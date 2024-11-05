12 фильмов и сериалов, которые прокачают вашу любовь к технологиям (и спасут вечер)

Этот сериал — настоящая Библия для тех, кто работал в стартапах. Маленькая команда мечтателей разрабатывает алгоритм сжатия данных, который может перевернуть IT-рынок. Только вот у них постоянно что-то идёт не так: от токсичных инвесторов до неадекватных коллег.

Почему стоит смотреть?

Узнаете свои рабочие будни, но с утрированным юмором.

Займётесь поиском «пасхалок» и технических шуток в каждой серии.

Отличный способ напомнить себе, что неудачи — это нормально (если потом написать об этом в LinkedIn).

Особенно заходит тем, кто пытается собрать свою команду мечты.