ФСБУ 4/2023: с какими сложностями столкнется бизнес и как их избежать с помощью SUMRA?

Кого затронули изменения
В 2023 году Минфин утвердил новый федеральный стандарт бухгалтерского учета (ФСБУ) 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» (Приказ Минфина России от 04.10.2023 N 157н). Этот документ призван заменить собой положения приказа Минфина №66н и ПБУ 4/99, обобщив и уточнив требования к отчетности. Новые правила составления и представления бухгалтерской отчетности вступят в силу с 2025 года, в связи с чем действующие формы отчетности утратят свою актуальность с 1 января 2025 года.
Согласно п. 4 ФСБУ 4/2023, новый стандарт затронет широкий круг организаций. Практически все коммерческие организации, независимо от их размера и формы собственности (ООО, АО, и другие), будут обязаны применять новые правила при составлении бухгалтерской отчетности. Это же касается и некоммерческих организаций, включая фонды, ассоциации, союзы и другие.
Однако есть и исключения. Требования ФСБУ 4/2023 не распространяются на организации, составляющие консолидированную финансовую отчетность и иную отчетность, предусмотренную Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» — например, отчетность для внутренних целей или отчетность, представляемую кредитной организации в соответствии с ее требованиями.
Также изменения не затронут банки и организации государственного сектора, формирующие отчетность в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 №256н.
Какие изменения произошли в ФСБУ 4/2023
Расширенное раскрытие информации
В пояснительных записках теперь требуется более детальная информация о существенных событиях после отчетной даты, учетной политике, связанных сторонах и основных видах деятельности. АО и ООО обязаны раскрывать данные об акциях/долях в уставном капитале. Также требуется раскрывать дополнительную информацию к каждой статье баланса, отчета о финансовых результатах и других отчетов. Если эта информация не раскрывалась ранее по ПБУ 11/2010 «Связанные стороны», необходимо указать наименование конечной контролирующей организации или бенефициара-физлица.
Новые требования к промежуточной отчетности
С 2025 года промежуточная отчетность должна соответствовать годовой по структуре и составу (включая все формы и пояснения). Однако допускается раскрытие только существенных изменений с даты последней годовой отчетности. Это позволяет компаниям акцентировать внимание на ключевых изменениях и сократить объем промежуточной отчетности, если это уместно.
Обновленные формы баланса и отчета о финансовых результатах
В балансе теперь нужно указывать долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а строки, связанные с доходами будущих периодов, исключены. В связи с переходом на ФСБУ 26 и ФСБУ 14 строка «Результаты исследований и разработок» (1120) больше не используется. Вместо «Доходные вложения в материальные ценности» (1160) теперь «Инвестиционная недвижимость». Может появиться строка «Гудвил» (1105), если он рассчитывается по правилам МСФО/ФРС-3 (как разница между стоимостью приобретенного бизнеса и его чистыми активами). Задолженность участников/акционеров по вкладам в уставный капитал теперь отражается в разделе капитала (1320), а не в составе дебиторской задолженности (1230).
В отчете о финансовых результатах появились отдельные строки «Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения» и «Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности» (аналогично отчёту о совокупном доходе по МСФО). Сворачивание прочих доходов и расходов допускается, только если это не искажает картину для пользователей отчетности (например, нельзя сворачивать прибыли и убытки от массовой продажи ОС). Прибыль/убыток и дивиденды на акцию теперь нужно указывать в рублях и копейках, даже если значения незначительны.
Изменения в других формах
Отчет об изменениях капитала теперь представляет собой единую таблицу, включающую корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок (ранее это были отдельные разделы). Раздел «Чистые активы» исключен. Добавочный капитал разделен на две строки: с переоценкой и без. В отчете о движении денежных средств появилась строка «Поступления процентов по дебиторской задолженности», актуальная для компаний, предоставляющих отсрочку платежа. В пояснениях теперь нужно раскрывать начисленные дивиденды (в том числе на акцию).
Условия достоверности отчетности
Еще одно из ключевых изменений — требование прямо указывать на соответствие отчетности всем применяемым ФСБУ. Это повышает ответственность компаний за правильность применения стандартов.
Гибкость в оформлении отчетности
Сохраняется возможность адаптировать формы отчетности под специфику компании, но в пределах, установленных минимальными требованиями стандартов. Это необходимо для обеспечения сопоставимости данных.
Область изменений
Действовало ранее (ФСБУ 4/99, Приказ №66н)
ФСБУ 4/2023
1. Раскрытие информации
Менее детальное
Значительно расширено. Включает данные о связанных сторонах, существенных событиях после отчетной даты, учетной политике, видах деятельности. АО и ООО раскрывают информацию об акциях/долях. Требуется дополнительная информация к каждой статье баланса и отчета о финансовых результатах.
2. Промежуточная отчетность
Не регламентировалась подробно
Структура и состав аналогичны годовой отчетности. Допускается раскрытие только существенных изменений с момента последней годовой отчетности.
3. Форма баланса
Не было раздела «Долгосрочные активы к продаже». Был раздел «Доходы будущих периодов». Отсутствовала строка «Гудвил». Задолженность учредителей по вкладам учитывалась в составе дебиторской задолженности.
Добавлен раздел «Долгосрочные активы к продаже». Исключены «Доходы будущих периодов». Появилась возможность отражать «Гудвил». Задолженность учредителей по вкладам теперь отражается в капитале.
4. Отчет о финансовых результатах
Не было разделения на продолжающуюся/прекращаемую деятельность. Прибыль/убыток на акцию указывался в тыс. руб.
Появилось разделение на продолжающуюся/прекращаемую деятельность (аналогично МСФО). Прибыль/убыток и дивиденды на акцию указываются в рублях и копейках.
5. Отчет об изменениях капитала
Раздельные разделы для корректировок
Единая таблица, включающая корректировки. Раздел «Чистые активы» исключен. Добавочный капитал разделен на «с переоценкой» и «без переоценки».
6. Отчет о движении денежных средств
Отсутствовала строка для процентов по дебиторской задолженности
Добавлена строка для процентов по дебиторской задолженности
7. Общие требования
Не требовалось прямо указывать на соответствие всем применяемым ФСБУ.
Требуется прямо указывать на соответствие всем применяемым ФСБУ.
Для наглядности рассмотрим ситуации, на которые распространяются новые требования ФСБУ 4/2023.
Изменение ФСБУ 4/2023
Ситуация
Новые требования к компаниям
1. Расширенное раскрытие информации
Компания диверсифицирует бизнес, запуская новое направление.
Необходимость детально описать новое направление деятельности, его финансовые показатели и влияние на общую деятельность компании.
Компания получает существенное финансирование от связанной стороны.
Раскрытие полной информации об условиях финансирования и связанной стороне, чтобы избежать подозрений в конфликте интересов.
После отчетной даты происходит стихийное бедствие, разрушающее склад компании.
Раскрытие информации о событии и оценке его финансовых последствий.
Компания проводит IPO.
Детальное раскрытие информации об акциях/долях, включая права акционеров, привилегии и ограничения.
2. Новые требования к промежуточной отчетности
Компания ранее предоставляла только сокращенную промежуточную отчетность.
Необходимость подготовки промежуточной отчетности в полном объеме или актуализации данных годовой отчетности, что увеличивает трудозатраты.
3. Обновленные формы баланса и отчета о финансовых результатах
Компания решает продать часть своего непрофильного бизнеса.
Правильная классификация активов к продаже и отражение прибыли/убытка от прекращаемой деятельности.
Компания изменяет метод начисления амортизации.
Описание изменений в учетной политике и их влияния на финансовые результаты.
4. Изменения в других формах
Компания выкупает собственные акции.
Отражение операции в отчете об изменениях капитала с учетом новой структуры отчета.
Компания получает большой объем процентов по инвестициям.
Корректное отражение поступлений в отчете о движении денежных средств.
5. Условия достоверности бухгалтерской отчетности
Компания применяет профессиональное суждение при оценке активов.
Обоснование примененного суждения и обеспечение нейтральности представляемой информации.
Компания округляет несущественные суммы в отчетности.
Обоснование применения принципа существенности и указание метода округления.
6. Гибкость в оформлении отчетности
Компания хочет добавить дополнительные показатели в отчет о финансовых результатах.
Обеспечение сопоставимости отчетности и соблюдение минимальных требований к раскрытию информации при адаптации форм.
С какими трудностями столкнется бизнес в связи с изменениями
По новым правилам в отчетности за текущий период должны быть приведены значения, как минимум, за два периода – отчетный и аналогичный период года, предшествовавшего отчетному (пункт 69 (г) ФСБУ 4). Это актуально как для годовой, так и для промежуточной бухгалтерской отчетности. Главный вызов здесь — не просто увеличение объема работы, но и необходимость уделять особое внимание согласованности данных, учету изменений в учетной политике и корректности расчетов. Расширенные требования к раскрытиям в пояснительной записке также вносят свой вклад в увеличение нагрузки. Все это в совокупности может привести к возникновению ряда ошибок при составлении отчетности, особенно если компания продолжает полагаться на ручные методы работы или использует неэффективные системы автоматизации.
Одной из распространенных ошибок является несогласованность данных между различными формами отчетности. Баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств и пояснения должны быть взаимоувязаны, а соотношения между ключевыми показателями – соответствовать контрольным значениям, установленным ФНС. Отсутствие такой взаимосвязи приводит к искажению финансовой картины и затрудняет анализ деятельности компании. Кроме того, сложности возникают с агрегированием и дезагрегированием данных, особенно в свете требований МСФО, что может привести к некорректному отражению финансовых результатов.
Другой группой проблем являются ошибки, связанные с применением новых правил учета и раскрытием информации. Это касается, например, корректировки данных за прошлые периоды с учетом новых стандартов, классификации операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, учета обесценения активов, особенно НМА, и новых правил учета долгосрочных обязательств, включая влияние вейверов и реструктуризаций. Трудности также возникают с раскрытием информации о связанных сторонах, особенно о бенефициарах-физлицах, что требует тщательной проработки и детализации. Недостаточное раскрытие учетной политики, новых ФСБУ, изменений в капитале, резервов, событий после отчетной даты и других существенных факторов также является распространенной ошибкой.
Не менее важной проблемой является недостаточная детализация пояснений к отчетности. Пояснения должны раскрывать и дополнять информацию из баланса и отчета о финансовых результатах, представляя данные за два года – отчетный и предыдущий. Часто компании предоставляют недостаточно информации, что затрудняет понимание финансового состояния и результатов деятельности. Особое внимание следует уделять раскрытию влияния особых событий, таких как отрицательная стоимость чистых активов, убытки, потеря клиентов, судебные иски, а также налога на сверхприбыль, если он существенен. Для общественно значимых организаций обязательным является раскрытие вознаграждения аудитора.
Техническими причинами ошибок часто становятся ручной ввод данных и использование несогласованных таблиц.
Трудность
Описание
Последствия
Пример
Увеличение объема работы и ретроспективные данные
Необходимость представления данных за два периода (отчетный и предыдущий), скорректированных по новым правилам.
Значительные временные затраты на подготовку отчетности, особенно в первый год применения стандарта.
Компания, впервые применяющая ФСБУ 4/2023 в 2025 году, должна будет пересчитать данные за 2024 и 2023 годы.
Сложности согласования данных и корректности расчетов
Необходимость обеспечения взаимосвязи между различными формами отчетности и соответствия контрольным соотношениям ФНС.
Искажение финансовой картины, затруднение анализа деятельности компании, повышенный риск ошибок.
Несоответствие данных о выручке в отчете о финансовых результатах и данных о поступлении денежных средств от покупателей в отчете о движении денежных средств.
Проблемы с агрегированием и дезагрегированием данных
Сложности с объединением и разделением данных в соответствии с требованиями МСФО.
Некорректное отражение финансовых результатов, затруднение сравнения с другими компаниями.
Неправильное распределение доходов и расходов по видам деятельности (операционная, инвестиционная, финансовая).
Ошибки, связанные с новыми правилами учета и раскрытия информации
Применение новых правил учета (связанные стороны, обесценение активов, долгосрочные обязательства и т.д.) и расширенные требования к раскрытию информации.
Несоответствие отчетности требованиям ФСБУ 4/2023, риск получения штрафов, искажение финансовой картины.
Недостаточное раскрытие информации о существенных событиях после отчетной даты, например, о крупном судебном иске.
Недостаточная детализация пояснений к отчетности
Отсутствие необходимых пояснений и раскрытий к данным баланса и отчета о финансовых результатах.
Затруднение понимания финансового состояния и результатов деятельности компании со стороны пользователей отчетности.
Отсутствие пояснений к изменению метода учета основных средств.
Технические причины ошибок
Ручной ввод данных, использование несогласованных таблиц.
Повышенный риск ошибок, увеличение времени на подготовку отчетности.
Ошибка при переносе данных из одной таблицы в другую, приводящая к несоответствию данных в разных формах отчетности.
Несмотря на то, что ФСБУ 4/2023 вступает в силу только с 2025 года, крайне важно начать подготовку к переходу уже сейчас. Автоматизация — ключ к успешному и безболезненному переходу на новый стандарт.
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Как SUMRA помогает справиться с изменениями ФСБУ 4/2023:
Расширенное раскрытие информации: SUMRA позволяет легко добавлять необходимые пояснения и раскрытия к каждой статье отчетности, обеспечивая соответствие требованиям ФСБУ 4/2023.
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Обновленные формы отчетности: SUMRA поддерживает актуальные формы отчетности по ФСБУ 4/2023, гарантируя корректность и соответствие стандартам.
Работа с ретроспективными данными: SUMRA хранит историю изменений и позволяет легко формировать отчетность за любой период, что особенно важно для сравнительного анализа и перехода на новый стандарт. Даже если вы меняете учетную систему, SUMRA обеспечит бесшовную миграцию данных.
Автоматизация подготовки пояснительной записки: SUMRA интегрируется с редактором LibreOffice, позволяя автоматически подтягивать данные в пояснен
ия и формы отчетности. Любые корректировки автоматически отражаются во всех разделах отчетности.
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