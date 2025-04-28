6 причин, почему лучше обойти криптовалюты стороной

6. Отсутствие правовой защиты

Инвестиции в биткоин не защищены государственными системами страхования вкладов. В случае мошенничества или банкротства криптовалютных бирж инвесторы не смогут рассчитывать на компенсацию потерь. Здесь вы сами по себе.

Как видите, здесь есть много аргументов как «за», так и «против».

Мой проект ГлавИнвест — это разбор стратегий и инструментов пассивного инвестирования на биржах России, Казахстана, ОАЭ, США и крипто.

На этой неделе разбираемся с добавлением криптовалют в пассивный портфель.

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