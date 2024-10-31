Кто платит новый налог — 3% за интернет-рекламу

Привет! Вы на канале “Коммерческая тайна” - мы делимся знаниями для вашего бизнеса. Подписывайтесь на нас здесь и переходите в наш Телеграм-канал, где можно скачать инструкции и гайды (и много закрытой информации), необходимые каждому собственнику бизнеса. Переходите по ссылке и скачивайте!
Кто обязан платить
Распространители интернет-рекламы
Блогеры, онлайн-медиа, владельцы каналов, сайтов и пабликов, которые размещают рекламу.
Операторы рекламных данных
Платформы типа «Яндекс Директ», «ВКонтакте», myTarget — то есть те, кто обеспечивает работу рекламной системы.
Рекламные и маркетинговые агентства
Если вы размещаете рекламу для своих клиентов.
Российские рекламодатели, сотрудничающие с иностранными исполнителями
Если заказываете рекламу у иностранной компании или фрилансера для аудитории из России, вы сами должны удержать этот сбор.
Уже появляются опасения, что за одну и ту же рекламу будут платить дважды: и рекламная площадка, и агентство.
Кто освобожден от нового сбора
Сайты СМИ, теле- и радиоканалов, которые участвуют в государственном или муниципальном капитале, либо получают финансирование из федерального бюджета.
Сайты СМИ с определённым тиражом (от 300 000 до 15 000 000 экземпляров в год, в зависимости от периодичности).
Общероссийские обязательные телеканалы, имеющие право на вещание по всей стране.
Считается ли карточка товара на маркетплейсе рекламой
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила проект постановления, где перечисляет, что не считается рекламой на маркетплейсах, в сервисах объявлений и поисковиках:
Каталоги товаров, работ и услуг, если всё оформлено в одном стиле и без «выпирающих» рекламных элементов.
Справочно-информационные материалы, даже если в них используются рекомендательные алгоритмы.
Сообщения о бесплатной передаче вещей.
Отзывы об опыте покупки или сотрудничества, размещённые в разделе «Отзывы».
Есть вопрос, подпадает ли под сбор внутреннее продвижение на маркетплейсах (например, платное выделение товара в выдаче) — ясности пока нет.
Сколько придётся платить
Ставка: 3% от дохода за квартал, полученного от распространения онлайн-рекламы.
Для посредников (рекламных агентств) базой будет их вознаграждение.
Важно: Большинству самих считать ничего не придётся. Этим займётся Роскомнадзор на основе данных о маркировке рекламы.
Пример 1:
Онлайн-медиа заработало за 2 квартал 2025 года 600 000 ₽ на рекламе. Значит, в бюджет нужно будет заплатить 3% = 18 000 ₽.
Пример 2 (иностранный исполнитель):
Если российский бизнес заказывает рекламу у иностранной компании, он сам высчитывает 3% от суммы договора, удерживает эти деньги и платит в бюджет.
Когда начинать платить
Закон вступает в силу с 1 апреля 2025 года.
Формально сбор нужно будет исчислять с рекламы, размещённой с 2 квартала 2025 года.
Первый платёж придётся внести в 3 квартале 2025 года.
Точный механизм расчётов и отчётности пока не утверждён.
Что грозит за неуплату
Отдельных штрафов за неуплату пока нет. Но как минимум могут применить санкции по статье 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе):
для руководителей и ИП — от 4 000 до 20 000 ₽;
для малых компаний — от 50 000 до 250 000 ₽;
для остальных организаций — от 100 000 до 500 000 ₽.
В дальнейшем власти могут ввести отдельную ответственность именно за неуплату сбора.
Что пока неясно
Будут ли считать доходом выручку или прибыль? Закон говорит о «доходе»; деталей нет.
Как именно платить и отчитываться? Нужно дождаться постановления правительства.
Что с внутренней рекламой на маркетплейсах? Пока нет ответа от ФАС.
С 1 апреля 2025 года многие компании, блогеры и рекламные агентства будут обязаны платить новый «налог» (сбор) за интернет-рекламу. Ставка — 3% от суммы дохода. Если вы заказываете рекламу у иностранца, сбор придётся удерживать и перечислять в бюджет самим. Правила ещё могут дополняться, поэтому важно следить за новостями и заранее готовиться к новому порядку.
Начать дискуссию