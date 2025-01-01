Обзор изменений налогов с 01.01.2025. Выпуск 3

Ставка НДФЛ 15%
В 2024 г. ставка НДФЛ 15% применяется к зарплате, превышающей 5,0 млн руб.
В 2025 г. ставка НДФЛ 15% будет применяться к зарплате, превышающей 2,4 млн руб.
(п. 1 ст. 224 НК РФ в ред. Федерального закона № 176-ФЗ от 12.07.2024)
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С 01.01.2025 в НК РФ вводится Туристический налог.
Налоговый период – квартал.
Декларации сдаются – ежеквартально.
Налог платится отельерами – ежеквартально.
Ставка налога в 2025 г. – не более 1% от стоимости проживания.
(Глава 33.1 НК РФ «Туристический налог»)
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С 01.01.2025 продлен временный порядок пересчета валютных обязательств в НУ
В 2023 - 2027 гг. положительные (отрицательные) курсовые разницы, рассчитываемые на последнее число каждого месяца, не учитываются для налога на прибыль до момента частичного (полного) погашения обязательства (деньгами или иным способом).
(п. 31, 32 ст. 2 ФЗ от 08.08.2024 № 259-ФЗ; пп. 7.1 п. 4 ст. 271, пп. 6.1 п. 7 ст. 272 НК РФ; письмо Минфина России от 12.07.2022 № 03-03-06/1/66936)
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Налоговая ставка по налогу на прибыль в размере 25%
В расчетах величины отложенных налоговых активов и обязательств при составлении годовой бухгалтерской отчетности за 2024 г. надлежит применять налоговую ставку по налогу на прибыль в размере 25%.
(письмо Минфина России от 18.12.2024 № 07-04-09/128024 "Рекомендации по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2024 год")
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С 01.01.2025 для налога на прибыль цифровая валюта не признается амортизируемым имуществом, текущая переоценка цифровой валюты не производится
Доходы и расходы от операций использования цифровой валюты в качестве средства платежа на основании ст. 1.1 ФЗ от 31.07.2020 № 259-ФЗ учитываются в общей налоговой базе по налогу на прибыль.
Налоговая база по остальным операциям с цифровой валютой (в т.ч. майнинг) определяется отдельно.
(п. 32 ст. 250 НК РФ, пп. 1, 6, 8 ст. 282.3 НК РФ)
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Включения пояснений в состав бухгалтерской отчетности организаций, включая тех, кто применяет УСН
Согласно Федерального закона "О бухгалтерском учете" пояснения являются неотъемлемой составляющей бухгалтерской отчетности любой организации, в том числе применяющей упрощенные способы ведения бухучета и упрощенную бухгалтерскую отчетность.
В связи с чем, совокупность бухгалтерского баланса, отчетов о финансовых результатах, об изменениях капитала, о движении денежных средств без пояснений не является бухгалтерской отчетностью в смысле ФЗ "О бухгалтерском учете", не должна именоваться таким образом и не может рассматриваться в качестве таковой.
(письмо Минфина России от 18.12.2024 N 07-04-09/128024)
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