Пошаговый план снижения рисков для бизнеса в 2025 году

📉 Как обезопасить бизнес в период банкротств и кредитов по ставке 25–40%

Привет! Вы в блоге “Коммерческая тайна” — мы делимся знаниями для вашего бизнеса. Подписывайтесь на нас здесь и переходите в наш Телеграм-канал, где можно скачать инструкции и гайды (и много закрытой информации), необходимые каждому собственнику бизнеса. Переходите по ссылке и пользуйтесь! И поддержите нас здесь комментарием и подпиской!

Сегодня ключевая ставка в России составляет беспрецедентные 21%, а это значит только одно: привлечь деньги извне — дорого, тяжело и опасно. В условиях, когда клиенты просрочивают оплату, а поставщики объявляют о банкротстве, неспособность оперативно получить финансирование становится не просто риском — она превращается в угрозу жизни для бизнеса.

Разбираем, что происходит, как устроены кассовые ловушки, и главное — как выйти из этой турбулентности живым.

📍 Что значит для бизнеса высокая ключевая ставка

Ключевая ставка — это цена денег. Чем она выше, тем сложнее и дороже их привлечь в оборот.

В текущей ситуации важно жестко управлять ликвидностью, планировать расходы и держать наготове альтернативные каналы финансирования.

Главный риск в таких условиях — кассовый разрыв, который может привести к банкротству.

Кассовый разрыв — это отсутствие денег на критически важные платежи: зарплаты, аренду, материалы, контрагентов, долги.

Он случается внезапно. Он не зависит от вашей прибыльности. Он просто приходит, когда оборотки нет, а обязательства наступили.

🔍 Почему возникает кассовый разрыв

Причин много, но в основе — системные ошибки управления:

— Отсутствие финансового планирования. Если вы не знаете, сколько и когда получите и сколько нужно заплатить — вы уязвимы.

— Неожиданные расходы. Предоплата контрагенту, штраф, резкий рост цен — если нет подушки, один инцидент рушит всю систему.

— Падение выручки. Причины могут быть разные, но обязательства никто не отменял.

— Неуправляемая дебиторская задолженность. Деньги «висят» в клиентах, вы формально заработали, но фактически — банкрот.

И вот здесь, когда деньги нужны «вчера», кредит под 40% — недоступен или бессмыслен. Нужны другие инструменты.

💡 Что делать: быстрые альтернативы

Когда ситуация уже накрыла — используйте краудлендинг, МФО или продажу дебиторки:

Продажа дебиторской задолженности — это передача права требования по договору цессии. Вы получаете деньги быстро, но с дисконтом. Это лучше, чем получить 0 в случае просрочки. Это инструмент, а не поражение.

Но главное — не доводить до этого. И вот как это сделать:

📌 Пошаговый план снижения рисков

🧭 1. Финансовый контроль и планирование

Это основа. Любая система, любые ставки. Вы должны видеть, когда и сколько денег уходит, сколько придёт и что будет, если не придёт. Без этого — только импровизация и хаос.

💰 2. Стимулируйте предоплату

Предложите скидку, бесплатную доставку — что угодно, чтобы получить оплату заранее. Небольшая потеря маржи — гораздо лучше кассового провала из-за просрочки.

🔎 3. Проверяйте контрагентов

Перед заключением договора — даже со знакомыми. Проверяйте по скоринговым системам, анализируйте финсостояние.

📌 Используйте, например, сервисы Benefitsar (ссылка доступна в нашем ТГ-канале), где можно быстро получить анализ риска.

📊 4. Установите правила отсрочек

Если работаете не по 100% предоплате — создайте систему лимитов. По каждому контрагенту — свой подход, в зависимости от его истории и риска. Всё должно быть обосновано, а не «на глазок».

📄 5. Прописывайте штрафы в договоре

Штрафные санкции должны быть такими, чтобы в случае просрочки покрывались ваши потери. Это не просто пункт — это ваш рычаг и защита.

🛡 6. Применяйте поручительство

Если контрагент сомнителен, требуйте личного поручительства бенефициара. Это укрепит ваши позиции при взыскании и расширит возможности обращения взыскания на имущество.

👤 7. Назначьте ответственного за дебиторку

У всех есть финансисты, но с дебиторкой не работает никто. Назначьте человека, поставьте ему KPI.

Внедрите лимиты и метрики: процент просрочки, судебная дебиторка, динамика.

🔁 8. Проверяйте контрагентов при просрочках

Если платеж не поступил — сделайте прогноз его финансового состояния. Не торопитесь с судами. Возможно, должник банкрот и взыскать нечего. Сначала — анализ, потом действия.

📆 9. Пересматривайте лимиты по дебитору регулярно

Раз в месяц или квартал анализируйте, какой уровень дебиторки допустим для бизнеса.

Условия нужно адаптировать, особенно в 2025 году, когда ситуация меняется ежемесячно.

⚠️ И главное

Долги контрагентов — это не просто проблема. Это рабочий финансовый инструмент, если им управлять. Особенно — в ситуации, где кредиты либо недоступны, либо токсичны.

Риски 2025 года можно не просто пережить — их можно превратить в преимущество. Но только если вы действуете системно, заранее и осознанно.

Сохраните эту инструкцию. Перешлите коллегам. Назначьте встречу с финансистом и юристом. Начните действовать сейчас — когда всё только начинается.