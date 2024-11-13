Баланс ООО реорганизованного путем преобразования МУПа

В настоящее время огромное количество МУПов, помимо монополистов реорганизовали или реорганизовывают еще путем преобразования.

Являюсь действующим главным бухгалтером реорганизованного МУПа в ООО. Хочу поделится опытом, потому как огромное количество бухгалтеров находятся в недоумении. Подошли к этому вопросу спонтанно и следовательно с ошибками.

Начинается все с даты формирования передаточного акта, провели инвентаризацию, аудиторскую проверку и получили имущественный комплекс, равный чистым активам МУПа. Это и будет стартовый капитал ООО. ООО наделяется уставным капиталом за счет чистых активов МУПа. Следовательно на момент регистрации ООО в балансе будут только данные передаточного акта и уставный капитал, за исключением финансового результата, полученного МУПом до момента регистрации ООО. Заработает прибыль хорошо ООО родится прибыльным , с нераспределенной прибылью в балансе, а если убыток, то с убытком.

Извините, если где то хромает терминология.

Давайте разберемся, имеет ли значение дата формирования передаточного акта.

Например

1.МУП имеет сезонный доход:

МУП зарабатывает 2 месяца в году, январь и февраль, что с ним произойдет, если дата формирования передаточного акта будет в марте.

При регистрации ООО в балансе все денежные средства заработанные в январе-феврале останутся на счету и войдут в передаточный акт в составе чистых активов и будут являться частью уставного капитала. Нераспределенная прибыль за январь-февраль предназначенная на жизнь МУПа до конца декабря перестанет существовать и новоиспеченное ООО будет убыточным!

2.Передаточный акт сформировали не в конце расчетного периода, т.е по окончанию месяца или квартала.

В середине месяца будут учтены затраты и расчеты, потому что будет проведена инвентаризация на эту дату, а вот заработная плата, налоги и амортизация, начисляемые в конце месяца и относящиеся к доходам, учтенным до формирования передаточного акта, не будут учтены и автоматически попадут в расходы переходного периода - с даты формирования передаточного акта и регистрацией ООО.

По моему мнению дата формирования должна имеет огромное значение в жизни новоиспеченного ООО.