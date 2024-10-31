Новые требования по финансовой отчетности в 2025 году

В 2025 году вступят в силу новые требования по сдаче финансовой отчётности. Изменения коснутся как бухгалтеров, так и предпринимателей. В этой статье мы разберём, какие нововведения готовит следующий год, и как к ним подготовиться, чтобы избежать штрафов и ошибок в документах.

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📌 Основные изменения в отчётности в 2025 году

С 2025 года изменятся формы бухгалтерской, налоговой и статистической отчётности. Компании также столкнутся с новыми требованиями к кадровой отчётности. Основные нововведения касаются следующих сфер:

Бухгалтерская отчётность (новые стандарты ФСБУ);

Налоговая отчётность (изменения форм деклараций);

Статистическая отчётность (новые правила сдачи через цифровые платформы);

Кадровая отчётность (пересмотр формы ЕФС-1 и изменения в расчётах с сотрудниками).

📊 Бухгалтерская отчётность: что изменится?

С 1 января 2025 года вступают в силу новые стандарты бухгалтерского учёта (ФСБУ 4/23), которые изменят формы некоторых документов. Ключевые новшества:

Введение новых форм для отчётов о финансовых результатах, движении денежных средств и изменениях капитала.

В отчёте о балансе исчезнут строки о результатах исследований и разработок, а появятся новые показатели, такие как «Долгосрочные активы к продаже».

Упрощённая форма бухгалтерской отчётности станет обязательной для некоммерческих организаций.

💼 Налоговая отчётность: что нужно учесть?

С 2025 года изменятся формы налоговых деклараций, включая декларации по налогу на прибыль, НДС и налогу на имущество. Основные изменения:

Новая форма декларации по налогу на прибыль с добавлением строк для учёта федерального инвестиционного вычета и других показателей.

Появление новой пятиступенчатой системы ставок для расчёта НДС.

Обновление формы декларации по налогу на имущество с дополнительными полями для указания кодов территориальных подразделений налоговых органов.

📈 Нововведения в статистической отчётности

С 2025 года статистические отчёты будут отправляться через Цифровую аналитическую платформу предоставления статистических данных. Этот новый формат облегчит сдачу отчётности и позволит компаниям вести взаимодействие с Росстатом через «единое окно».

Основные изменения касаются форм статотчётности по кадрам, услугам и торговле, а также порядка их подачи.

👥 Актуальные изменения в кадровой отчётности

В 2025 году вступают в силу новые требования к кадровой отчётности:

Повышение МРОТ до 22 440 рублей. В связи с этим компании должны будут пересмотреть схемы расчётов с сотрудниками.

Новые правила расчётов при увольнении — обязательство работодателя выплачивать за неиспользованные отгулы.

Изменение сроков сдачи формы ЕФС-1 — теперь её нужно подавать не позднее одного рабочего дня после кадрового изменения.

🔍 Причины изменений

Все нововведения связаны с модернизацией налогового и финансового законодательства. Цель изменений — улучшение прозрачности ведения бизнеса, повышение контроля за расчётами и предотвращение уклонения от уплаты налогов. В кадровой сфере изменения направлены на улучшение социального обеспечения сотрудников и повышение стандартов оплаты труда.

✅ Как подготовиться к изменениям?

Вот несколько рекомендаций для подготовки к новым требованиям:

Обучение сотрудников : пройдите курсы повышения квалификации для бухгалтеров и кадровиков, чтобы разобраться в новых формах и требованиях.

Настройка программного обеспечения : обновите ПО для сдачи отчётности с учётом новых стандартов.

Консультации со специалистами: проконсультируйтесь с налоговыми консультантами или аудиторскими компаниями для точного понимания нововведений.

Заключение

2025 год принесёт много изменений в ведении бухгалтерской, налоговой и кадровой отчётности. Чтобы избежать ошибок и штрафов, предпринимателям и бухгалтерам нужно внимательно подготовиться к нововведениям. Следите за обновлениями законодательства и вовремя адаптируйтесь к новым правилам.