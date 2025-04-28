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Филипп Астраханцев
Криптовалюта

6 причин, почему лучше обойти криптовалюты стороной

В прошлый раз мы разбирали аргументы, почему добавить биткоин в свой портфель — неплохая идея. Но в криптовалютах все сложно и неоднозначно, очень важно смотреть с разных точек зрения. Поэтому сегодня мы разберем важные моменты, почему возможно вам лучше обойти криптовалюты стороной.

1. Высокая волатильность

Биткоин остается крайне нестабильным активом. Его цена может падать на 70% и более за короткий период времени. Цена других криптовалют — еще сильнее. Такая волатильность создает серьезные риски для инвесторов, особенно для тех, кто не готов к значительным потерям.

2. Экологические проблемы

Майнинг биткоина потребляет огромное количество электроэнергии. Это создает не только экологические проблемы, но и может привести к дополнительным ограничениям со стороны правительств и общественных организаций.

3. Технические недостатки

Несмотря на общую надежность, блокчейн биткоина имеет ограничения по масштабируемости и скорости транзакций. Это делает его менее привлекательным по сравнению с новыми блокчейн-проектами.

4. Отсутствие фундаментальной ценности

Биткоин не имеет физического обеспечения или гарантированного спроса. Его стоимость полностью зависит от спекулятивного интереса инвесторов, что делает его особенно уязвимым в периоды рыночных коррекций.

5. Конкуренция с альткоинами

Появление новых криптовалют с улучшенными характеристиками может оттянуть интерес и капитал от биткоина. Не факт, что в светлом криптобудущем именно биткоин будет доминировать и хорошо расти.

6. Отсутствие правовой защиты

Инвестиции в биткоин не защищены государственными системами страхования вкладов. В случае мошенничества или банкротства криптовалютных бирж инвесторы не смогут рассчитывать на компенсацию потерь. Здесь вы сами по себе.

Как видите, здесь есть много аргументов как «за», так и «против».

Мой проект ГлавИнвест — это разбор стратегий и инструментов пассивного инвестирования на биржах России, Казахстана, ОАЭ, США и крипто.

На этой неделе разбираемся с добавлением криптовалют в пассивный портфель.

За подробностями приглашаю в Телеграм-канал

Информации об авторе

Филипп Астраханцев

Филипп Астраханцев

ГлавИнвест

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

1
  • miks123

    ну да, если не разбираетесь, то лучше сюда не лезть, только для профи))