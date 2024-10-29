Как признать незаконным бездействие судебного пристава-исполнителя?

Клиентом — обществом с ограниченной ответственностью (ООО) F — на основании решения Арбитражного суда г. Москвы получен исполнительный лист.
26.02.2024 ООО F направило в ОСП по S-ному административному округу ГУФССП России по г. Москве заявление о возбуждении исполнительного производства и исполнительный лист.
03.03.2024 заявление и исполнительный лист были получены ОСП (подтверждается уведомлением о вручении почтового отправления). Однако, в течение трёх месяцев с момента направления документов исполнительное производство так и не было возбуждено. Требования исполнительного документа не были исполнены, а судебным приставом-исполнителем не были предприняты меры:
По розыску имущества должника;
По обращению взыскания на денежные средства должника;
Общество не было уведомлено о причинах невозможности выполнения исполнительных действий.
Действия по оспариванию бездействия
Мы обратились в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании незаконным бездействия:
Старшего судебного пристава ОСП по S-ному административному округу ГУФССП России по г. Москве, выразившегося в неосуществлении контроля за действиями приставов-исполнителей.
Судебного пристава-исполнителя ОСП по S-ному административному округу ГУФССП России по г. Москве, выразившегося в непринятии мер, предусмотренных ст. 64 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
Обоснование требований
1. Нарушение законодательства
Согласно:
п. 1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах», судебный пристав-исполнитель обязан принимать меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов.
ст. 13 Федерального закона «О судебных приставах», пристав обязан действовать в рамках закона и не ущемлять права граждан и организаций.
ст. 2 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», основная задача исполнительного производства — защита прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.
До настоящего времени:
Исполнительное производство не возбуждено;
Меры по розыску имущества должника и обращению взыскания на его денежные средства не предприняты;
Общество не получило уведомлений о причинах бездействия.
2. Право на оспаривание бездействия
Согласно:
ст. 198 АПК РФ, граждане и организации вправе оспорить бездействие государственных органов, если это нарушает их права;
ст. 329 АПК РФ, действия и бездействие судебных приставов могут быть оспорены в арбитражном суде.
В данном случае бездействие пристава нарушает права ООО F на своевременное и полное исполнение судебного решения.
3. Неисполнение обязанностей судебным приставом
Согласно п. 1 ст. 65, п. 4 ст. 200 АПК РФ, обязанность доказывания законности своих действий лежит на приставе. Однако ОСП:
Не представило отзыв и материалы исполнительного производства;
Не предоставило доказательств невозможности возбуждения производства или принятия мер по розыску имущества должника.
Решение суда
Арбитражный суд г. Москвы согласился с нашей позицией и вынес решение:
Признать незаконным бездействие старшего судебного пристава ОСП по S-ному административному округу ГУФССП России по г. Москве.
Признать незаконным бездействие судебного пристава-исполнителя.
Обязать ОСП устранить нарушение прав ООО F в течение 30 дней с момента вступления судебного акта в законную силу.
Вывод
Данное решение подтверждает право ООО F на своевременное и полное исполнение судебного решения. Мы продолжаем контролировать процесс исполнения решения суда и предпринимаем все необходимые меры для защиты прав нашего клиента.
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