🛑 C 1 июня вы можете нарушать закон — сами того не зная
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Речь идёт о Федеральном законе № 41-ФЗ от 1 апреля 2025 года, который ввёл прямой запрет на использование иностранных мессенджеров для информирования граждан и общения с клиентами.
Что теперь под запретом?
Банки, операторы связи, маркетплейсы, госорганы и любая компания из списка, определённого в законе, НЕ МОГУТ:
— информировать клиентов через WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), Telegram, Viber и другие иностранные мессенджеры;
— общаться с гражданами по этим каналам по поводу услуг, запросов, уведомлений и т.д.
Любое сообщение от «банка» или «госоргана» в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) теперь — стопроцентный сигнал: перед вами мошенник. И вы это можете доказать, ссылаясь на закон.
Запрещены даже СМС-коды… если звонок ещё не окончен
Новый запрет появился и для сотовых операторов:
С 1 июня они не имеют права отправлять СМС с кодами подтверждения во время активного телефонного разговора.
Код придёт только после завершения вызова. Это — защита от мошенников, которые держат жертву на линии, чтобы «перехватить момент» ввода кода. Теперь это не сработает.
Идём дальше: новые ограничения вступят в силу уже этим летом
🔹 С 1 августа — абоненты смогут подать официальный отказ от любых рассылок, и операторы будут обязаны прекратить спам.
🔹 С 1 сентября —
• Банки ограничат снятие наличных через банкомат, если возникнет подозрение, что клиент действует под давлением злоумышленников.
• Операторы связи начнут маркировать звонки от юрлиц и ИП — это поможет отделить легальные вызовы от мошеннических.
• Появится возможность установить самозапрет на международные звонки и обзвоны.
Но это только начало
По словам Вячеслава Володина, в Госдуме уже рассматриваются следующие меры:
— уголовная ответственность для дропперов;
— новые нормы по защите несовершеннолетних от втягивания в финансовые схемы;
— полный запрет на обналичивание через «цепочки» соучастников.
А правительство РФ уже готовит второй пакет — с акцентом не только на технические решения, но и на уголовные и административные санкции для мошенников.
Что это всё значит для бизнеса?
Если вы до сих пор общаетесь с клиентами через WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) или Telegram — это может быть нарушением (если вы входите в список субъектов закона).
Если ваш оператор продолжает присылать коды во время звонка — он нарушает закон.
Если вы ничего не меняете — вас может легко подставить обычная рассылка или даже исходящий звонок.
Безопасность в 2025 году — это не просто пароль и антивирус. Это соответствие новым нормам, которые уже действуют.
Следите за каждым инструментом, которым вы общаетесь с клиентами. Потому что теперь за это реально отвечают.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии2
А как же наложка теперь будет свои приказы до предпринимателей доводить? Они же в "телеге" нам всё сообщают
Когда запретят Windows, Android и iOS вот тогда зарыдаем... А остальное пока терпимо