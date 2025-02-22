Скандал на миллион: суд разоблачил попытку отменить результаты госзаказа на охрану

Суть дела
27 сентября 2023 года федеральное государственное бюджетное предприятие "Р" разместило на электронной торговой площадке ООО "Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа" объявление о проведении закрытого конкурса на оказание услуг по охране объекта "F" в 2024 году.
Начальная (максимальная) цена контракта составила 18 599 384 рублей, а подача заявок завершилась 13 октября 2023 года. В конкурсе участвовали две компании: ООО ЧОП "S" и ООО ЧОП "SА". Оба участника соответствовали требованиям, и по итогам конкурса 17 октября 2023 года победителем признано ООО ЧОП "S" (наш клиент). Контракт между федеральным государственным бюджетным предприятием "Р" и ООО ЧОП "S" был заключен 23 октября 2023 года.
Оспаривание результатов конкурса
25 июля 2024 года ООО ЧОП "SА" подало иск в Арбитражный суд Московской области, требуя признания результатов конкурса и заключенного контракта недействительными. В обоснование своих требований истец указал, что ООО ЧОП "S" предоставило недостоверные сведения о наличии в своем штате 219 сотрудников нужной квалификации. По мнению истца, это повлияло на результаты конкурса и нарушило законодательство о проведении торгов.
Наша позиция
В отзыве на иск мы представили следующие аргументы:
Отсутствие нарушенных прав у истца
В соответствии со ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ истец обязан доказать, что его права и законные интересы действительно были нарушены, а признание конкурса недействительным приведет к их восстановлению. Однако истец не смог обосновать, каким образом его права были ущемлены.
Недостаточность оснований для аннулирования конкурса
Согласно ст. 449 Гражданского кодекса РФ торги могут быть признаны недействительными только в случае нарушения установленных законодательством процедур.
Истец не доказал наличие существенных нарушений правил проведения конкурса.
Субъективность претензий истца
Истец оспаривает не сам порядок оценки заявок, а результат оценки.
Если истец считает, что у ООО ЧОП "S" действительно нет заявленного количества сотрудников, это должно быть доказано в отдельном судебном разбирательстве, а не служить основанием для признания результатов конкурса недействительными.
Отсутствие нарушений при исполнении контракта
ООО ЧОП "S" надлежащим образом исполняет контракт, а федеральное государственное бюджетное предприятие "Р" не предъявляло претензий к качеству оказанных услуг.
Решение суда
Арбитражный суд Московской области согласился с нашими доводами и отказал ООО ЧОП "SА" в удовлетворении иска. Таким образом, результаты конкурса и заключенный контракт остались в силе.
Комментарии1
Помогли с версткой. Так намного красивее же и понятнее ))