💡 Как ФНС блокирует возврат с ЕНС — и почему суды с этим согласны

Что произошло

ИП перечислил средства на ЕНС с назначением «Пополнение ЕНС». Через несколько дней подал заявление на возврат части денег — но получил отказ. ФНС указала: деньги находятся на проверке.

ИП повторно подал заявление — снова отказ. В итоге подал в суд.