворения. 30.07.2023г. участник V обратился в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к акционерному обществу Е о признании недействительным корпоративного договора в части п. п. 4.3., 4.3.1., 10.5. Арбитражным судом г. Москвы к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены участник общества с ограниченной ответственностью В VA, общество с ограниченной ответственностью В.

Исковые требования участника V были обоснованы следующими доводами:

1. В соответствии со ст. 22 Гражданского кодекса РФ никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом. Полный или частичный отказ гражданина от правоспособности или дееспособности и другие сделки, направленные на ограничение правоспособности или дееспособности, ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом. П. п. 4.3., 10.5. корпоративного договора возлагают на участника V обязанность голосовать определенным образом на общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью В, соответственно, незаконно ограничивают правоспособность участника V как участника общества с ограниченной ответственностью В, следовательно, являются недействительными как нарушающие ст. ст. 1, 22 Гражданского кодекса РФ, ст. ст. 8, 33 Федерального закона от 08.02.1998г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью».

2. П. п. 4.3., 10.5. корпоративного договора, возлагающие на участников общества с ограниченной ответственностью В обязанность голосовать определенным образом на общем собрании участников, и таким образом незаконно ограничивающие правоспособность участников общества с ограниченной ответственностью В, также нарушают права участника VА как участника общества с ограниченной ответственностью В.

3. В соответствии с п. 2 ст. 67.2 Гражданского кодекса РФ "корпоративный договор не может обязывать его участников голосовать в соответствии с указаниями органов общества, определять структуру органов общества и их компетенцию". Условия корпоративного договора, противоречащие требованиям п. 2 ст. 67.2 Гражданского кодекса РФ, ничтожны. П. п. 4.3. - 4.3.1. корпоративного договора определена структура органов управления общества с ограниченной ответственностью В и их компетенция, установлена обязанность участников голосовать в соответствии с указаниями органов общества, соответственно, п. п. 4.3. - 4.3.1. корпоративного договора ничтожны как противоречащие п. 2 ст. 67.2 Гражданского кодекса РФ.

4. В соответствии с п. 1 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью» единоличный исполнительный орган общества избирается общим собранием участников. П. 4.3., корпоративного договора, возлагающий на участников общества с ограниченной ответственностью В обязанность голосовать определенным образом на общем собрании участников при избрании единоличного исполнительного органа нарушает принцип свободы волеизъявления при принятии участниками решения о смене единоличного исполнительного органа, презюмируемый п. 1 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью».

5. П. 4.3. корпоративного договора является недействительным в связи со сменой субъектного состава участников общества с ограниченной ответственностью В.

6. Т. к. п. 4.3. корпоративного договора является недействительным, п.10.5. корпоративного договора, устанавливающий обязательство по выплате участником V неустойки в случае неисполнения обязательства, предусмотренного п. 4.3. корпоративного договора, является недействительным.

Доказывая незаконность исковых требований участника V общества с ограниченной ответственностью В о признании недействительным корпоративного договора в части п. п. 4.3., 4.3.1., 10.5., мы апеллировали в отзыве на исковое заявление к следующим аргументам:

1. Довод участника V о том, что п. п. 4.3., 10.5. корпоративного договора, возлагающие на него обязанность голосовать определенным образом на общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью В, незаконно ограничивают правоспособность участника V как участника общества с ограниченной ответственностью В, соответственно, являются недействительными как нарушающие ст. ст. 1, 22 Гражданского кодекса РФ, ст. ст. 8, 33 Федерального закона от 08.02.1998г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью», не соответствует законодательству по следующим основаниям. В соответствии с п. 1 ст. 67.2 Гражданского кодекса РФ участники хозяйственного общества или некоторые из них вправе заключить между собой корпоративный договор об осуществлении корпоративных прав (договор об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью, акционерное соглашение), в соответствии с которым они обязуются осуществлять корпоративные права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе, голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, согласованно осуществлять другие действия по управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств или воздерживаться от отчуждения долей (акций) до наступления определенных обстоятельств. В соответствии с п. 3 ст. 8 Федерального закона от 08.02.1998г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью» участники общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления своих прав, в том числе, голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств или воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно другие действия, связанные с управлением обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. Договор об осуществлении прав участников общества заключается в простой письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Таким образом, гражданское законодательство предусматривает возможность заключения участниками общества с ограниченной ответственностью корпоративного договора, устанавливающего для его сторон обязанность голосовать определенным образом при проведении общего собрания участников общества. В ст. 33 Федерального закона от 08.02.1998г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью», определяющей компетенцию общего собрания участников, отсутствуют положения, запрещающие участникам хозяйственного общества заключать договоры, регулирующие порядок голосования на общем собрании участников. В соответствии с Определением Конституционного Суда РФ от 23.04.2013г. № 670-О, реализуя предоставленные Конституцией РФ полномочия, "федеральный законодатель, обладающий в данной сфере достаточно широкой свободой усмотрения, в целях достижения необходимого уровня правовой определенности соответствующих отношений, поддержания стабильности гражданского оборота и обеспечения разумного баланса интересов всех участников общества с ограниченной ответственностью предусмотрел возможность заключения между ними договора, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе, голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества (п. 3 ст. 8 Федерального закона от 08.02.1998г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью»). Названное законодательное регулирование, принятое в развитие положений ст. ст. 8 (ч. 1), 17 (ч. 3). 34 и 55 (ч. 3) Конституции РФ, отражает общий подход к регулированию такого рода отношений (ст. 32.1 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах")". Правовым содержанием и целью заключения корпоративного договора является добровольное ограничение участниками хозяйственного общества объема своих корпоративных прав и возложнние на себя обязательства использовать свои корпоративные права с учетом интересов других участников корпоративного договора. Таким образом, процессуальная позиция участника V, заключающаяся в том, что любое условие корпоративного договора, ограничивающее права участника и/или ставящее реализацию прав участника в зависимость от волеизъявления других участников, несостоятельна, т. к. противоречит содержанию норм ст. 8 Федерального закона от 08.02.1998г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 67.2. Гражданского кодекса РФ, смыслу правового института корпоративного договора.

2. Довод участника V о том, что п. п. 4.3., 10.5. корпоративного договора, возлагающие на участников общества с ограниченной ответственностью В обязанность голосовать определенным образом на общем собрании участников и таким образом незаконно ограничивающие правоспособность участников общества с ограниченной ответственностью В, в том числе, участника общества с ограниченной ответственностью В VА, безоснователен, т. к. а) участник VА не является стороной корпоративного договора; b) участник V не наделен полномочиями по защите прав и охраняемых законом интересов участника VА, соответственно, у участника V отсутствует право на предъявление исковых требований о признании корпоративного договора недействительной сделкой как нарушающей права участника VА; с) участником VА не были предъявлены исковые требования о недействительности корпоративного договора полностью или частично.

3. Довод участника V о том, что п. п. 4.3. - 4.3.1. корпоративного договора определена структура органов управления общества с ограниченной ответственностью В и их компетенция, установлена обязанность участников голосовать в соответствии с указаниями органов общества, соответственно, п. п. 4.3. - 4.3.1. корпоративного договора ничтожны как противоречащие положениям п. 2 ст. 67.2 Гражданского кодекса РФ, не соответствует действительности, т. к. п. п. 4.3. - 4.3.1. корпоративного договора установлен перечень случаев, при наступлении которых акционерное общество Е вправе инициировать вопрос о смене единоличного исполнительного органа, т. е. определен порядок действий участников по управлению обществом, таким образом, п. п. 4.3. - 4.3.1. корпоративного договора соответствуют ст. 8 Федерального закона от 08.02.1998г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 67.2 Гражданского кодекса РФ.

4. Довод участника V о том, что П. 4.3., корпоративного договора, возлагающий на участников общества с ограниченной ответственностью В обязанность голосовать определенным образом на общем собрании участников при избрании единоличного исполнительного органа нарушает принцип свободы волеизъявления при принятии участниками решения о смене единоличного исполнительного органа, презюмируемый п. 1 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью» "Единоличный исполнительный орган общества", безоснователен, т. к. в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 08.02.1998г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 67.2 Гражданского кодекса РФ участники хозяйственного общества вправе заключить корпоративный договор, регулирующий порядок управления обществом, порядок принятия участниками решений об управлении обществом с учётом интересов других участников, в том числе, решений о смене генерального директора. Таким образом, п. 4.3. корпоративного договора, устанавливающий обязанность участника V согласовывать с акционерным обществом Е отдельные действия, связанные с управлением обществом с ограниченной ответственностью В, не противоречит п. 1 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью».

5. Довод о участника V о том, что п. 4.3. корпоративного договора является недействительным в связи со сменой субъектного состава участников общества с ограниченной ответственностью В, не соответствует законодательству по следующим причинам. Федеральный закон от 08.02.1998г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданский кодекс РФ, регулирующие порядок заключения и исполнения корпоративного договора, не содержат положений о том, что условия корпоративного договора могут быть признаны недействительными в результате изменения субъектного состава участников хозяйственного общества. П. 1.7. корпоративного договора предусмотрено, что участником V будет отчуждена часть доли участнику VА в течение 6 месяцев с даты заключения корпоративного договора, т. е. при заключении корпоративного договора участник V и акционерное общество Е предполагали изменение субъектного состава участников общества с ограниченной В и не ставили действительность условий корпоративного договора в зависимость от сохранения существующего субъектного состава участников. В соответствии с п. 4.1. устава общества с ограниченной ответственностью В любые решения, относящиеся к компетенции общего собрания участников, принимаются участниками единогласно, что позволяет миноритарному участнику заблокировать принятие любого решения, относящего к компетенции общего собрания участников. Участник V являлся единственным участником общества с ограниченной ответственностью В до приобретения доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью В акционерным обществом Е. Акционерным обществом Е и участником V при заключении договора купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью В была достигнута договоренность о том, что корпоративные права участника V должны быть ограничены таким образом, чтобы реализация им корпоративных прав не могла иметь форму злоупотребления, и акционерное общество Е как мажоритарный участник имело возможность при возникновении случаев, перечень которых установлен п. 4.3.1 корпоративного договора, инициировать принятие общим собранием участников решения о прекращении полномочий действующего и назначении нового генерального директора общества с ограниченной ответственностью В, а участник V был обязан обеспечить принятие такого решения, в том числе, проголосовать за смену единоличного исполнительного органа на общем собрании участников (это обязательство обеспечено условием корпоративного договора о выплате участником V акционерному обществу Е неустойки в случае неисполнения обязательства), в связи с этим в корпоративный договор были включены п. п. 4.3, 4.3.1., 10.5.

6. Довод участника V о том, что т. к. п. 4.3. корпоративного договора является недействительным, п.10.5. корпоративного договора, устанавливающий обязательство по выплате участником V неустойки в случае неисполнения обязательства, предусмотренного п. 4.3. корпоративного договора, является недействительным, не соответствует законодательству по следующим причинам. В соответствии с п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пени) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан выплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения обязательства. В соответствии со ст. 421 Гражданского кодекса РФ стороны свободны в определении условий договора. Следовательно, включение в корпоративный договор условия о выплате неустойки за нарушение сторонами обязательств, предусмотренных корпоративным договором, в том числе, обязательства участника проголосовать определенным образом на общем собрании участников общества, не противоречит нормам законодательства, п.10.5. корпоративного договора соответствует нормам законодательства.

7. П. 9.8. раздела "Заверения сторон" корпоративного договора стороны подтвердили, что заключение и исполнение договора не нарушает положения законодательства, договорные обязательства и (или) судебные решения, имеющие отношения к сторонам корпоративного договора. Корпоративный договор был заключен в нотариальной форме, удостоверительная надпись нотариуса свидетельствует о том, что содержание корпоративного договора соответствует волеизъявлению сторон. При заключении корпоративного договора участником V не были заявлены замечания к содержанию его положений. Исковое заявление о признании корпоративного договора недействительной сделкой в части п. п. 4.3, 4.3.1., 10.5. было предъявлено участником V после направления акционерным обществом Е требования о выплате участником V неустойки, предусмотренной п. 10.5. корпоративного договора за неисполнение участником V обязательства обеспечить принятие решения о смене единоличного исполнительного органа. В соответствии с п. 5 ст. 166 Гражданского кодекса РФ заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если ссылающееся на недействительность сделки лицо действует недобросовестно, в частности, если его поведение после заключения сделки давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки. В соответствии с п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015г. № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", "оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны. Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (п. 2 ст. 10 Гражданского кодекса РФ), например, указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки не имеет правового значения (п. 5 ст. 166 Гражданского кодекса РФ)". Таким образом, в удовлетворении исковых требований участника V может быть отказано на основании п. 5 ст. 166 Гражданского кодекса РФ.

8. В соответствии с п. 1 ст. 168 Гражданского кодекса РФ сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки. В соответствии с п. 2 ст. 181 Гражданского кодекса РФ срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности - 1 год. Течение срока исковой давности начинается со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной. О содержании корпоративного договора, в том числе, п. п. 4.3., 4.3.1., 10.5., участнику V было известно с даты заключения корпоративного договора - 25.02.2022г. Соответственно, срок исковой давности для предъявления иска о признании корпоративного договора недействительной сделкой истек 25.02.2023г. Участник V обратился в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к акционерному обществу Е 30.07.2023г., т. е. по истечении срока исковой давности. В соответствии с п. 2 ст. 199 Гражданского кодекса РФ истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. В соответствии с п. 15 Постановления N 43 Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015г. "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске (абз. 2 п. 2 ст. 199 Гражданского кодекса РФ). Если будет установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой давности и не имеется уважительных причин для восстановления срока, "суд вправе отказать в удовлетворении требования только по этим мотивам, без исследования иных обстоятельств дела". Таким образом, есть основания для отказа в удовлетворении исковых требований участника V на основании п. 2 ст. 199 Гражданского кодекса РФ.

Арбитражный суд г. Москвы согласился с корректностью нашей позиции и принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований участника V о признании недействительным корпоративного договора в части п. п. 4.3., 4.3.1., 10.5.

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