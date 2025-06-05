USDT — обычно первая криптовалюта, с которой сталкиваются люди. Чаще всего именно ее покупают за рубли, а дальше уже за USDT приобретают интересующие монеты. В USDT частенько хранят резервы. При этом многие не знают, что это совсем не то же самое, что цифровой доллар.

USDT — обычно первая криптовалюта, с которой сталкиваются люди. Чаше всего именно ее покупают за рубли, а дальше уже за USDT приобретают интересующие монеты. В USDT частенько хранят резервы. При этом многие не знают, что это совсем не то же самое, что цифровой доллар. Давайте разберемся, что такое USDT, и насколько безопасно им пользоваться.

Что такое USDT: просто о главном

USDT (Tether) — это стабильная криптовалюта (или стейблкоин), созданная для того, чтобы «копировать» цену доллара США. 1 USDT почти всегда ≈ 1 USD. Это делает её удобной для тех, кто хочет пользоваться преимуществами криптовалют, но без резких скачков цены, как у биткоина или эфира.

Как работает USDT?

Создатель USDT — компания Tether Limited. За каждый токен USDT у неё в резервах есть обычный доллар, либо облигации США на ту же сумму.

USDT существует в виде токенов на разных блокчейнах — например, Ethereum (ERC-20), Tron (TRC-20), Binance Smart Chain и других. По сути, это просто запись в блокчейне, которая представляет 1 доллар.

Кто контролирует USDT?

USDT централизован. Это значит:

Управляет токеном реальная компания — Tether Limited. Она выпускает и сжигает новые токены, основываясь на движении средств на своих счетах. Есть риск, что она может заморозить или удалить токены с кошельков, если посчитает нужным (например, по требованию властей). На практике для обычных пользователей он невелик.

Безопасен ли USDT?

Плюсы:

Это самый крупный стейблкоин. Он очень популярен и ликвиден — легко купить, продать или перевести. Привязан к доллару — удобен для хранения стоимости в криптомире. Широко используется на биржах и в DeFi.

Минусы:

Вы доверяете свои деньги компании Tether. Если с Tether что-то случится (например, обвал резервов или запрет), цена USDT может резко упасть.

Вывод

USDT — это удобный инструмент, если вам нужен «криптодоллар» для трейдинга, перевода средств или участия в DeFi. Как правило, именно его выгоднее всего купить за фиатную валюту, а затем уже поменять на нужную крипту. Но важно помнить, что это токен, зависящий от частной компании. Поэтому для долгосрочного хранения или инвестирования важно диверсифицироваться и использовать несколько стейблкоинов.

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