Новые требования по финансовой отчетности в 2025 году

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📌 Основные изменения в отчётности в 2025 году
С 2025 года изменятся формы бухгалтерской, налоговой и статистической отчётности. Компании также столкнутся с новыми требованиями к кадровой отчётности. Основные нововведения касаются следующих сфер:
Бухгалтерская отчётность (новые стандарты ФСБУ);
Налоговая отчётность (изменения форм деклараций);
Статистическая отчётность (новые правила сдачи через цифровые платформы);
Кадровая отчётность (пересмотр формы ЕФС-1 и изменения в расчётах с сотрудниками).
📊 Бухгалтерская отчётность: что изменится?
С 1 января 2025 года вступают в силу новые стандарты бухгалтерского учёта (ФСБУ 4/23), которые изменят формы некоторых документов. Ключевые новшества:
Введение новых форм для отчётов о финансовых результатах, движении денежных средств и изменениях капитала.
В отчёте о балансе исчезнут строки о результатах исследований и разработок, а появятся новые показатели, такие как «Долгосрочные активы к продаже».
Упрощённая форма бухгалтерской отчётности станет обязательной для некоммерческих организаций.
💼 Налоговая отчётность: что нужно учесть?
С 2025 года изменятся формы налоговых деклараций, включая декларации по налогу на прибыль, НДС и налогу на имущество. Основные изменения:
Новая форма декларации по налогу на прибыль с добавлением строк для учёта федерального инвестиционного вычета и других показателей.
Появление новой пятиступенчатой системы ставок для расчёта НДС.
Обновление формы декларации по налогу на имущество с дополнительными полями для указания кодов территориальных подразделений налоговых органов.
📈 Нововведения в статистической отчётности
С 2025 года статистические отчёты будут отправляться через Цифровую аналитическую платформу предоставления статистических данных. Этот новый формат облегчит сдачу отчётности и позволит компаниям вести взаимодействие с Росстатом через «единое окно».
Основные изменения касаются форм статотчётности по кадрам, услугам и торговле, а также порядка их подачи.
👥 Актуальные изменения в кадровой отчётности
В 2025 году вступают в силу новые требования к кадровой отчётности:
Повышение МРОТ до 22 440 рублей. В связи с этим компании должны будут пересмотреть схемы расчётов с сотрудниками.
Новые правила расчётов при увольнении — обязательство работодателя выплачивать за неиспользованные отгулы.
Изменение сроков сдачи формы ЕФС-1 — теперь её нужно подавать не позднее одного рабочего дня после кадрового изменения.
🔍 Причины изменений
Все нововведения связаны с модернизацией налогового и финансового законодательства. Цель изменений — улучшение прозрачности ведения бизнеса, повышение контроля за расчётами и предотвращение уклонения от уплаты налогов. В кадровой сфере изменения направлены на улучшение социального обеспечения сотрудников и повышение стандартов оплаты труда.
✅ Как подготовиться к изменениям?
Вот несколько рекомендаций для подготовки к новым требованиям:
Обучение сотрудников: пройдите курсы повышения квалификации для бухгалтеров и кадровиков, чтобы разобраться в новых формах и требованиях.
Настройка программного обеспечения: обновите ПО для сдачи отчётности с учётом новых стандартов.
Консультации со специалистами: проконсультируйтесь с налоговыми консультантами или аудиторскими компаниями для точного понимания нововведений.
Заключение
2025 год принесёт много изменений в ведении бухгалтерской, налоговой и кадровой отчётности. Чтобы избежать ошибок и штрафов, предпринимателям и бухгалтерам нужно внимательно подготовиться к нововведениям. Следите за обновлениями законодательства и вовремя адаптируйтесь к новым правилам.
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