Туризм в России. Он то ли есть, то ли его нет. Прогулка по полям и лугам обычно не считается туризмом для путешественников, кто обычно отдыхает заграницей. Но чем отличаются собор Парижской Богоматери от собора Спаса на Крови? А Эверест от Эльбруса?

Трапеза морскими гребешками во Владивостоке или Мурманске ничем не хуже поедания тех же самых явств в Японии или Франции. Туризм в России есть!

С 2018 года был введен курортный сбор в нескольких регионах России в качестве эксперимента. Для чего? Чтобы отследить туристический поток, а также пополнить местную казну. То есть совершеннолетний турист, кто приезжал в Санкт-Петербург, Алтайский край, Краснодарский край, Республику Крым, Ставропольский край и Федеральную территорию Сириус (Сочи парк), и останавливался в отеле на ночевку, должен быть платить 1% от стоимости номера за сутки. Не только русский турист, но и иностранец обязан платить сбор.

Как показала практика, сумма за гостиничный сбор, собирает большие суммы, которые из местного регионального бюджета направляются администрацией для улучшения той же самой туристической инфраструктуры. Строительство новых гостиниц, туристических киосков, ресторанов, дорог к памятникам архитектуры – ранее все реставрировалось за счет меценатов и местной администрации, теперь же, благодаря курортному сбору – сами туристы платят за то, чтобы им же было лучше, комфортнее и интересней познавать родную страну.

С 1 января 2025 года власти решили ввести туристический налог, на смену курортному сбору. Налог будет распространяться не на избранные регионы, а на всю страну. Размер определяет также каждый субъект в отдельности, но не менее 100 рублей с человека в сутки, то есть в 2025 году – 1%, а к 2029 году планируют увеличить размер до 6%. Конечно же, можно избежать уплату налога, если он сильно бьет по карману. Заграницей мы тоже платим этот налог и не задаем вопросов и не выказываем свое недовольство, так что плохого в том, что в России тоже его вводят?

Например, если турист приезжает в туристический город и снимает квартиру посуточно, а владелец апартаментов не зарегистрирован как самозанятый или индивидуальный предприниматель, то налог платить не придется. Но турист в этом случае сам ответственен за отдых, он не застрахован от неадекватных соседей, шума на улице, неработающей сантехники и прочего. В специализированных местах отдыха за этим следит владелец бизнеса, управляющий и охрана. Серый или черный бизнес есть, но страна настроена на легальность и цивилизованность туризма.

Освобождены от уплаты налога инвалиды всех групп, участник Спец Операции на Украине, герои Войны, несовершеннолетние дети.

Из минусов налога – что вводят еще один платеж, который должен платить человек. Плюсов, конечно же, больше, чем минусов. Ведь путешествие по своей стране подвигает человека лучше изучать ее историю, интересоваться политикой и экономикой страны, а также понимать и улучшать качество своей жизни и страны в целом.

Внутренний туризм сильно развивается, а в связи ситуацией в мире – не у всех есть возможность выезжать заграницу. Но и заинтересованность иностранных жителей Россией возросла. Не только жители Восточных стран образуют тур поток, но и жители Канады, Америки и Европы активно стремятся узнать, ходят ли у нас по улицам медведи, едим ли мы икру ложками и страдаем ли от голода, в связи с санкциями против нас. Так что плохого в том, что и эти туристы внесут свой вклад в развитие инфраструктуры страны?!