Почему вы потеряли деньги в крипте

По статистике 95% людей теряют деньги на крипте. Вокруг криптовалюты построена целая сеть завлекательных предложений, в которых люди теряют деньги. И с годами таких предложений становится только больше. Давайте их сегодня разберем, чтобы вы не оказались заложником собственной жадности и не попались мошенникам.

По статистике 95% людей теряют деньги на крипте. Я рад, если вас это не коснулось, однако у меня есть много клиентов, у кого именно с криптой нервы не выдерживали, и в итоге они теряли деньги.

— Эфир сильно растет? Не могу ждать, прикуплю еще.

— Что-то Биткоин так долго падает, наверное лучше его пока продать.

Вероятно, это связано с тем, что у нас изначально отношение к криптовалютам как к спекулятивному, временному явлению, где нужно успеть сорвать куш и вовремя выйти.

Однако спекуляции здесь — это еще не самое страшное. Вокруг криптовалюты построена целая сеть завлекательных предложений, в которых люди теряют деньги. И с годами таких предложений становится только больше. Давайте их сегодня разберем, чтобы вы не оказались заложником собственной жадности и не попались мошенникам.

Как потерять деньги в крипте

Секретные сигналы от «инсайдеров». Вы попадаете в Телеграм канал, где публикуют рекомендации по сделкам и показывают невероятную статистику доходности. Кажется, так просто, бери да повторяй. Вот только когда вы начинаете делать это сами, почему-то все выглядит уже не так красиво. Хотя и для этого у хозяина канала найдется объяснение, что именно вы сделали неправильно, и почему надо попробовать еще.



В чем секрет? Никакой торговли автор канала не ведет, а просто рисует для вас красивые картинки. А зарабатывает он на комиссиях биржи, где вы откроете счет по его бонусной ссылке. Арбитражные связки. Как красиво звучит — здесь купили, там продали, повторили несколько раз, сорвали куш. Арбитраж на самом деле работает, вот только для этого нужны сверхбыстрые компьютеры, которые ищут и реализуют такие возможности за миллисекунды.



А если красивая схема висит часы и дни, это значит, что в ней есть риск, который вы пока не понимаете. Один из наглых вариантов — вам дают псевдобиржу, на которой можно купить подешевле. Вот только обратно оттуда деньги вы уже не выведете. Перспективные альткоины и мемкоины. В какой YouTube канал ни загляни, все выбирают лучшие альткоины, чтобы заработать иксы. Вот только по статистике почти все из них в итоге скатываются в ноль, а зарабатывают нечистые на руку создатели, которые щедро заплатили блогерам. «Криптофонды». А иногда бывает, что самому вообще ничего делать не нужно. Заносите деньги в перспективный «фонд» майнинга или трейдинга с невероятной доходностью. Вот только на деле это оказывается банальной пирамидой в современной красивой обертке.

Друзья, будьте внимательны вообще к любым финансовым предложениям, а в области криптовалют еще в 10 раз внимательнее!

Специальный Телеграм канал

Я запустил новый отдельный Телеграм канал, посвященный DeFi и крипте. Если вам интересно безопасно освоить эту тему, подписывайтесь, будем разбираться: https://t.me/glavinvest_crypto