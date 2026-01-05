Налоговая реформа 2026: как малый бизнес попал под каток

В конце ноября 2025 года Госдума приняла пакет поправок в Налоговый кодекс, который меняет условия для миллионов предпринимателей.

2026 год станет самым тяжелым за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет всех нас: ставки уже выросли, требования ужесточили, штрафы будут чаще. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» без выходных разбираем, как защитить бизнес, как не отдать свои деньги. ⚡️ Переходите в Telegram, мы знаем, как вам помочь: https://t.me/+CxtmaEctOfEyMGFi

В России почти 6,8 миллиона предприятий малого и среднего бизнеса. За этой цифрой - миллионы личных историй, рисков, планов, долгов и надежд. Эти компании дают работу более чем 15 миллионам человек, формируют городскую экономику - от пекарен и кофеен до сервисных студий, торговых точек и онлайн-магазинов - и обеспечивают оборот свыше 31 триллиона рублей за девять месяцев года.

И все это хозяйство входит в 2026 год под действием налоговых изменений, которые начнут работать уже через несколько недель.

Формулировка из заключения комитета Совета Федерации по бюджету звучит нейтрально: «обеление экономической деятельности и постепенное сближение условий работы на спецрежимах с общей системой налогообложения». По сути это означает одно: эпоха льготного налогообложения для малого бизнеса завершается. Реформа напрямую затрагивает каждую десятую компанию в стране.

Поэтапное сжатие: как устроен механизм реформы

Реформа выстроена последовательно. Ключевое изменение - распространение НДС на плательщиков упрощенной системы налогообложения. Переход происходит не одномоментно, а поэтапно.

В 2026 году порог освобождения от НДС снижается с 60 до 20 миллионов рублей годового дохода.

В 2027 году - до 15 миллионов.

К 2028 году - до 10 миллионов рублей.

Через три года плательщиком НДС становится практически любой устойчиво работающий малый бизнес.

Параллельно увеличивается базовая ставка НДС - с 20 до 22 процентов. Для упрощенки вводятся пониженные ставки: 5 процентов при доходе до 272,5 миллиона рублей и 7 процентов - до 490,5 миллиона. Формально это выглядит как смягчение, однако для компаний с маржой 6–10 процентов дополнительные 5–7 процентов налога фактически съедают прибыль.

Отдельное изменение касается индивидуальных предпринимателей на патентной системе: лимит доходов для применения ПСН снижается с 60 до 20 миллионов рублей уже с 2026 года.

Отрасли под максимальным давлением

Реформа затрагивает бизнес неравномерно. В наиболее уязвимом положении оказываются отрасли с низкой маржинальностью: розничная торговля непродовольственными товарами, бытовые услуги, небольшие кофейни и кафе.

Отдельно выделяются сервисные компании и общепит, где доля фонда оплаты труда особенно высока. Здесь реформа действует сразу по двум направлениям. Помимо НДС отменяется льготная ставка страховых взносов в 15 процентов с выплат сверх МРОТ. Вместо нее применяется общий тариф до 30 процентов.

Для ресторанов, салонов и сервисных студий, где зарплаты - основная статья расходов, это означает резкий рост нагрузки.

Эксперты описывают ситуацию жестко: бизнес либо закрывается, либо ищет неформальные способы оптимизации - включая уход части оборота в наличные или дробление компаний. Ожидается замедление роста сектора МСП и увеличение числа ликвидаций, что временно снизит вклад малого бизнеса в ВВП.

Инерция как главная ошибка

Попытка адаптироваться к реформе за счет старых схем становится отдельным риском. Участники рынка отмечают: в периоды системных изменений бизнес чаще всего проигрывает из-за инерции.

Схемы искусственного дробления, прогон оборотов через связанные юрлица на упрощенке, работа с компаниями без реальной деятельности попадают в зону повышенного внимания не только налоговых органов, но и банковского комплаенса.

Предприниматели, которые формально переехали в регионы с пониженными ставками, с высокой вероятностью утратят право на УСН с налогом 1 процент. Декабрьское постановление правительства определит перечень приоритетных видов деятельности, для которых сохраняются пониженные ставки. Для остальных режим будет ужесточен.

Кто выигрывает в новой конфигурации

Несмотря на жесткость реформы, она создает и новые возможности. Крупные компании - плательщики НДС - заинтересованы в контрагентах, которые могут выставлять счета-фактуры с выделенным налогом. Ранее малый бизнес на упрощенке был для них неудобен. Теперь это ограничение исчезает.

Аналитики не исключают, что на конкурентных рынках цены могут снизиться: часть продавцов будет компенсировать рост НДС за счет собственной прибыли. В таких условиях выживают компании, готовые работать с меньшей маржой, но на больших объемах, получая доступ к контрактам с крупным бизнесом.

Отдельное внимание уделяется автоматизированной упрощенной системе налогообложения. Интерес к АУСН резко вырос. Условия режима остаются прежними: оборот до 60 миллионов рублей и штат до пяти человек. Для микробизнеса это становится одним из немногих стабильных вариантов.

Стоимость адаптации

Переход к новым условиям потребует дополнительных расходов. По оценкам аналитиков, стоимость бухгалтерского сопровождения вырастет на 20–30 процентов из-за усложнения работы с НДС и необходимости более высокой квалификации специалистов.

Бизнесу придется обновлять учетные системы, переводить документооборот в электронный формат, пересматривать внутренние процессы. Часто это сопровождается выводом функций на аутсорсинг - бухгалтерии, маркетинга, технической поддержки - как способом снизить нагрузку по страховым взносам. Но такие решения требуют стартовых вложений.

Эксперты подчеркивают: стратегия должна формироваться на основе анализа конкретного бизнеса, его структуры и долгосрочных целей. Ключевой этап - точный расчет будущей налоговой нагрузки и ее влияния на экономику компании. Те, кто сделает это заранее, получат преимущество перед теми, кто начнет разбираться уже после вступления реформы в силу.

Жесткий отбор станет нашей новой реальностью

Реформа 2026 года - не временная мера, а изменение самой логики. Малый бизнес перестает существовать в отдельной налоговой реальности. Государство последовательно сближает условия для всех участников рынка, и этот процесс необратим.

Часть компаний получила отсрочку до 2027 года и позже, но это не отменяет общей траектории. В долгосрочной перспективе формируются более прозрачные и единые условия конкуренции. Компании, которые адаптируются, сохраняют устойчивость и находят новые возможности. Остальные пополняют статистику ликвидаций - и именно такой эффект закладывается в механизм реформы.