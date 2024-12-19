⚡ Банковский сектор в 2025 году. Действительно ли отказ от кредитов съедает всю прибыль, или мы что-то не понимаем?

Жёсткая ДКП, ограничения со стороны регулятора и спад кредитования. Как банковский сектор смог показать рекордную прибыль в 2024 году и какие 3 сценария ожидают в 2025? Смотрим..

Недавно различные ведомства опубликовали свои прогнозы на 2025 год для Банковского сектора

⚠️ Чистая прибыль за 11 месяцев может установить исторический рекорд — 4 трлн рублей чистой прибыли. Это на 700 млн рублей больше, чем в 2023 году.

Сейчас это самая верхняя планка, которая обсуждается между аналитиками:

👥 Банк России прогнозирует прибыль в диапазоне 2,7–3,2 трлн рублей.

👥 АКРА прогнозирует, что прибыль может составить от 3,6 до 4,1 трлн рублей.

👥 Эксперт РА прогнозирует прибыль на уровне 2,6–3 трлн рублей.

👥 НРА и НКР прогнозируют прибыль в пределах 2,5–3,5 трлн рублей.

Однако, есть небольшая проблема — рост закончился. Как говорил Герман Греф в конце 2024 года: "Наращивать доходы все сложнее и сложнее".

Если в 2024 году фундамент прибыли составили процентные и комиссионные доходы, то в 2025 году они, очевидно, столкнуться с потолком

Что же мешает❓

Во-первых, политика ЦБ, направленная на торможение закредитованности населения. Во-вторых, снижение доходов от операций на финрынке. Банки отдают прибыль регулятору/государству (больше, чем обычно), а им это ой как не нравится.

Ну и, конечно, главное — спрос. Как и писал ранее, никто не хочет брать кредиты. Когда за год у людей падение покупательской способности + обесценивание зарплат, думается далеко не о кредитах.

⚡ Кредитование: бизнес держится, розница выживает

Потребительское кредитование в ноябре 2024 года просело на 28% за месяц — до 626,3 млрд рублей. Банки, привыкшие к бешеным доходам от розницы, "немного" оказались недовольны.

По корпоративному кредитованию ситуация немного лучше. Крупные компании продолжают обращаться за деньгами, но.. после повышения — намного реже. Однако сейчас эксперты отмечают, что в первом полугодии 2025 года компании все же будут обращаться к банкам из-за острой потребности в деньгах. Раньше видимо не было..

🚩 Единственный позитив – надежда на смягчение ДКП во второй половине года.

🔮 Сценарии для банков в 2025 году. Что будет дальше?

Негативный. ЦБ продолжит жёсткую политику, рост кредитного портфеля замедлится до 5–7%, а чистая прибыль упадёт до 2,8–3 трлн рублей. Розничное кредитование сократится на 40–50 %, что ударит по банкам, ориентированным на физлиц. Стагнация + доступность кредитов снизятся до минимума. Базовый. Умеренная жёсткость в начале года и смягчение ДКП во второй половине, чистая прибыль составит 3,4–3,8 трлн рублей, а кредитный портфель вырастет на 5–7%. Корпораты продолжат занимать деньги, а розница восстановится к концу года.. Позитивный. Снижение ключевой ставки в первой половине года. Чистая прибыль превысит 4 трлн рублей, а кредитный портфель увеличится на 10–12%. Спрос на ипотеку, автокредиты и потребительские займы вернётся к уровням 2023 года.

🤔 Понял ли Центробанк, что слишком сильно перегнул с ДКП? Никто точно сказать не может. Будет ли повышение КС в феврале? Никто не знает. Банковский сектор и его результаты сильно будут зависеть от решения ЦБ в феврале и марте. Мы можем только ждать данных о недельной инфляции, которые предположительно выйдут 15 января. Думаю, немного удивимся)

Как думаете, покажет ли первая недельная инфляция 2025 года улучшение или же нет?

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