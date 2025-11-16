Налоговая реформа-2026: что уже принято, что отклонено, и куда движется система

Пока большинство обсуждает лишь заголовки, в профильном Комитете по бюджету и налогам уже выкристаллизовался перечень решений, которые определят жизнь бизнеса на ближайшие годы. Это — текущая версия того, что уже согласовано и почти наверняка войдет во второе чтение законопроекта о налоговой реформе-2026.

1. Сроки уплаты налогов — без изменений

Правило о переносе срока платежа, если дата попадает на выходной или праздник, сохраняется в прежнем виде. Никаких новых конструкций или исключений.

2. Госпошлины за маркировку не будет

Идею взимать госпошлину за право наносить «Честный знак» окончательно отбросили.

3. «Сезонное производство» уточнят

Появится более точное определение для применения соответствующих льгот.

4. Льготный порядок расчёта пеней продлят

Особый механизм для организаций, действующий сейчас, пролонгируется и на 2026 год.

5. Камеральные и другие проверки — экстерриториально

Контроль будут вести вне зависимости от региона — формально для удобства налогоплательщиков и оперативности работы инспекций.

6. Лестница лимитов по УСН для обязанности платить НДС

Решение зафиксировано:

20 млн — в 2026 году

15 млн — в 2027 году

10 млн — в 2028 году

7. Предложение сохранить лимит 60 млн отклонено

Идея оставить прежний порог не прошла.

8. Дополнительные лимиты для северных регионов — отклонены

Запрашивали пороги 50/40/30/45 млн, но из-за отсутствия достаточного обоснования инициатива не поддержана.

9. Право на вычеты по ставкам 5% и 7% — без изменений

Упрощенцам, выбравшим эти ставки, возможность принимать входящий НДС к вычету предоставлять не будут. Аргумент: право на вычет уже закреплено для общей ставки.

10. ПСН для грузоперевозчиков сохраняется

Отмены не будет.

11. ПСН для розницы тоже сохраняется

Попытки исключить эти виды деятельности не получили поддержки.

12. Изменится порядок расчёта налога на имущество по кадастру

Корректировка направлена на борьбу с искусственным дроблением недвижимости.

13. Численность сотрудников по АУСН увеличивать не станут

Порог остаётся прежним — 5 человек. Мотивировка: режим продолжает считаться экспериментальным.

14. Перенести обязанность уплаты НДС с 2026 на 2027 год — отказ

Попытка сдвинуть старт реформы на год позже не поддержана.

15. Сохранение льгот по УСН для территорий, граничащих с зоной СВО, — отклонено

Обоснование: единое экономическое пространство.

16. Лимиты выручки на ПСН синхронизируют с лимитами УСН по НДС

То есть:

20 млн — в 2026 году

15 млн — в 2027 году

10 млн — в 2028 году

Информация была озвучена в прямом эфире заседания Комитета по бюджету и налогам. Запись не сохранилась, поэтому остаётся ждать официальную таблицу поправок на сайте Госдумы — именно там появится полный список принятых и отклонённых предложений.

До второго чтения — всего несколько дней, и система уже практически сложилась.