Кто платит новый налог — 3% за интернет-рекламу

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Уже появляются опасения, что за одну и ту же рекламу будут платить дважды: и рекламная площадка, и агентство.

Если заказываете рекламу у иностранной компании или фрилансера для аудитории из России, вы сами должны удержать этот сбор.

Если вы размещаете рекламу для своих клиентов.

Платформы типа «Яндекс Директ», «ВКонтакте», myTarget — то есть те, кто обеспечивает работу рекламной системы.

Блогеры, онлайн-медиа, владельцы каналов, сайтов и пабликов, которые размещают рекламу.

Общероссийские обязательные телеканалы , имеющие право на вещание по всей стране.

Сайты СМИ с определённым тиражом (от 300 000 до 15 000 000 экземпляров в год, в зависимости от периодичности).

Сайты СМИ, теле- и радиоканалов , которые участвуют в государственном или муниципальном капитале, либо получают финансирование из федерального бюджета.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила проект постановления, где перечисляет, что не считается рекламой на маркетплейсах, в сервисах объявлений и поисковиках:

Каталоги товаров, работ и услуг , если всё оформлено в одном стиле и без «выпирающих» рекламных элементов.

Справочно-информационные материалы , даже если в них используются рекомендательные алгоритмы.

Сообщения о бесплатной передаче вещей .

Отзывы об опыте покупки или сотрудничества, размещённые в разделе «Отзывы».

Есть вопрос, подпадает ли под сбор внутреннее продвижение на маркетплейсах (например, платное выделение товара в выдаче) — ясности пока нет.