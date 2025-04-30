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Коммерческая Тайна

ГАЙД: Все важные изменения в мае 2025. Как не допустить ошибок и штрафов

Май 2025 года — горячий месяц для бизнеса в России. Ошибки в расчетах, отчетности и документах теперь могут стоить бизнесу серьезных денег. Мы собрали в одном гайде все ключевые изменения, чтобы вы ничего не упустили.

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Зарплата за май: аванс будет меньше

Аванс начисляется за фактически отработанные дни.
⚡ В мае нас ждут длинные выходные: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Итого — всего 7 рабочих дней из 18 за первую половину месяца. Работодатели должны учитывать это при расчетах и быть готовы объяснить сотрудникам, почему аванс за май меньше обычного.

Персональные данные: штрафы увеличены в десятки раз

С 30 мая штрафы за нарушения закона о персональных данных увеличатся:

  • до 500 000 ₽ за обычные нарушения;

  • до 15 000 000 ₽ за повторные нарушения.

Проверьте: 

✅ Подано ли уведомление в Роскомнадзор.
✅ Актуальны ли ваши внутренние регламенты по работе с ПД.
✅ Проработан ли алгоритм действий для сотрудников.

Декларация УСН: новые контрольные соотношения

С 11 мая вступает в силу новый приказ ФНС № ЕД-7-3/173 от 06.03.2025.

Теперь декларацию по УСН будут проверять по обновленным контрольным соотношениям. Будьте внимательны: ошибки в декларациях могут привести к доначислениям и штрафам.

Единый налоговый счет (ЕНС): новая форма заявления

С 8 мая заявление для получения справок по ЕНС (о сальдо, принадлежности сумм, исполнении налоговых обязательств) подается по новой форме (приказ ФНС № ЕД-7-8/61@).

Обновите шаблоны и проконтролируйте правильность подачи документов.

Уведомление о контролируемых сделках: новые требования

До 20 мая все компании, заключавшие контролируемые сделки в 2024 году, должны подать уведомление по новой форме через программу "Налогоплательщик ЮЛ".

Ошибки в уведомлении могут привести к штрафам и дополнительным проверкам.

Новый ГОСТ по документообороту для бухгалтеров

С 1 марта 2025 года действует ГОСТ Р 7.0.8-2025. Компании, которые уже его применяют, минимизируют риски споров с проверяющими из-за некорректного оформления документов.

Применение нового ГОСТа поможет:

  • избежать ошибок в документах;

  • ускорить прохождение проверок.

Новые требования к машиночитаемой доверенности для Росстата

С 1 мая 2025 года, если отчетность в Росстат сдает представитель, необходимо оформить машиночитаемую доверенность (МЧД) формата 003 и загрузить её в реестр ФНС.

Без МЧД Росстат может отказать в приеме отчетности.

Реестр должников по алиментам

С 25 мая 2025 года в реестр будут вноситься сведения о должниках, объявленных в розыск или привлеченных к ответственности за неуплату алиментов.

Работодателям стоит проверить процессы по удержанию алиментов и взаимодействию с ФССП.

Маркировка товаров: новые группы

С 1 мая 2025 года обязательной маркировке подлежат:

  • снеки,

  • мыло,

  • моющие средства.

Изменения затронут и маркировку слабоалкогольных напитков. Отдельные товары без маркировки будет запрещено продавать.

Банковские лимиты при упрощенной идентификации

С 30 мая 2025 года:

  • лимит на неперсонифицированные электронные средства увеличен до 100 000 ₽;

  • переводить без упрощенной идентификации можно будет не более 15 000 ₽;

  • упрощенная идентификация позволит переводить до 100 000 ₽ за одну операцию.

Новые ОКВЭД для блогеров

С 1 мая 2025 года в классификатор ОК 029-2014 добавлены новые коды для блогеров:

  • 70.21.1 — распространение информации пользователем соцсети;

  • 73.11.1 — распространение рекламы пользователем соцсети.

Новые правила заключения кредитных договоров

С 15 мая 2025 года банки обязаны внедрить процедуры, исключающие оформление кредитов без добровольного согласия клиента.

Кредитные организации разрабатывают и утверждают свои планы мероприятий.

Подтверждение аккредитации для ИТ-компаний

ИТ-компании, зарегистрированные в реестре аккредитованных организаций, должны подтвердить аккредитацию до 1 июня 2025 года. Подать заявление можно через Госуслуги.

Вывод

✅ Май 2025 года приносит десятки важных изменений для бухгалтеров и бизнеса.
✅ Ошибки в учете персональных данных, отчетности и расчетах теперь будут стоить бизнесу миллионы.
✅ Готовьтесь заранее, обновляйте документы, проверяйте регламенты и учитесь работать по новым стандартам.

Хотите уверенности в правильности отчетности и документооборота? Настройте все процессы уже в мае — потом может быть поздно.

Дата публикации: 30.04.2025, 12:27

Отредактировано: 30.04.2025, 14:21

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Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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