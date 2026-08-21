ФНС разъяснила важную деталь: отмена штрафов за «нулевые» декларации распространяется и на старые нарушения

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Что изменилось
С 26 июня 2026 года для бизнеса отменена ответственность за непредставление «нулевых» налоговых деклараций.
Ранее за такое нарушение предусматривался штраф в размере 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей.
Освобождение действует задним числом
ФНС сообщила, что новые правила распространяются не только на будущие случаи, но и на ранее вынесенные решения.
Если компания или индивидуальный предприниматель были привлечены к ответственности за непредставление «нулевой» декларации до 26 июня 2026 года, уплачивать такой штраф не потребуется.
Что это означает для бизнеса
Если организация или ИП не представили налоговую декларацию за период, в котором отсутствовали доходы, штраф за это нарушение применяться не будет.
Это правило распространяется и на штрафы, назначенные до вступления изменений в силу, если они еще не были уплачены.
При этом обязанность представлять налоговую отчетность сохраняется. Если декларация не будет подана, налоговый орган вправе приостановить операции по банковским счетам через 20 рабочих дней после истечения установленного срока ее представления.
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