ГАЙД: Все важные изменения в мае 2025. Как не допустить ошибок и штрафов

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Зарплата за май: аванс будет меньше
Аванс начисляется за фактически отработанные дни.
⚡ В мае нас ждут длинные выходные: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Итого — всего 7 рабочих дней из 18 за первую половину месяца. Работодатели должны учитывать это при расчетах и быть готовы объяснить сотрудникам, почему аванс за май меньше обычного.
Персональные данные: штрафы увеличены в десятки раз
С 30 мая штрафы за нарушения закона о персональных данных увеличатся:
до 500 000 ₽ за обычные нарушения;
до 15 000 000 ₽ за повторные нарушения.
Проверьте:
✅ Подано ли уведомление в Роскомнадзор.
✅ Актуальны ли ваши внутренние регламенты по работе с ПД.
✅ Проработан ли алгоритм действий для сотрудников.
Декларация УСН: новые контрольные соотношения
С 11 мая вступает в силу новый приказ ФНС № ЕД-7-3/173 от 06.03.2025.
Теперь декларацию по УСН будут проверять по обновленным контрольным соотношениям. Будьте внимательны: ошибки в декларациях могут привести к доначислениям и штрафам.
Единый налоговый счет (ЕНС): новая форма заявления
С 8 мая заявление для получения справок по ЕНС (о сальдо, принадлежности сумм, исполнении налоговых обязательств) подается по новой форме (приказ ФНС № ЕД-7-8/61@).
Обновите шаблоны и проконтролируйте правильность подачи документов.
Уведомление о контролируемых сделках: новые требования
До 20 мая все компании, заключавшие контролируемые сделки в 2024 году, должны подать уведомление по новой форме через программу "Налогоплательщик ЮЛ".
Ошибки в уведомлении могут привести к штрафам и дополнительным проверкам.
Новый ГОСТ по документообороту для бухгалтеров
С 1 марта 2025 года действует ГОСТ Р 7.0.8-2025. Компании, которые уже его применяют, минимизируют риски споров с проверяющими из-за некорректного оформления документов.
Применение нового ГОСТа поможет:
избежать ошибок в документах;
ускорить прохождение проверок.
Новые требования к машиночитаемой доверенности для Росстата
С 1 мая 2025 года, если отчетность в Росстат сдает представитель, необходимо оформить машиночитаемую доверенность (МЧД) формата 003 и загрузить её в реестр ФНС.
Без МЧД Росстат может отказать в приеме отчетности.
Реестр должников по алиментам
С 25 мая 2025 года в реестр будут вноситься сведения о должниках, объявленных в розыск или привлеченных к ответственности за неуплату алиментов.
Работодателям стоит проверить процессы по удержанию алиментов и взаимодействию с ФССП.
Маркировка товаров: новые группы
С 1 мая 2025 года обязательной маркировке подлежат:
снеки,
мыло,
моющие средства.
Изменения затронут и маркировку слабоалкогольных напитков. Отдельные товары без маркировки будет запрещено продавать.
Банковские лимиты при упрощенной идентификации
С 30 мая 2025 года:
лимит на неперсонифицированные электронные средства увеличен до 100 000 ₽;
переводить без упрощенной идентификации можно будет не более 15 000 ₽;
упрощенная идентификация позволит переводить до 100 000 ₽ за одну операцию.
Новые ОКВЭД для блогеров
С 1 мая 2025 года в классификатор ОК 029-2014 добавлены новые коды для блогеров:
70.21.1 — распространение информации пользователем соцсети;
73.11.1 — распространение рекламы пользователем соцсети.
Новые правила заключения кредитных договоров
С 15 мая 2025 года банки обязаны внедрить процедуры, исключающие оформление кредитов без добровольного согласия клиента.
Кредитные организации разрабатывают и утверждают свои планы мероприятий.
Подтверждение аккредитации для ИТ-компаний
ИТ-компании, зарегистрированные в реестре аккредитованных организаций, должны подтвердить аккредитацию до 1 июня 2025 года. Подать заявление можно через Госуслуги.
Вывод
✅ Май 2025 года приносит десятки важных изменений для бухгалтеров и бизнеса.
✅ Ошибки в учете персональных данных, отчетности и расчетах теперь будут стоить бизнесу миллионы.
✅ Готовьтесь заранее, обновляйте документы, проверяйте регламенты и учитесь работать по новым стандартам.
Хотите уверенности в правильности отчетности и документооборота? Настройте все процессы уже в мае — потом может быть поздно.
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