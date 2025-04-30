ГАЙД: Все важные изменения в мае 2025. Как не допустить ошибок и штрафов

Уведомление о контролируемых сделках: новые требования

До 20 мая все компании, заключавшие контролируемые сделки в 2024 году, должны подать уведомление по новой форме через программу "Налогоплательщик ЮЛ".

Ошибки в уведомлении могут привести к штрафам и дополнительным проверкам.