Главному бухгалтеру придется солидарно с директором возмещать ущерб 19,8 млн рублей

Супруги, главный бухгалтер и генеральный директор, за уклонение от уплаты налогов, кроме штрафа по 350 тысяч рублей должны возместить ущерб, причиненный бюджету на сумму недоимки 19,8 млн рублей.

Гр. ФИО-1 являлась единственным учредителем в компании, а также фактически исполняла обязанности главного бухгалтера, вела бухгалтерский и налоговый учет. Гр. ФИО-2, её супруг, в этой же компании был генеральным директором, формально обязанности главного бухгалтера были возложены на него.

В апреле 2023 года обоих признали виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ — в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В качестве наказания — штраф по 350 тысяч рублей каждому. Прокурор заявил гражданский иск о солидарном взыскании причиненного бюджету ущерба в размере 19 777 312 рублей.

Ответчики в суде привели доводы, что указанный ущерб следует взыскивать с компании, так как она на тот момент еще действовала. Однако суды установили, что:

компания по заявлению ФНС признана банкротом, в связи с наличием задолженности перед бюджетом в размере 57,3 млн рублей;

дело о банкротстве прекращено из-за отсутствия сведений об имуществе, достаточном для погашения расходов по делу о банкротстве;

недвижимости, транспортных средств у компании нет;

у компании только один расчетный счет, движения денежных средств по нему не было в течение нескольких лет;

исполнительные производства в отношении компании прекращены из-за отсутствия у нее имущества;

в отношении компании было подано заявление о ликвидации, приостановленное из-за задолженности по результатам выездной налоговой проверки.

«Поскольку в ходе рассмотрения дела установлено, что компания финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет, является неплатежеспособной, в связи с чем не может исполнить обязанность по уплате налогов, пени и штрафов, суды пришли к обоснованным выводам о том, что возможность удовлетворения налоговых требований самой организацией утрачена, а потому возложили обязанность по возмещению причиненного ущерба бюджету на ФИО1, ФИО2, по вине которых организация не исполнила налоговые обязательства».

В итоге, суды в трёх инстанциях удовлетворили гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного в результате неуплаты налогов.

Определение 1 КСОЮ от 07.11.2024 № 88-33519/2024

Ещё больше интересного — в телеграм-канале.