🌀 Ozon и его вечная гонка за ростом: когда инвесторы поймут, что прибыль — это не бонус, а необходимость? Долги, Финтех, Убытки. Разбор отчета

Ozon делает всё, чтобы вам понравиться: бешеный рост GMV, финтех, новые клиенты. Но почему при этом чистый убыток взлетел до 59,4 млрд ₽? Где грань между стратегией масштабирования и банальным сжиганием денег?

Продолжаем изучать свежие отчёты компаний за 2024 год. В этот раз у нас любимый Ozon, который продолжает гонку за масштабирование.

Судя по отчёту, компания остаётся заложником старой проблемы — рентабельность далека от «нормы». Финтех по очевидным причинам продолжает расти бешеными темпами, а маркетплейс продолжает расширяться. Однако дальнейшие перспективы развития не выглядят настолько оптимистично, как того ждут инвесторы.

Что интересного принёс нам отчет компании за 2024 год:

🔼 GMV вырос на 64% до 2 874 млрд ₽

🔼 Выручка выросла на 45% до 615,7 млрд ₽

🔼 Скор. EBITDA показала рост на 526% до 40,1 млрд ₽

❌ Чистый убыток вырос на 39% до 59,4 млрд ₽

Показатели выглядят феноменально, потрясающе, великолепно! Двузначные и трёхзначные темпы роста — мечта любого инвестора. Правда, чистый убыток что-то вырос на фоне... Ну, это так, нюансы)

👔 Финтех = спасение. Почему рынок этого не видит?

Главной темой обсуждения отчета стал далеко не сам маркетплейс, а отличные результаты Финтеха.

Ozon Банк — стал главным драйвером роста и, похоже, последней надеждой компании на приличную маржинальность.

🔹 Выручка финтех-направления выросла на 191% г/г, достигнув 93,3 млрд ₽

🔹 Прибыль сегмента до налогообложения выросла на 129%, до 26,4 млрд ₽

🔹 Остатки на счетах клиентов выросли до 193 млрд ₽ (+29% кв/кв), создавая дешёвую базу фондирования.

По традиции, все выглядит достаточно сильно. Но проблема заключается в том, что Ozon Банк сейчас зарабатывает в равных долях на процентных и комиссионных доходах. Очевидно, это повышает риск, так как оба источника зависят от активности клиентов + макроэкономических изменений.

📅 В 2025 году ожидается выход первой кредитной карты и расширение финтех-услуг ЗА ПРЕДЕЛАМИ маркетплейса. По сути, Ozon строит мини-экосистему, которая может приносить стабильный доход без необходимости бесконечно наращивать GMV.

⚡Гонка за прибылью. Нужен ли рост «любой ценой»?

Один из главных показателей любого маркетплейса — GMV (общая стоимость проданных товаров), которая в 2024 году выросла на 64%.

Также сложно не отметить активное расширение клиентской базы. Число активных клиентов — 57 млн (+10 млн за год), среднее количество заказов на клиента — 26 (+24% г/г). Компания успешно расширяет аудиторию, но по-прежнему не умеет превращать клиентов в реальную прибыль.

⚠️ Руководители Ozon давно не скрывают, что стимулируют продавцов и покупателей скидками и бонусами. Но... Чистая прибыль от маркетплейса остаётся на уровне нуля, а выход в плюс — это перспектива даже не 2025-го, а 2026 года, если не позже..

Выручка от маркетинговых и IT-услуг выросла на 95% и приносит 138 млрд ₽, что позитивно для EBITDA, но доля этого направления — всего 4,8% от GMV.

💢 Долг, который не всем виден + завышенные ожидания

На бумаге у «Озона» 349 млрд ₽ кэша, а долга 347 млрд ₽ — вроде баланс идеальный? На деле 123 млрд ₽ из этих денег — клиентские средства Ozon Банка. А значит, чистый долг компании — 121 млрд ₽, если не больше.

Также не забываем добавить к этому процентные расходы в 44,7 млрд ₽ за 2024 год. В первой половине 2025 года процентные расходы вырастут ещё сильнее, так как ставку снижать что-то не сильно спешат.

💭 Если взять самый оптимистичный сценарий, где: валовая прибыль вырастет в 2 раза + операционные расходы не увеличатся (что нереально) + процентные платежи сократятся в 2 раза, то...

Чистая прибыль составит 46 млрд ₽ к 2026 году. И при этом текущая капитализация всё равно останется ЗАВЫШЕННОЙ по мультипликаторам.

🤔 Никогда не рассматривал компанию, как кандидата в портфель. Сейчас сильно заметно завышенное ожидание рынка, но думаю, что любой негатив по финтеху или замедление роста GMV — быстро заставит пересмотреть свои ожидания.

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