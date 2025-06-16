Можно ли «ударить по рукам» с налоговой?

В одном популярном чате налогового консультанта обсуждалась тема, можно ли договориться с налоговой, выполнит ли налоговая свои устные договоренности. Однозначно ответить на данный вопрос не возможно.

Но надо понимать, что над инспектором, с которым вы договорились, существует целая структура руководителей. У этой структуры свои показатели эффективности и свои мониторинги.

💯Поэтому в большинстве своем от инспектора или руководителя (отдела, замначальника инспекции) зависит немного. Просто сверху спустят директиву, письмо, и он обязан будет его исполнить.

Это очень большая ошибка бизнеса, когда он считает, что сейчас договориться о сумме уточненной налоговой декларации и вопрос решится. Клиент пришел с запросом: большая сумма не подтвержденных подотчетных денег. Его вызвали на комиссию. В процессе разговора выяснилось, что организационно-правовая форма выбрана совершенно неверно. Клиент пояснил, что понимает, что неверно, но как-то работает и нормально. Сам принял решение сдать уточненную декларацию, на мои рекомендации рассмотреть вопрос шире с другими вариантами решил, что принял правильное решение.

Я смотрю на данный налоговый спор по-другому, как инспектор. У меня открылась камеральная налоговая проверка со всеми вытекающими отсюда полномочиями и возможностями по доначислению. Клиенту грозят миллионные доначисления по налогам, а ему кажется, он и так разберется, и договорится. Налоговая — это система, у системы есть свои задачи, и она их выполнит.

💫Я понимаю бизнес, у него много проблем, большая загруженность, в бизнесе важно не только заработать деньги (я знаю, это тоже непросто), но и сохранить свои ресурсы и бизнес. И делать это надо до того момента, когда для налоговой вы будете перспективным «клиентом».

С уважением,

Татьяна Анчугова

Ваш эксперт по налоговой защите бизнеса