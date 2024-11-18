Ассоциация Платежных Агентов провела мастермайнд для формирования стратегии развития на 2025 год

В рамках первого совещания Ассоциации платежных агентов, которое состоялось в октябре 2024 года, прошел мастермайнд — групповой формат для знакомства участников и эффективной совместной работы.

Цель мастермайнда — определить направления развития Ассоциации как саморегулируемой организации (СРО) и сформулировать принципы взаимодействия ее членов. Также на мастермайнде обсуждали взаимодействие платежных операторов с органами власти и Центральным Банком РФ, влияние законодательных изменений в сфере ЖКХ и эффективные коммуникации между членами Ассоциации.

Мероприятие провели эксперты в области бизнес-образования и экономики:

Артем Ступак — тренер бизнес-школ РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и Финансового университета при Правительстве РФ, сооснователь и коммерческий директор «АйдоЛаб»,

Светлана Юшкова — доктор экономических наук, эксперт рабочей группы по внутреннему аудиту Банка России, заместитель председателя комитета по PR Московской торгово-промышленной палаты РФ,

Дмитрий Кузьмин — председатель Совета Ассоциации платежных агентов, руководитель секции «Цифровая трансформация строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ,

Наталия Поздеева — директор Ассоциации платежных агентов.

Артем Ступак, тренер бизнес-школ РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и Финансового университета при Правительстве РФ

В мастермайнде участвовали лидеры отрасли, политики и топ-менеджеры крупных корпораций:

Светлана Разворотнева — депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству,

Евгения Литвин — СПАО «Ингосстрах», бизнес-менеджер домена «Жилье и имущество»,

Александр Чекрыгин — советник генерального директора ООО «ВТБ Факторинг», член Совета Ассоциации Платежных агентов,

Виктор Зеленский — бизнес-партнер по пассивам и специальным решениям АО «Альфа-Банк»,

Елена Принь — директор ФГУП «Почта Крыма».

Формат мастермайнда помог создать атмосферу доверия и открытого общения. Это позволило участникам детально обсудить актуальные задачи, стоящие перед платежными агентами, и наметить пути развития. В результате были согласованы ключевые направления развития Ассоциации на ближайший год:

разработка системы мотивации для членов будущей СРО,

защита интересов участников Ассоциации в органах власти и Центральном Банке,

определение стандартов работы СРО,

экспертиза законодательных актов, регулирующих сферу ЖКХ и банковских услуг,

образовательные программы для повышения квалификации членов Ассоциации.

Все участники отметили высокую эффективность мастермайнда для стратегического планирования. Благодаря уровню доверия и открытости участников формат позволил наладить доверительные отношения для дальнейшего развития и сотрудничества.

«Я знакомлюсь с коллегами, я слышу их проблемы, вопросы, ожидания. Мне приятно наблюдать за коллегами — это прекрасная аудитория, все очень живые, интересные и заинтересованные в конечном результате» — отзыв участницы мастермайнда Литвин Евгении Владимировны, бизнес-менеджера домена «Жилье и имущество», СПАО «Ингосстрах».

Ассоциация планирует сделать подобные мастермайнды регулярными и проводить их несколько раз в год. На них участники будут обсуждать изменения в законодательстве и получать рекомендации от ЦБ РФ, как быстро к ним адаптироваться.