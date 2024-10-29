Гель для рук стал токсичным, а поставщик молчит? Что делать ретейлеру, чтобы вернуть деньги

Если вы занимаетесь продажей косметических и парфюмерных товаров, важно знать, как поступить, если поставщик поставил некачественную продукцию. Рассмотрим на примере реальной ситуации.
Представьте: ретейлер закупил косметический гель для рук, расфасовал его в красивые тубы, готов к продажам и вдруг обнаружил, что товар испорчен: вздутые тубы, неприятный химический запах, нарушение консистенции. Более того, лабораторные исследования показали, что гель небезопасен – в нем обнаружены опасные бактерии и превышен уровень токсичности.
Что делать ретейлеру в такой ситуации:
Сразу направьте поставщику претензию с требованиями:
вернуть стоимость товара;
компенсировать расходы на расфасовку, упаковку, доставку и лабораторные исследования;
возместить упущенную выгоду.
2. Если поставщик проигнорировал претензию – обращайтесь в арбитражный суд с иском.
3. В суде обоснуйте свои требования:
договором и доказательствами оплаты;
документами, подтверждающими расходы и убытки;
доказательствами скрытых недостатков товара (лабораторными протоколами).
Обязательно попросите суд назначить независимую экспертизу. Она подтвердит ваши претензии и усилит позицию в суде.
Помните: даже если точный размер убытков сложно установить, суд всё равно может назначить компенсацию, исходя из принципов справедливости.
Не теряйте деньги и действуйте грамотно!
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