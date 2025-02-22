Скандал на миллион: суд разоблачил попытку отменить результаты госзаказа на охрану

27 сентября 2023 года федеральное государственное бюджетное предприятие "Р" разместило на электронной торговой площадке ООО "Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа" объявление о проведении закрытого конкурса на оказание услуг по охране объекта "F" в 2024 году.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 18 599 384 рублей, а подача заявок завершилась 13 октября 2023 года. В конкурсе участвовали две компании: ООО ЧОП "S" и ООО ЧОП "SА". Оба участника соответствовали требованиям, и по итогам конкурса 17 октября 2023 года победителем признано ООО ЧОП "S" (наш клиент). Контракт между федеральным государственным бюджетным предприятием "Р" и ООО ЧОП "S" был заключен 23 октября 2023 года.