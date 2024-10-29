Как рекламное агентство защищает свои права на видеоролики: разбор конфликта с претензиями на 5 миллионов рублей

Рекламное агентство, выполнившее заказ на создание видеороликов для федеральной сети гипермаркетов, столкнулось с претензией от конкурентов, заявляющих права на эти работы. Агентство обвиняют в нарушении авторских прав и требуют прекратить демонстрацию роликов, уничтожить носители и выплатить компенсацию. Мы разобрали ключевые риски, доказательства и возможные решения для защиты прав агентства.
Кому будет полезна информация
Рекламным и медийным агентствам.
Проблема
Рекламное агентство 1 заключило договор с изготовителем видеороликов для выполнения обязательств перед заказчиком — федеральной сетью гипермаркетов. В рамках договора изготовитель обязался:
Выполнить видеосъемку;
Провести обработку, монтаж и цифровизацию отснятого материала;
Передать 9 готовых рекламных видеороликов.
Рекламное агентство 1 взяло на себя:
Разработку сценариев;
Предоставление музыкальных произведений;
Заключение договоров с актерами;
Организацию съемочной площадки, реквизита и съемочной группы.
Работы были выполнены в срок, оплачены и размещены в цифровых СМИ (сайты, федеральные ТВ-каналы). Спустя 3 месяца рекламное агентство 2 предъявило претензию, заявив:
Исключительные права на видеоролики принадлежат агентству 2 на основании договора с изготовителем видеороликов.
Демонстрация роликов рекламным агентством 1 нарушает исключительные права агентства 2.
Агентство 2 требует:
Прекращения демонстрации видеороликов;
Уничтожения всех цифровых носителей с роликами;
Выплаты компенсации в размере 5 000 000 рублей.
Риски
Финансовые:
Потенциальные убытки рекламного агентства 1 в размере:
Стоимости оплаченной работы;
Компенсации по иску (5 000 000 рублей).
Репутационные:
Негативное влияние на отношения с заказчиком — федеральной сетью гипермаркетов.
Варианты решения
Ответ на претензию рекламного агентства 2:
В соответствии с п. 1 ст. 1240 Гражданского кодекса РФ, организатор создания сложного аудиовизуального произведения приобретает право использования составляющих произведения на основании договоров с правообладателями.
Рекламное агентство 1 организовало создание видеороликов, включая:
Разработку сценариев;
Заключение договоров с музыкальными коллективами, актерами;
Аренду съемочной площадки;
Организацию съемочного процесса.
Изготовитель видеороликов не обладал исключительными правами на ролики, поскольку:
Его роль ограничивалась выполнением съемки и обработки материала;
Творческий вклад отсутствовал.
Договор между изготовителем видеороликов и рекламным агентством 2 является злоупотреблением правом, запрещенным п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса РФ, с целью получения необоснованной выгоды.
Доказательства
Документы и переписка:
Нотариально заверенная электронная переписка сотрудников рекламного агентства 1 и изготовителя видеороликов, подтверждающая разработку сценариев.
Протоколы и файлы:
Нотариальный протокол осмотра рабочего ноутбука сотрудника агентства 1 с исходниками сценариев и датами создания.
Трудовые договоры:
Договоры с сотрудниками, подтверждающие передачу исключительных прав работодателю.
Договоры с подрядчиками:
Авторские договоры с музыкальными коллективами и актерами;
Договор аренды съемочной площадки и реквизита.
Подготовка к судебному разбирательству
В случае подачи иска агентством 2 рекламное агентство 1 должно предоставить следующие доказательства в арбитражный суд:
Электронную переписку;
Протоколы и файлы сценариев;
Трудовые договоры сотрудников;
Договоры с подрядчиками;
Платежные документы, подтверждающие оплату услуг и аренды.
Выводы
Грамотный ответ на претензию и подготовка доказательной базы помогут рекламному агентству защитить свои права и избежать возможных убытков.
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