Что такое USDT, и насколько безопасно им пользоваться
USDT — обычно первая криптовалюта, с которой сталкиваются люди. Чаше всего именно ее покупают за рубли, а дальше уже за USDT приобретают интересующие монеты. В USDT частенько хранят резервы. При этом многие не знают, что это совсем не то же самое, что цифровой доллар. Давайте разберемся, что такое USDT, и насколько безопасно им пользоваться.
Что такое USDT: просто о главном
USDT (Tether) — это стабильная криптовалюта (или стейблкоин), созданная для того, чтобы «копировать» цену доллара США. 1 USDT почти всегда ≈ 1 USD. Это делает её удобной для тех, кто хочет пользоваться преимуществами криптовалют, но без резких скачков цены, как у биткоина или эфира.
Как работает USDT?
Создатель USDT — компания Tether Limited. За каждый токен USDT у неё в резервах есть обычный доллар, либо облигации США на ту же сумму.
USDT существует в виде токенов на разных блокчейнах — например, Ethereum (ERC-20), Tron (TRC-20), Binance Smart Chain и других. По сути, это просто запись в блокчейне, которая представляет 1 доллар.
Кто контролирует USDT?
USDT централизован. Это значит:
Управляет токеном реальная компания — Tether Limited.
Она выпускает и сжигает новые токены, основываясь на движении средств на своих счетах.
Есть риск, что она может заморозить или удалить токены с кошельков, если посчитает нужным (например, по требованию властей). На практике для обычных пользователей он невелик.
Безопасен ли USDT?
Плюсы:
Это самый крупный стейблкоин. Он очень популярен и ликвиден — легко купить, продать или перевести.
Привязан к доллару — удобен для хранения стоимости в криптомире.
Широко используется на биржах и в DeFi.
Минусы:
Вы доверяете свои деньги компании Tether. Если с Tether что-то случится (например, обвал резервов или запрет), цена USDT может резко упасть.
Вывод
USDT — это удобный инструмент, если вам нужен «криптодоллар» для трейдинга, перевода средств или участия в DeFi. Как правило, именно его выгоднее всего купить за фиатную валюту, а затем уже поменять на нужную крипту. Но важно помнить, что это токен, зависящий от частной компании. Поэтому для долгосрочного хранения или инвестирования важно диверсифицироваться и использовать несколько стейблкоинов.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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