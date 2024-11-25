Честный знак – обман на государственном уровне!

Честный знак – звучит красиво, правда? Название будто обещает, что вся наша жизнь станет прозрачной, честной, как солнечный день. На деле же это очередная система контроля, обёрнутая в яркую упаковку.

Для тех, кто не в курсе, Честный знак – это государственная система маркировки товаров. Её задача – отследить путь каждого товара от производителя до покупателя. Прекрасная идея, правда? Только вот реальность, как всегда, далека от идеала.