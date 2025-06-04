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Филипп Астраханцев
Криптовалюта

Техника безопасности при работе с криптовалютой

Криптовалюта и DeFi — это отдельный новый мир с большими возможностями и доходностями, но и со своими рисками. Сделал для вас шпаргалку по технике безопасности, чтобы вы могли себе сохранить и иногда возвращаться.

Криптовалюта и DeFi — это отдельный новый мир с большими возможностями и доходностями, но и со своими рисками. Сделал для вас шпаргалку по технике безопасности, чтобы вы могли себе сохранить и иногда возвращаться. Многие из них кажутся очевидными, но именно из-за нарушения этих правил случаются потери и трагедии.

  1. Важно помнить, что в большинстве случаев деньги в крипте теряют из-за собственной невнимательности и неаккуратности. Здесь вы и только вы отвечаете за сохранность своего кошелька. Не относитесь к безопасности легкомысленно.

  2. В крипте огромное количество мошенничества и скам-проектов. Не несите деньги туда, в чем вы не уверены, и где вы не понимаете, откуда берется доходность.

  3. Создавайте сильный пароль для криптокошелька. Создавайте уникальные пароли для каждого кошелька, биржи и сервиса.

  4. Надежно сохраняйте пароли в безопасный блокнотик или надежный менеджер паролей (например, Lastpass).

  5. Заведите для криптовалюты отдельный email. Хорошо подойдет Google почта.

  6. Не доверяйте сайтам по внешнему виду. В крипте распространен фишинг. Подключив свой кошелек к такому сайту, вы рискуете потерять все деньги. Внимательно проверяйте адрес в строке браузера. Не доверяйте выдаче поисковика, там тоже могут быть фишинговые сайты.

  7. Повышайте свой уровень знаний. Если вы мало понимаете, мошенникам проще развести вас.

  8. Не используйте незащищенные сети, публичный Wi-Fi для работы с криптовалютой. Вас могут взломать и получить доступ к вашим деньгам.

  9. Не храните много денег на централизованных биржах. Даже очень крупные из них банкротились и разваливались.

  10. Не используйте короткий инвестиционный горизонт. Если вам нужно за 3 месяца срубить бабла на новый автомобиль, то скорее всего вы потеряете все деньги. Только сбалансированный долгосрочный подход сможет обеспечить уверенный результат.

Сохраните себе этот список. Я и сам иногда с ним сверяюсь и нахожу небольшие недоработки.

Чтобы разобраться, как грамотно и безопасно начать работать с криптой, приглашаю в Телеграм канал https://t.me/glavinvest_crypto

Информации об авторе

Филипп Астраханцев

Филипп Астраханцев

ГлавИнвест

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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