👔 ИНФЛЯЦИЯ достигла 10%! Почему ЦБ признал, что 4% теперь «мечта 2026 года», а бизнесу предложили просто «терпеть и молчать»?

Как и зачем ЦБ сменил риторику, кто останется крайним и когда (если вообще) вернется обещанная «стабильность»?

Пока Центробанк продолжает делать вид, что всё идёт по плану, инфляция в России пересекла отметку в 10%!

🗽 Но, как видим по реакции рынка, это мало кого волнует. Конечно, когда «политический позитив всё нивелирует», жить при такой инфляции становится легче, верно?)

Экономика также продолжает жить в двух реальностях: одна — на официальных заявлениях ЦБ, другая — в ценниках на продукты и отчётах бизнеса. А вот где правда, давайте смотреть.

Что нового в данных❓

🔹 Недельная инфляция — 0,17% (против 0,23% неделей ранее). После временного скачка вернулись к более низким значениям. В общем, «прыгаем», но в пределах допустимого.

🔹 Годовая инфляция — 10,00% (на прошлой неделе — 9,99%). Психологически важная отметка преодолена, но, кажется, никому это не интересно. Ну, тут сложно не согласиться, казалось бы, какая нам разница, если у нас тут «переговоры, звонки, Трамп, Путин» и дальше по списку.

🔹 Продовольственные товары – 0,25%. Среди лидеров: мясная продукция (+1,5%), особенно говядина (+0,5%); фрукты и ягоды (+1%) на фоне сезонного сокращения предложения; детское питание (+0,6%) — индикатор роста издержек в пищевой промышленности.

Как видим, процесс замедления цен по «официальным данным» идёт, но слишком медленно. Инфляция в продовольственном секторе остаётся главной проблемой, на которую Центробанк пока повлиять никак не может.

👣 ЦБ больше не борется с инфляцией «любой ценой»! А что изменилось?

На всех заседаниях ЦБ во второй половине 2024 года мы слышали исключительно одну риторику: подавить инфляцию, уничтожить кредитование, напугать бизнес и забрать у всех надежду на будущее.

Но, как видим по последним высказываниям, риторика изменилась. Стратегия «инфляция любой ценой» сменилась на «мягче, дольше, безопаснее»

📌 Прогноз инфляции на 2025 год резко повысили до 7–8%. Цель в 4% переносится на конец 2026 года

📌 Прогноз по ключевой ставке повысили до 19–22% в 2025 году, с ранее ожидаемых 17–20%

📌 Реальные меры по ужесточению ДКП не приняли, хотя инструменты были

Что изменилось?

Ну, для начала стоит упомянуть излюбленную критику ЦБ со стороны бизнеса. Однако, как отмечают многие предприниматели (особенно малого и среднего бизнеса), выжить при ставке в 21% очень сложно, НО возможно. Чего нельзя сказать о том, что было бы с бизнесом (особенно с девелоперами) при ставке в 23–25%.

⚠️ Давление обостряется тем что, многие не осознают, что единственной возможностью достижения целевого уровня инфляции, изначально установленного ЦБ на конец 2025 года, являлось бы повышение ключевой ставки ещё в декабре 2024 года.

Но, к счастью для многих, этого не случилось!

💭 Екатеринбургский брифинг: Набиуллина «не в курсе» санкций, но о ставке рассказала

19 февраля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отправилась в Екатеринбург на форум «Кибербезопасность в финансах». Там она внезапно заговорила сразу о трёх важных вещах:

🗣️ О снижении ставки – « Стабильное снижение возможно, когда мы увидим, что инфляция уверенно движется к цели »

🗣️ О санкциях и геополитике – «ЦБ не участвует в переговорах. Преждевременно учитывать возможные положительные/отрицательные последствия. Пока наблюдаем»

И главное, что прозвучало в Екатеринбурге, – ЦБ продолжает работу по возвращению активов частных инвесторов, замороженных за рубежом. Это не значит, что успех близко, но процесс идёт.

🤔 В общем и целом глобально ситуация не поменялась. Инфляция замедляется, но не падает, бизнес страдает, но пока живет. Следующее заседание – в марте, но аналитики уже успели несколько раз поменять прогнозы относительно снижения… Ну, а мы продолжаем следить!

Как думаете, будет ли ЦБ вынужден смягчить ДКП быстрее, чем он сам планирует?

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