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Коммерческая Тайна
Обзор судебной практики

💡 Как ФНС блокирует возврат с ЕНС — и почему суды с этим согласны

Просто «подержать» деньги на ЕНС — нельзя.

Появилось еще одно решение, подтверждающее: использовать единый налоговый счет как резервный кошелек не получится. Подробности — в постановлении 17-го арбитражного апелляционного суда от 25.03.2025 по делу № А60-27845/2024.

Что произошло

ИП перечислил средства на ЕНС с назначением «Пополнение ЕНС». Через несколько дней подал заявление на возврат части денег — но получил отказ. ФНС указала: деньги находятся на проверке.

ИП повторно подал заявление — снова отказ. В итоге подал в суд.

Что сказали суды

Все инстанции встали на сторону ФНС. Нарушений в действиях налоговой инспекции не нашли. И — ключевое — отказали в возврате средств, поскольку:

▪️ деньги были внесены без связи с реальными налоговыми обязательствами; 

▪️ не было расчётов с поставщиками и покупателями;

▪️ ИП оперировал схемами с перечислениями «себе» и снятием наличных;

▪️ операции велись с контрагентами, которые вызвали сомнения у налоговиков;

▪️ банк квалифицировал движение средств как транзитное и обнальное.

Почему это важно

Суд указал: средства, зачисленные на ЕНС, не являются излишне уплаченным налогом, если у налогоплательщика не было намерения исполнить текущие или будущие обязательства.

ЕНС — это не депозит и не резерв. Это налоговый инструмент.

Вывод: не используйте ЕНС для «резервного хранения». И тем более — не пытайтесь легализовать через него схемные деньги. Если нет связи с уплатой налогов — возврат будет невозможен.

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Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

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