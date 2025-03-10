👔Трамп снова передумал, ЦБ снова ограничил, а инвесторы снова паникуют. Повторяем 2014 или лучше одумаемся?

Не успел «внешний фон» внести частичку позитива на российский рынок, как тут опять все начало меняться..
Банк России снова продлил ограничения на снятие наличной валюты. Теперь – до 9 сентября 2025 года. Аргументация не меняется — санкции мешают банкам закупать наличные доллары и евро, поэтому приходится ограничивать вывод валюты.
💭 Примечательно, что про закупку валюты через третьи страны никто ничего не сказал. Видимо, вторичные санкции пока никому не нужны.
Что это значит для рынка?
По данным на 8 марта:
👤 Физлица массово шортят доллар, увеличив короткие позиции по фьючерсам на 40 000 контрактов за сутки. Верят, что рубль в ближайшее время продолжит укрепляться.
👤 Юрлица, напротив – нарастили длинные позиции на 30 000 контрактов. Аналитики объясняют такое решение тем, что экспортеры могут сократить продажу валютной выручки при низком курсе – и тогда доллар может резко рвануть вверх.
Ну тут, как показывает история — продавать валюту в России ничем хорошим не заканчивалось.
Можем вспомнить 2014 год. Тогда тоже верили в крепкий рубль, пока экспортеры не заморозили продажу валютной выручки. Итог — резкий скачок курса + массовые ликвидации. Сейчас риски примерно те же.
Очевидно, ЦБ не видит условий для снятия валютных ограничений в 2025 году. Конечно, краткосрочно это может поддерживать рубль, но долгосрочно — немного настораживает.
🇺🇸 Трамп: кнут, пряник и рынок РФ. Почему он внезапно «переобулся»?
Тем временем Трамп продолжает пампить и дампить российский рынок своими заявлениями.
📅 Пятница. День – «Я введу санкции против России!»
📅 Пятница. Вечер – «Я верю, что Путин хочет мира».
Ииии.. По классике жанра, на Мосбирже, началась массовая паника, которая потянула рынок вниз. Однако уже вечером риторика в Белом доме поменялась, и всё выкупили обратно. Забавно и страшно одновременно.
👀 Как по мне — ничего нового он не сказал. Обычная и излюбленная тактика «кнута и пряника».
📌 Если Россия не пойдет на перемирие – будут санкции.
📌 Если Украина покажет «недоговороспособность» – ей урежут военную помощь.
Это не новость. Это стандартная тактика Трампа: он делал то же самое с Китаем, Мексикой, Канадой. Главное – создать напряжение, а потом предложить «выгодную» сделку.
Все всё прекрасно понимают: есть короткое окно «возможностей» (недели, может, месяцы) для дипломатического решения конфликта. Если одна из сторон выйдет из переговоров, Трамп усилит давление. Но словесные интервенции ≠ реальные действия. Как показывает практика, в Белом доме любят говорить, потом думать, к чему это может привести)
🤔 Честно? Я уже стараюсь не реагировать на такие вбросы. Но в этот раз СМИ разогнали ситуацию до уровня «переломного момента для России» и «масштабной коррекции на российском рынке». Не мог не обсудить.
Как думаете, что будет с Долларом во второй половине 2025 года?
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