Пошаговый план снижения рисков для бизнеса в 2025 году

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Сегодня ключевая ставка в России составляет беспрецедентные 21%, а это значит только одно: привлечь деньги извне — дорого, тяжело и опасно. В условиях, когда клиенты просрочивают оплату, а поставщики объявляют о банкротстве, неспособность оперативно получить финансирование становится не просто риском — она превращается в угрозу жизни для бизнеса.
Разбираем, что происходит, как устроены кассовые ловушки, и главное — как выйти из этой турбулентности живым.
📍 Что значит для бизнеса высокая ключевая ставка
Ключевая ставка — это цена денег. Чем она выше, тем сложнее и дороже их привлечь в оборот.
В текущей ситуации важно жестко управлять ликвидностью, планировать расходы и держать наготове альтернативные каналы финансирования.
Главный риск в таких условиях — кассовый разрыв, который может привести к банкротству.
Кассовый разрыв — это отсутствие денег на критически важные платежи: зарплаты, аренду, материалы, контрагентов, долги.
Он случается внезапно. Он не зависит от вашей прибыльности. Он просто приходит, когда оборотки нет, а обязательства наступили.
🔍 Почему возникает кассовый разрыв
Причин много, но в основе — системные ошибки управления:
— Отсутствие финансового планирования. Если вы не знаете, сколько и когда получите и сколько нужно заплатить — вы уязвимы.
— Неожиданные расходы. Предоплата контрагенту, штраф, резкий рост цен — если нет подушки, один инцидент рушит всю систему.
— Падение выручки. Причины могут быть разные, но обязательства никто не отменял.
— Неуправляемая дебиторская задолженность. Деньги «висят» в клиентах, вы формально заработали, но фактически — банкрот.
И вот здесь, когда деньги нужны «вчера», кредит под 40% — недоступен или бессмыслен. Нужны другие инструменты.
💡 Что делать: быстрые альтернативы
Когда ситуация уже накрыла — используйте краудлендинг, МФО или продажу дебиторки:
Продажа дебиторской задолженности — это передача права требования по договору цессии. Вы получаете деньги быстро, но с дисконтом. Это лучше, чем получить 0 в случае просрочки. Это инструмент, а не поражение.
Но главное — не доводить до этого. И вот как это сделать:
📌 Пошаговый план снижения рисков
🧭 1. Финансовый контроль и планирование
Это основа. Любая система, любые ставки. Вы должны видеть, когда и сколько денег уходит, сколько придёт и что будет, если не придёт. Без этого — только импровизация и хаос.
💰 2. Стимулируйте предоплату
Предложите скидку, бесплатную доставку — что угодно, чтобы получить оплату заранее. Небольшая потеря маржи — гораздо лучше кассового провала из-за просрочки.
🔎 3. Проверяйте контрагентов
Перед заключением договора — даже со знакомыми. Проверяйте по скоринговым системам, анализируйте финсостояние.
📌 Используйте, например, сервисы Benefitsar (ссылка доступна в нашем ТГ-канале), где можно быстро получить анализ риска.
📊 4. Установите правила отсрочек
Если работаете не по 100% предоплате — создайте систему лимитов. По каждому контрагенту — свой подход, в зависимости от его истории и риска. Всё должно быть обосновано, а не «на глазок».
📄 5. Прописывайте штрафы в договоре
Штрафные санкции должны быть такими, чтобы в случае просрочки покрывались ваши потери. Это не просто пункт — это ваш рычаг и защита.
🛡 6. Применяйте поручительство
Если контрагент сомнителен, требуйте личного поручительства бенефициара. Это укрепит ваши позиции при взыскании и расширит возможности обращения взыскания на имущество.
👤 7. Назначьте ответственного за дебиторку
У всех есть финансисты, но с дебиторкой не работает никто. Назначьте человека, поставьте ему KPI.
Внедрите лимиты и метрики: процент просрочки, судебная дебиторка, динамика.
🔁 8. Проверяйте контрагентов при просрочках
Если платеж не поступил — сделайте прогноз его финансового состояния. Не торопитесь с судами. Возможно, должник банкрот и взыскать нечего. Сначала — анализ, потом действия.
📆 9. Пересматривайте лимиты по дебитору регулярно
Раз в месяц или квартал анализируйте, какой уровень дебиторки допустим для бизнеса.
Условия нужно адаптировать, особенно в 2025 году, когда ситуация меняется ежемесячно.
⚠️ И главное
Долги контрагентов — это не просто проблема. Это рабочий финансовый инструмент, если им управлять. Особенно — в ситуации, где кредиты либо недоступны, либо токсичны.
Риски 2025 года можно не просто пережить — их можно превратить в преимущество. Но только если вы действуете системно, заранее и осознанно.
Сохраните эту инструкцию. Перешлите коллегам. Назначьте встречу с финансистом и юристом. Начните действовать сейчас — когда всё только начинается.
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