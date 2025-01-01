Обзор изменений налогов с 01.01.2025. Выпуск 3

В расчетах величины отложенных налоговых активов и обязательств при составлении годовой бухгалтерской отчетности за 2024 г. надлежит применять налоговую ставку по налогу на прибыль в размере 25%.

(письмо Минфина России от 18.12.2024 № 07-04-09/128024 "Рекомендации по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2024 год")

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