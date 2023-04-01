ФСБУ 4/2023: с какими сложностями столкнется бизнес и как их избежать с помощью SUMRA?

По новым правилам в отчетности за текущий период должны быть приведены значения, как минимум, за два периода – отчетный и аналогичный период года, предшествовавшего отчетному (пункт 69 (г) ФСБУ 4). Это актуально как для годовой, так и для промежуточной бухгалтерской отчетности. Главный вызов здесь — не просто увеличение объема работы, но и необходимость уделять особое внимание согласованности данных, учету изменений в учетной политике и корректности расчетов. Расширенные требования к раскрытиям в пояснительной записке также вносят свой вклад в увеличение нагрузки. Все это в совокупности может привести к возникновению ряда ошибок при составлении отчетности, особенно если компания продолжает полагаться на ручные методы работы или использует неэффективные системы автоматизации.

Одной из распространенных ошибок является несогласованность данных между различными формами отчетности. Баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств и пояснения должны быть взаимоувязаны, а соотношения между ключевыми показателями – соответствовать контрольным значениям, установленным ФНС. Отсутствие такой взаимосвязи приводит к искажению финансовой картины и затрудняет анализ деятельности компании. Кроме того, сложности возникают с агрегированием и дезагрегированием данных, особенно в свете требований МСФО, что может привести к некорректному отражению финансовых результатов.

Другой группой проблем являются ошибки, связанные с применением новых правил учета и раскрытием информации. Это касается, например, корректировки данных за прошлые периоды с учетом новых стандартов, классификации операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, учета обесценения активов, особенно НМА, и новых правил учета долгосрочных обязательств, включая влияние вейверов и реструктуризаций. Трудности также возникают с раскрытием информации о связанных сторонах, особенно о бенефициарах-физлицах, что требует тщательной проработки и детализации. Недостаточное раскрытие учетной политики, новых ФСБУ, изменений в капитале, резервов, событий после отчетной даты и других существенных факторов также является распространенной ошибкой.

Не менее важной проблемой является недостаточная детализация пояснений к отчетности. Пояснения должны раскрывать и дополнять информацию из баланса и отчета о финансовых результатах, представляя данные за два года – отчетный и предыдущий. Часто компании предоставляют недостаточно информации, что затрудняет понимание финансового состояния и результатов деятельности. Особое внимание следует уделять раскрытию влияния особых событий, таких как отрицательная стоимость чистых активов, убытки, потеря клиентов, судебные иски, а также налога на сверхприбыль, если он существенен. Для общественно значимых организаций обязательным является раскрытие вознаграждения аудитора.

Техническими причинами ошибок часто становятся ручной ввод данных и использование несогласованных таблиц.

Трудность Описание Последствия Пример Увеличение объема работы и ретроспективные данные Необходимость представления данных за два периода (отчетный и предыдущий), скорректированных по новым правилам. Значительные временные затраты на подготовку отчетности, особенно в первый год применения стандарта. Компания, впервые применяющая ФСБУ 4/2023 в 2025 году, должна будет пересчитать данные за 2024 и 2023 годы. Сложности согласования данных и корректности расчетов Необходимость обеспечения взаимосвязи между различными формами отчетности и соответствия контрольным соотношениям ФНС. Искажение финансовой картины, затруднение анализа деятельности компании, повышенный риск ошибок. Несоответствие данных о выручке в отчете о финансовых результатах и данных о поступлении денежных средств от покупателей в отчете о движении денежных средств. Проблемы с агрегированием и дезагрегированием данных Сложности с объединением и разделением данных в соответствии с требованиями МСФО. Некорректное отражение финансовых результатов, затруднение сравнения с другими компаниями. Неправильное распределение доходов и расходов по видам деятельности (операционная, инвестиционная, финансовая). Ошибки, связанные с новыми правилами учета и раскрытия информации Применение новых правил учета (связанные стороны, обесценение активов, долгосрочные обязательства и т.д.) и расширенные требования к раскрытию информации. Несоответствие отчетности требованиям ФСБУ 4/2023, риск получения штрафов, искажение финансовой картины. Недостаточное раскрытие информации о существенных событиях после отчетной даты, например, о крупном судебном иске. Недостаточная детализация пояснений к отчетности Отсутствие необходимых пояснений и раскрытий к данным баланса и отчета о финансовых результатах. Затруднение понимания финансового состояния и результатов деятельности компании со стороны пользователей отчетности. Отсутствие пояснений к изменению метода учета основных средств. Технические причины ошибок Ручной ввод данных, использование несогласованных таблиц. Повышенный риск ошибок, увеличение времени на подготовку отчетности. Ошибка при переносе данных из одной таблицы в другую, приводящая к несоответствию данных в разных формах отчетности.

Несмотря на то, что ФСБУ 4/2023 вступает в силу только с 2025 года, крайне важно начать подготовку к переходу уже сейчас. Автоматизация — ключ к успешному и безболезненному переходу на новый стандарт.