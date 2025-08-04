Что ждет бизнес в августе 2025 года

Третий месяц лета приносит сразу несколько изменений, которые повлияют на работу предпринимателей. Вступают в силу новые нормы, меняются формы работы с документами, запускаются эксперименты по маркировке и корректируется порядок финансового контроля. Все это — часть обновляющегося регулирования, к которому придётся адаптироваться уже в ближайшие недели.

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Отказ от SMS-рассылок — теперь по закону

С 1 августа 2025 года граждане смогут официально отказаться от рекламных рассылок по SMS. Для этого нужно будет подать заявление через личный кабинет оператора связи. После этого сообщения должны прекратиться на следующий день. Закон, утвердивший это нововведение, был принят ещё весной и теперь вступает в силу. Изменение касается не только потребителей, но и компаний, работающих с клиентской базой: массовые рассылки без подтверждённого согласия абонента могут стать поводом для санкций.

Маркировка: новые товары — новые эксперименты

Система маркировки продолжает расширяться. В августе стартует эксперимент по нанесению цифровых кодов на мясные изделия, продукты быстрого приготовления, изделия из муки и мёд. В середине месяца добавятся хозяйственные и гигиенические принадлежности — от зубных щёток до маникюрных инструментов. Участие в этих программах пока добровольное, но опыт предыдущих лет показывает: тестовый режим быстро превращается в обязательный. Параллельно завершатся прежние эксперименты — по маркировке пиротехники, кабельной продукции и строительных материалов. Меняется не только список категорий, но и логика работы надзорных систем, которые всё активнее переходят на постоянный мониторинг.

Учредитель может быть один — и не один раз

С 1 августа снимается запрет, ограничивающий возможность создавать несколько ООО или АО с одним и тем же учредителем. Ранее такой механизм был доступен лишь при участии нескольких лиц. Теперь одно и то же юридическое или физическое лицо сможет последовательно создавать неограниченное количество организаций, оставаясь их единственным учредителем и директором. Это даст бизнесу инструмент для разделения видов деятельности, разграничения финансовых потоков и чёткого распределения ответственности в рамках одного холдинга.

Финансовый контроль: новые правила для операций

С 20 августа корректируется перечень операций, которые попадают под обязательный финансовый мониторинг. В частности, из него исключаются некоторые действия с наличными в пределах 1 млн рублей — например, внесение в уставный капитал или получение по чеку от нерезидента. Одновременно список пополняется операциями, связанными с торговлей драгоценными металлами и ювелирными изделиями. Теперь банки обязаны передавать в Росфинмониторинг данные обо всех движениях средств по счетам компаний и ИП, работающих в этих сегментах. Под особый контроль также попадут сделки физлиц и организаций по покупке слитков или инвестдрагметаллов у банков.

Что важно

Изменения, вступающие в силу в августе, касаются сразу нескольких направлений — от маркетинга и структуры бизнеса до финансового надзора и маркировки продукции. Игнорировать их не получится: они затрагивают процессы, которые присутствуют почти в любом виде хозяйственной деятельности. Именно сейчас — момент, когда стоит скорректировать внутренние регламенты и внимательно отследить, где новые нормы могут повлиять на вашу ежедневную работу.