⚡ Золото против санкций: почему мир бросает доллар и выкупает весь металл? Когда же он устанет расти?

Пока Китай, Ближний Восток и Латинская Америка загружают резервы золотом, аналитики предрекают $3000 за унцию. Но что произойдет, если крупнейшие покупатели просто исчезнут?

Не было ни слышно, ни видно, и тут за последнюю неделю в мировых экономических СМИ в центре внимания оказалось — золото.

❗ Абсолютные рекорды, бешеный спрос, переписываемые прогнозы. Но самое интересное то, что цены разгоняют далеко не частные инвесторы, а куда более серьезные структуры

Сегодня хотел разобрать, кто двигает рынок, почему золото так дорого и когда его начнут сливать.

🏦 Мировые ЦБ как главные "памперы" рынка – зачем им это?

В последние три года мировые ЦБ «корректировали» свое видение в отношении своих резервов.

📰 Как сообщают в издании Reuters, большинство стран начали придерживаться новой стратегии: уход от доллара, масштабная диверсификация резервов (увеличение доли золота), защита от экономических «катаклизмов».

Мировые центробанки стали крупнейшими бенефициарами ситуации. Рекордные закупки золота продолжаются уже третий год подряд:

📌2010–2021: закупали в среднем 473 тонны золота в год.

📌2024: 1045 тонн! Это +120% за три года, и это рекорд за 15 лет.

Кто сейчас активно наращивает резервы?

🇨🇳 Китай – третий месяц подряд активно закупает золото. В январе добавил 5 тонн, увеличив свои резервы до 2285 тонн. Доля золота в китайских резервах теперь 6%, но это только начало. КНР не скрывает своего намерения уходить от долларовой зависимости.

🇰🇿 Казахстан – купил 4 тонны. А заодно продолжает сбрасывать доллары, сокращая их долю в резервах. Золотой запас страны составляет – практически 55% от всех резервов.

🇺🇿 Узбекистан – закупил 8 тонн. Доля золота в госрезервах – 82%. Фактически страна полностью переходит на "золотой стандарт", оставляя минимум места для валютных активов.

Но не все покупают. Некоторые страны, наоборот, используют ажиотажный спрос как возможность дорого продать. Российские банки и часть стран Азии фиксируют прибыль, выходя из золота на высоких ценах.

Сейчас многое зависит от политических решений. Трамп и его торговые войны, санкции, девальвации – все это делает золото главной защитой капитала. Особенно для стран, которым не хочется зависеть от политических решений США.

🧶 3000+ за унцию? Когда развернется рынок?

Финансовые аналитики уже начали повышать прогнозы, закладывая в 2025 году цену 3000–3200 $ за унцию.

Вопрос: может ли рынок пойти еще выше?

Факторы роста:

✔️ США и риски рецессии . Экономические показатели ухудшаются, слабый рынок труда только подливает масла в огонь. Если ФРС начнет агрессивное снижение ставки (слухи также имеются) – золото улетит еще выше.

✔️ Политическая нестабильность . Снова/опять — конфликты, санкции, торговые ограничения. Чем больше хаоса в мире, тем сильнее интерес к золоту.

✔️ Мировые ЦБ ещё не закончили покупать. Китай, Ближний Восток, Латинская Америка все еще находятся на стадии активного накопления.

Факторы для разворота:

❌ ЦБ развивающихся стран приближаются к лимиту . Нельзя бесконечно закидывать резервы золотом, поэтому в какой-то момент объем покупок начнет сокращаться

❌ Сырьевые рынки сейчас интереснее. Большинство сырьевых активов на дне цикла, а значит, у них есть потенциал роста. В отличие от перегретого золота.

Исторически сырье на хаях – не лучшее место для инвестиций. Вспомните нефть в 2008, никель в 2022. Когда на рынке только покупатели, а продавцов почти нет, любое движение вниз опасно.

🤔 В данный момент зафиксировал часть прибыли от золотовалютных активов (80% фонды). Немного не нравится мне динамика в 2025 + опасаюсь ажиотажа. Сейчас складывается любопытная ситуация, так что я постараюсь чаще следить за золотом и делиться наблюдениями на канале!

Как думаете, что произойдет с золотом в 2025 году?

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