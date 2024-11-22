Предприниматель вправе применять ПСН при торговле на маркетплейсах

На патенте можно продавать свою продукцию через маркетплейсы, но товары не собственного производства — нельзя.

Продажа продукции собственного производства на патенте возможна через маркетплейсы, если это часть заявленного вида деятельности, включая опт и поставки. Однако реализация товаров не собственного производства через маркетплейсы запрещена при патенте на розничную торговлю, что важно учитывать для соблюдения налогового законодательства.

Об этом говориться в Письме ФНС России от 13.08.2024 № СД-4-3/9211@.

Однако есть небольшой нюанс. Если предприниматель приобрел патент по видам предпринимательской деятельности в производственной сфере, он вправе осуществлять продажу произведенной им продукции в рамках заявленного вида деятельности, если такая продажа является составной частью соответствующего вида предпринимательской деятельности. При этом такая продажа может быть осуществлена любым способом, в том числе оптом, по договору поставки, а также через «маркетплейсы».

Если предприниматель реализует товары не собственного производства и имеет патент на розничную торговлю, то действие такого патента не распространяется на реализацию товаров через маркетплейсы.