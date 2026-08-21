ФНС разъяснила важную деталь: отмена штрафов за «нулевые» декларации распространяется и на старые нарушения

Что это означает для бизнеса

Если организация или ИП не представили налоговую декларацию за период, в котором отсутствовали доходы, штраф за это нарушение применяться не будет.

Это правило распространяется и на штрафы, назначенные до вступления изменений в силу, если они еще не были уплачены.

При этом обязанность представлять налоговую отчетность сохраняется. Если декларация не будет подана, налоговый орган вправе приостановить операции по банковским счетам через 20 рабочих дней после истечения установленного срока ее представления.