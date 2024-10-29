Как признать незаконным бездействие судебного пристава-исполнителя?

Клиентом — обществом с ограниченной ответственностью (ООО) F — на основании решения Арбитражного суда г. Москвы получен исполнительный лист.

26.02.2024 ООО F направило в ОСП по S-ному административному округу ГУФССП России по г. Москве заявление о возбуждении исполнительного производства и исполнительный лист.

03.03.2024 заявление и исполнительный лист были получены ОСП (подтверждается уведомлением о вручении почтового отправления). Однако, в течение трёх месяцев с момента направления документов исполнительное производство так и не было возбуждено. Требования исполнительного документа не были исполнены, а судебным приставом-исполнителем не были предприняты меры: