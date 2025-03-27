Развод и бизнес: как не потерять свое дело при разделе имущества

📌 По закону, если бизнес создан в браке, он считается совместно нажитым имуществом. Даже если один из супругов не принимал активного участия в управлении, он имеет право на долю при разделе.

📌 Рост судебных издержек. В 2024 году госпошлины выросли в 10–15 раз, поэтому судебный процесс может обойтись в миллионы рублей. Добавьте к этому затраты на юристов и потерянное время – и перед вами идеальный рецепт краха бизнеса.

📌 Затяжные тяжбы могут парализовать компанию. Суды длятся годами, а бизнес за это время может потерять клиентов, доходы и даже обанкротиться.

Поэтому ждать, пока проблема появится, нельзя. Нужно действовать заранее, и вот как это сделать.