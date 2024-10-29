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Гель для рук стал токсичным, а поставщик молчит? Что делать ретейлеру, чтобы вернуть деньги

Новая юридическая консультация для сетевых и несетевых ретейлеров косметических и парфюмерных товаров

Если вы занимаетесь продажей косметических и парфюмерных товаров, важно знать, как поступить, если поставщик поставил некачественную продукцию. Рассмотрим на примере реальной ситуации.

Представьте: ретейлер закупил косметический гель для рук, расфасовал его в красивые тубы, готов к продажам и вдруг обнаружил, что товар испорчен: вздутые тубы, неприятный химический запах, нарушение консистенции. Более того, лабораторные исследования показали, что гель небезопасен – в нем обнаружены опасные бактерии и превышен уровень токсичности.

Что делать ретейлеру в такой ситуации:

  1. Сразу направьте поставщику претензию с требованиями:

    • вернуть стоимость товара;

    • компенсировать расходы на расфасовку, упаковку, доставку и лабораторные исследования;

    • возместить упущенную выгоду.

2. Если поставщик проигнорировал претензию – обращайтесь в арбитражный суд с иском.

3. В суде обоснуйте свои требования:

  • договором и доказательствами оплаты;

  • документами, подтверждающими расходы и убытки;

  • доказательствами скрытых недостатков товара (лабораторными протоколами).

Обязательно попросите суд назначить независимую экспертизу. Она подтвердит ваши претензии и усилит позицию в суде.

Помните: даже если точный размер убытков сложно установить, суд всё равно может назначить компенсацию, исходя из принципов справедливости.

Не теряйте деньги и действуйте грамотно!

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mosajur

mosajur

Юрист

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