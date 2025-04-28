6 причин, почему лучше обойти криптовалюты стороной

1. Высокая волатильность
Биткоин остается крайне нестабильным активом. Его цена может падать на 70% и более за короткий период времени. Цена других криптовалют — еще сильнее. Такая волатильность создает серьезные риски для инвесторов, особенно для тех, кто не готов к значительным потерям.
2. Экологические проблемы
Майнинг биткоина потребляет огромное количество электроэнергии. Это создает не только экологические проблемы, но и может привести к дополнительным ограничениям со стороны правительств и общественных организаций.
3. Технические недостатки
Несмотря на общую надежность, блокчейн биткоина имеет ограничения по масштабируемости и скорости транзакций. Это делает его менее привлекательным по сравнению с новыми блокчейн-проектами.
4. Отсутствие фундаментальной ценности
Биткоин не имеет физического обеспечения или гарантированного спроса. Его стоимость полностью зависит от спекулятивного интереса инвесторов, что делает его особенно уязвимым в периоды рыночных коррекций.
5. Конкуренция с альткоинами
Появление новых криптовалют с улучшенными характеристиками может оттянуть интерес и капитал от биткоина. Не факт, что в светлом криптобудущем именно биткоин будет доминировать и хорошо расти.
6. Отсутствие правовой защиты
Инвестиции в биткоин не защищены государственными системами страхования вкладов. В случае мошенничества или банкротства криптовалютных бирж инвесторы не смогут рассчитывать на компенсацию потерь. Здесь вы сами по себе.
Как видите, здесь есть много аргументов как «за», так и «против».
Мой проект ГлавИнвест — это разбор стратегий и инструментов пассивного инвестирования на биржах России, Казахстана, ОАЭ, США и крипто.
На этой неделе разбираемся с добавлением криптовалют в пассивный портфель.
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Комментарии1
ну да, если не разбираетесь, то лучше сюда не лезть, только для профи))