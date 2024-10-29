Как рекламное агентство защищает свои права на видеоролики: разбор конфликта с претензиями на 5 миллионов рублей

Рекламное агентство, выполнившее заказ на создание видеороликов для федеральной сети гипермаркетов, столкнулось с претензией от конкурентов, заявляющих права на эти работы. Агентство обвиняют в нарушении авторских прав и требуют прекратить демонстрацию роликов, уничтожить носители и выплатить компенсацию. Мы разобрали ключевые риски, доказательства и возможные решения для защиты прав агентства.