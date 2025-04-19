Как ФНС теперь будет бороться с налоговыми нарушениями — без права на ошибку

Если вы думаете, что налоговая придёт — и вы ещё успеете «разрулить» — вот свежая реальность. Недавно прошла закрытая коллегия ФНС, ФСБ, СК и ЭБиПК МВД. Обсуждали главное: как ликвидировать налоговые схемы и добивать доначисления до уплаты.

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📌 Что важно знать уже сейчас:

▪ ФНС будет наказывать деньгами.

Как прямо сказал Егоров, цель теперь не в фиксации нарушений, а в возмещении ущерба бюджету. Это главный KPI налоговой. Если вы сэкономили — вы должны вернуть.

▪ Больше не нужны массовые выездные.

Выездные проверки сокращают, потому что аналитика + МВД работают эффективнее. Уже 56% доначислений получены без выезда на место, только по цифрам. А в 50% случаев выездные идут сразу с МВД.

▪ СК возбуждает всё чаще.

По данным Следственного комитета, 70% материалов налоговой службы в 2024 году закончились уголовными делами. В 2022 году было 50%. Среднее доначисление — уже 109 млн рублей. Это не штраф. Это сигнал.

▪ Схемы с «бумажным НДС» под особым прицелом.

Сегодня налоговая не борется с «однодневками». Они охотятся на «площадки» — комплексные сервисы, которые делают обнал, оптимизируют НДС, работают по госконтрактам. И ФНС теперь официально считает это организованной преступной деятельностью.

📎 Как звучит на языке ведомств:

«Это профессиональное преступное сообщество, оказывающее комплекс услуг: бумажный НДС, обналичивание, оптимизация».

И если раньше всё это называли схемой — теперь это уголовка, которой займутся сразу несколько силовых ведомств.

📌 Что это меняет для бизнеса?

▪ Никаких «посмотрим потом» — контроль на этапе планирования проверки

▪ Никаких «мелких доначислений» — средняя сумма по итогам — сотни миллионов

▪ Никаких «оправданий» в суде — налоговая считает, что вы обязаны выложить все козыри ещё на проверке

Реальность 2025 года: налоговая система сместилась в сторону тотального мониторинга, где не выживут те, кто «играет по старым правилам».

Если вы работаете с оптимизацией, если у вас НДС, если есть хотя бы один сомнительный контрагент — вас уже видят. И если налоговая придёт — то не одна. А с МВД. И с СК.

Это не повод паниковать. Но повод пересобрать стратегию.

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