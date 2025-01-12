ВНЖ Болгарии для пенсионеров

Полностью данный вид резиденции называется «для обеспеченных пенсионеров». Но это не означает, что нужно иметь пенсию как у депутата. Размер пенсии вообще не имеет никакого значения. Но некоторые накопления у вас все же должны быть. Но обо всём подпорядку.

На данный момент это, пожалуй, самый популярный вариант переезда в Болгарию. С чем это связано? Ну, во-первых, это не дорого - и в сравнении с другими программами Болгарии в частности, и с другими странами ЕС в целом. Причём не дорогая и сама процедура оформления, и жизнь в стране.

Во-вторых, просто – комплект документов минимален, требований никаких особых нет. Одно условие – наличие пенсии. Размер и основание назначения пенсии не имеют значения. Это может быть пенсия по выслуге, возрасту, инвалидности. Правда есть требование к остатку на банковском счете, там должно быть порядка 4500 евро. Рассматривают заявления быстро – нет никаких затягиваний по срокам, бесконечных запросов дополнительных документов и т. д.

В-третьих, в Болгарии очень легко адаптироваться россиянам. Язык, менталитет местных жителей, условия жизни, мягкий климат – страна как будто создана специально для того, чтобы переехать сюда на заслуженный отдых. В Болгарии живет много русских, поэтому вы очень быстро заведёте новые знакомства и вольётесь в местные сообщества.

Через 5 лет проживания в стране вы сможете получить ПМЖ. Главное прожить в стране по ВНЖ не менее 30 месяцев за эти 5 лет. Если говорить более точно, то за пять лет вы должны отсутствовать не более, чем 900 дней суммарно (дни въезда и выезда не считаются за отсутствие). Также период с 14.03 по 13.05 2020 года не считается в отсутствие (так как в это время было чрезвычайное положение). Всего в 5 годах 1826 дней, то есть нужно быть чуть-чуть больше половины времени.

Ну и самое главное – Болгария наконец-то вступила в Шенген, а это значит, что с болгарским ВНЖ вы сможете путешествовать по всей Европе без визы.

Есть, безусловно, и минусы, точнее один минус. По данному типу ВНЖ вы не сможете работать по найму. Ведь у вас уже есть доход – ваша пенсия, и накопления. Поэтому если вы хотите работать в Болгарии, то нужно рассмотреть другой вариант.

Процедура получения ВНЖ Болгарии для пенсионеров

Начинается всё с визы категории D. Документы на неё вы подаете в стране своего постоянного проживания. Для этого вы собираете документы по списку, приведенному ниже, и едете с ними в консульство. Подача в обязательном порядке при вашем личном присутствии, воспользоваться тут услугами агентств, которые подают документы на туристические визы без присутствия, не получится. Они лишь могут вам помочь со сбором всех документов (причем, почти все могут сделать за вас при желании), сопроводить вас уже в Болгарии на подачу на ВНЖ. Но на визу D вы собранный комплект везете лично. При подаче необходимо будет оплатить консульский сбор – 100 евро.

Список необходимых документов:

1. Загранпаспорт. Срок его действия должен быть не менее 18 месяцев на момент подачи. Также копия основного разворота и всех страниц с отметками.

2. Фото 35х45 мм на белом фоне, матовые, цветные.

3. Документы, подтверждающие наличие у вас пенсии - пенсионное удостоверение, справки о назначении и размере пенсии. Их нужно будет перевести и заверить перевод.

4. Подтверждение наличия жилья в Болгарии. Это может быть как договор аренды (договор найма + декларация от собственника), так и свидетельство о собственности (нотариальный акт). Также можно воспользоваться услугами агентств, которые помогают с оформлением ВНЖ – они могут предоставить договор аренды, скажем так, фиктивный, но вполне подходящий для получения вида на жительство. Но я не вижу в этом особого смысла – ведь если вы собрались переезжать в Болгарию, то вы в любом случае будете там где-то жить. А значит у вас будут на руках необходимые документы.

5. Медицинская страховка. Полис нужен сразу на год. Стоимость будет отличаться в зависимости от вашего пола и возраста.

6. Выписка со счета в болгарском банке. Открыть его можно, воспользовавшись услугами агентств или же самостоятельно, съездив предварительно в Болгарию по туристической визе. В принципе, второй вариант вполне разумен – перед тем как принять решение о переезде, вы наверняка посетите Болгарию, чтобы определиться как минимум с городом, в котором вы бы хотели жить. А заодно и счет откроете. А если вы уже всё решили, но счета у вас нет, то мы вам можем помочь с открытием счета удаленно. Срок действия выписки – 1 месяц.

7. Справка об отсутствии судимости с апостилем. Её можно заказать на госуслугах. После получения справку нужно будет перевести и легализовать. Срок действия справки 6 месяцев.

На визу подаются копии документов (кроме паспорта). Оригиналы сдаёте уже в Болгарии в Миграции при подаче на карточку ВНЖ.

После вклейки визы в паспорт (её выдают как правило на полгода) вы обновляете те документы, у которых закончился срок действия и летите в Болгарию. В службе Миграции нужно будет оплатить пошлину (10 левов) и сдать оригиналы ваших документов. Примерно через 2 недели вы получите ответ о присвоении вам статуса ВНЖ.

При получении одобрения нужно будет оплатить сам ВНЖ на год вперед (500 левов), а также пошлину за выпуск самого пластика. Если срочности нет, и вы готовы подождать карту в течение месяца, то пошлина составит 45 левов. За срочность придется доплатить: 10 дней – 90 левов, 5 дней – 220 левов. Если вы не планируете покидать Болгарию в ближайший месяц, то платить за срочность нет смысла, ваше пребывание в стране уже абсолютно легально. Карточка нужна для того, чтобы беспрепятственно выехать из Болгарии и въехать обратно.



Члены вашей семьи также могут получить ВНЖ по программе воссоединения. Это супруг/супруга и несовершеннолетние дети.

Еще раз остановимся на размере пенсии. Официально эта сумма никак не оговаривается, то есть она может быть любой. Но по нашим наблюдениям, в Миграции Бургаса часто отказывают в визе, если ваша пенсия ниже минимальной в Болгарии (с 1 июля 2024 она составит 580,57 лев). Поэтому если до этого минимума вы не дотягиваете, то лучше подаваться с арендой жилья в другом регионе, менее придирчивом, скажем так.

Продлением карты нужно начинать заниматься месяца за 2 до её окончания. Список документов будет таким же, как и при первоначальной подаче.