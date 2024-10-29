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Как признать незаконным бездействие судебного пристава-исполнителя?

Признание незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя

Клиентом — обществом с ограниченной ответственностью (ООО) F — на основании решения Арбитражного суда г. Москвы получен исполнительный лист.

26.02.2024 ООО F направило в ОСП по S-ному административному округу ГУФССП России по г. Москве заявление о возбуждении исполнительного производства и исполнительный лист.

03.03.2024 заявление и исполнительный лист были получены ОСП (подтверждается уведомлением о вручении почтового отправления). Однако, в течение трёх месяцев с момента направления документов исполнительное производство так и не было возбуждено. Требования исполнительного документа не были исполнены, а судебным приставом-исполнителем не были предприняты меры:

  • По розыску имущества должника;

  • По обращению взыскания на денежные средства должника;

  • Общество не было уведомлено о причинах невозможности выполнения исполнительных действий.

Действия по оспариванию бездействия

Мы обратились в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании незаконным бездействия:

  1. Старшего судебного пристава ОСП по S-ному административному округу ГУФССП России по г. Москве, выразившегося в неосуществлении контроля за действиями приставов-исполнителей.

  2. Судебного пристава-исполнителя ОСП по S-ному административному округу ГУФССП России по г. Москве, выразившегося в непринятии мер, предусмотренных ст. 64 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Обоснование требований

1. Нарушение законодательства

Согласно:

  • п. 1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах», судебный пристав-исполнитель обязан принимать меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов.

  • ст. 13 Федерального закона «О судебных приставах», пристав обязан действовать в рамках закона и не ущемлять права граждан и организаций.

  • ст. 2 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», основная задача исполнительного производства — защита прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

До настоящего времени:

  • Исполнительное производство не возбуждено;

  • Меры по розыску имущества должника и обращению взыскания на его денежные средства не предприняты;

  • Общество не получило уведомлений о причинах бездействия.

2. Право на оспаривание бездействия

Согласно:

  • ст. 198 АПК РФ, граждане и организации вправе оспорить бездействие государственных органов, если это нарушает их права;

  • ст. 329 АПК РФ, действия и бездействие судебных приставов могут быть оспорены в арбитражном суде.

В данном случае бездействие пристава нарушает права ООО F на своевременное и полное исполнение судебного решения.

3. Неисполнение обязанностей судебным приставом

Согласно п. 1 ст. 65, п. 4 ст. 200 АПК РФ, обязанность доказывания законности своих действий лежит на приставе. Однако ОСП:

  • Не представило отзыв и материалы исполнительного производства;

  • Не предоставило доказательств невозможности возбуждения производства или принятия мер по розыску имущества должника.

Решение суда

Арбитражный суд г. Москвы согласился с нашей позицией и вынес решение:

  1. Признать незаконным бездействие старшего судебного пристава ОСП по S-ному административному округу ГУФССП России по г. Москве.

  2. Признать незаконным бездействие судебного пристава-исполнителя.

  3. Обязать ОСП устранить нарушение прав ООО F в течение 30 дней с момента вступления судебного акта в законную силу.

Вывод

Данное решение подтверждает право ООО F на своевременное и полное исполнение судебного решения. Мы продолжаем контролировать процесс исполнения решения суда и предпринимаем все необходимые меры для защиты прав нашего клиента.

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