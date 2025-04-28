💡 Как ФНС блокирует возврат с ЕНС — и почему суды с этим согласны

Появилось еще одно решение, подтверждающее: использовать единый налоговый счет как резервный кошелек не получится. Подробности — в постановлении 17-го арбитражного апелляционного суда от 25.03.2025 по делу № А60-27845/2024.
Что произошло
ИП перечислил средства на ЕНС с назначением «Пополнение ЕНС». Через несколько дней подал заявление на возврат части денег — но получил отказ. ФНС указала: деньги находятся на проверке.
ИП повторно подал заявление — снова отказ. В итоге подал в суд.
Что сказали суды
Все инстанции встали на сторону ФНС. Нарушений в действиях налоговой инспекции не нашли. И — ключевое — отказали в возврате средств, поскольку:
▪️ деньги были внесены без связи с реальными налоговыми обязательствами;
▪️ не было расчётов с поставщиками и покупателями;
▪️ ИП оперировал схемами с перечислениями «себе» и снятием наличных;
▪️ операции велись с контрагентами, которые вызвали сомнения у налоговиков;
▪️ банк квалифицировал движение средств как транзитное и обнальное.
Почему это важно
Суд указал: средства, зачисленные на ЕНС, не являются излишне уплаченным налогом, если у налогоплательщика не было намерения исполнить текущие или будущие обязательства.
ЕНС — это не депозит и не резерв. Это налоговый инструмент.
Вывод: не используйте ЕНС для «резервного хранения». И тем более — не пытайтесь легализовать через него схемные деньги. Если нет связи с уплатой налогов — возврат будет невозможен.
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