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Как рекламное агентство защищает свои права на видеоролики: разбор конфликта с претензиями на 5 миллионов рублей

Рекламное агентство, создав видеоролики для крупной сети, столкнулось с претензией конкурентов о нарушении авторских прав и требованием компенсации. В материале — анализ рисков и шаги для защиты интересов.

Рекламное агентство, выполнившее заказ на создание видеороликов для федеральной сети гипермаркетов, столкнулось с претензией от конкурентов, заявляющих права на эти работы. Агентство обвиняют в нарушении авторских прав и требуют прекратить демонстрацию роликов, уничтожить носители и выплатить компенсацию. Мы разобрали ключевые риски, доказательства и возможные решения для защиты прав агентства.

Кому будет полезна информация

  • Рекламным и медийным агентствам.

Проблема

Рекламное агентство 1 заключило договор с изготовителем видеороликов для выполнения обязательств перед заказчиком — федеральной сетью гипермаркетов. В рамках договора изготовитель обязался:

  • Выполнить видеосъемку;

  • Провести обработку, монтаж и цифровизацию отснятого материала;

  • Передать 9 готовых рекламных видеороликов.

Рекламное агентство 1 взяло на себя:

  • Разработку сценариев;

  • Предоставление музыкальных произведений;

  • Заключение договоров с актерами;

  • Организацию съемочной площадки, реквизита и съемочной группы.

Работы были выполнены в срок, оплачены и размещены в цифровых СМИ (сайты, федеральные ТВ-каналы). Спустя 3 месяца рекламное агентство 2 предъявило претензию, заявив:

  1. Исключительные права на видеоролики принадлежат агентству 2 на основании договора с изготовителем видеороликов.

  2. Демонстрация роликов рекламным агентством 1 нарушает исключительные права агентства 2.

Агентство 2 требует:

  • Прекращения демонстрации видеороликов;

  • Уничтожения всех цифровых носителей с роликами;

  • Выплаты компенсации в размере 5 000 000 рублей.

Риски

Финансовые:

  • Потенциальные убытки рекламного агентства 1 в размере:

    • Стоимости оплаченной работы;

    • Компенсации по иску (5 000 000 рублей).

Репутационные:

  • Негативное влияние на отношения с заказчиком — федеральной сетью гипермаркетов.

Варианты решения

Ответ на претензию рекламного агентства 2:

В соответствии с п. 1 ст. 1240 Гражданского кодекса РФ, организатор создания сложного аудиовизуального произведения приобретает право использования составляющих произведения на основании договоров с правообладателями.

Рекламное агентство 1 организовало создание видеороликов, включая:

  • Разработку сценариев;

  • Заключение договоров с музыкальными коллективами, актерами;

  • Аренду съемочной площадки;

  • Организацию съемочного процесса.

Изготовитель видеороликов не обладал исключительными правами на ролики, поскольку:

  • Его роль ограничивалась выполнением съемки и обработки материала;

  • Творческий вклад отсутствовал.

Договор между изготовителем видеороликов и рекламным агентством 2 является злоупотреблением правом, запрещенным п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса РФ, с целью получения необоснованной выгоды.

Доказательства

Документы и переписка:

  • Нотариально заверенная электронная переписка сотрудников рекламного агентства 1 и изготовителя видеороликов, подтверждающая разработку сценариев.

Протоколы и файлы:

  • Нотариальный протокол осмотра рабочего ноутбука сотрудника агентства 1 с исходниками сценариев и датами создания.

Трудовые договоры:

  • Договоры с сотрудниками, подтверждающие передачу исключительных прав работодателю.

Договоры с подрядчиками:

  • Авторские договоры с музыкальными коллективами и актерами;

  • Договор аренды съемочной площадки и реквизита.

Подготовка к судебному разбирательству

В случае подачи иска агентством 2 рекламное агентство 1 должно предоставить следующие доказательства в арбитражный суд:

  • Электронную переписку;

  • Протоколы и файлы сценариев;

  • Трудовые договоры сотрудников;

  • Договоры с подрядчиками;

  • Платежные документы, подтверждающие оплату услуг и аренды.

Выводы

Грамотный ответ на претензию и подготовка доказательной базы помогут рекламному агентству защитить свои права и избежать возможных убытков.

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