Техника безопасности при работе с криптовалютой

Криптовалюта и DeFi — это отдельный новый мир с большими возможностями и доходностями, но и со своими рисками. Сделал для вас шпаргалку по технике безопасности, чтобы вы могли себе сохранить и иногда возвращаться.

Криптовалюта и DeFi — это отдельный новый мир с большими возможностями и доходностями, но и со своими рисками. Сделал для вас шпаргалку по технике безопасности, чтобы вы могли себе сохранить и иногда возвращаться. Многие из них кажутся очевидными, но именно из-за нарушения этих правил случаются потери и трагедии.

Важно помнить, что в большинстве случаев деньги в крипте теряют из-за собственной невнимательности и неаккуратности. Здесь вы и только вы отвечаете за сохранность своего кошелька. Не относитесь к безопасности легкомысленно. В крипте огромное количество мошенничества и скам-проектов. Не несите деньги туда, в чем вы не уверены, и где вы не понимаете, откуда берется доходность. Создавайте сильный пароль для криптокошелька. Создавайте уникальные пароли для каждого кошелька, биржи и сервиса. Надежно сохраняйте пароли в безопасный блокнотик или надежный менеджер паролей (например, Lastpass). Заведите для криптовалюты отдельный email. Хорошо подойдет Google почта. Не доверяйте сайтам по внешнему виду. В крипте распространен фишинг. Подключив свой кошелек к такому сайту, вы рискуете потерять все деньги. Внимательно проверяйте адрес в строке браузера. Не доверяйте выдаче поисковика, там тоже могут быть фишинговые сайты. Повышайте свой уровень знаний. Если вы мало понимаете, мошенникам проще развести вас. Не используйте незащищенные сети, публичный Wi-Fi для работы с криптовалютой. Вас могут взломать и получить доступ к вашим деньгам. Не храните много денег на централизованных биржах. Даже очень крупные из них банкротились и разваливались. Не используйте короткий инвестиционный горизонт. Если вам нужно за 3 месяца срубить бабла на новый автомобиль, то скорее всего вы потеряете все деньги. Только сбалансированный долгосрочный подход сможет обеспечить уверенный результат.

Сохраните себе этот список. Я и сам иногда с ним сверяюсь и нахожу небольшие недоработки.

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