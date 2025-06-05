🛑 C 1 июня вы можете нарушать закон — сами того не зная

С 1 июня в России вступили в силу жесткие ограничения, о которых пока мало кто говорит всерьез. А зря. Они уже действуют, и последствия — не теоретические.

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Речь идёт о Федеральном законе № 41-ФЗ от 1 апреля 2025 года, который ввёл прямой запрет на использование иностранных мессенджеров для информирования граждан и общения с клиентами.

Что теперь под запретом?

Банки, операторы связи, маркетплейсы, госорганы и любая компания из списка, определённого в законе, НЕ МОГУТ:

— информировать клиентов через WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), Telegram, Viber и другие иностранные мессенджеры;

— общаться с гражданами по этим каналам по поводу услуг, запросов, уведомлений и т.д.

Любое сообщение от «банка» или «госоргана» в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) теперь — стопроцентный сигнал: перед вами мошенник. И вы это можете доказать, ссылаясь на закон.

Запрещены даже СМС-коды… если звонок ещё не окончен

Новый запрет появился и для сотовых операторов:

С 1 июня они не имеют права отправлять СМС с кодами подтверждения во время активного телефонного разговора.

Код придёт только после завершения вызова. Это — защита от мошенников, которые держат жертву на линии, чтобы «перехватить момент» ввода кода. Теперь это не сработает.

Идём дальше: новые ограничения вступят в силу уже этим летом

🔹 С 1 августа — абоненты смогут подать официальный отказ от любых рассылок, и операторы будут обязаны прекратить спам.

🔹 С 1 сентября —

• Банки ограничат снятие наличных через банкомат, если возникнет подозрение, что клиент действует под давлением злоумышленников.

• Операторы связи начнут маркировать звонки от юрлиц и ИП — это поможет отделить легальные вызовы от мошеннических.

• Появится возможность установить самозапрет на международные звонки и обзвоны.

Но это только начало

По словам Вячеслава Володина, в Госдуме уже рассматриваются следующие меры:

— уголовная ответственность для дропперов;

— новые нормы по защите несовершеннолетних от втягивания в финансовые схемы;

— полный запрет на обналичивание через «цепочки» соучастников.

А правительство РФ уже готовит второй пакет — с акцентом не только на технические решения, но и на уголовные и административные санкции для мошенников.

Что это всё значит для бизнеса?

Если вы до сих пор общаетесь с клиентами через WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) или Telegram — это может быть нарушением (если вы входите в список субъектов закона). Если ваш оператор продолжает присылать коды во время звонка — он нарушает закон. Если вы ничего не меняете — вас может легко подставить обычная рассылка или даже исходящий звонок.

Безопасность в 2025 году — это не просто пароль и антивирус. Это соответствие новым нормам, которые уже действуют.

Следите за каждым инструментом, которым вы общаетесь с клиентами. Потому что теперь за это реально отвечают.