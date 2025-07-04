Актуалочка на начало июля: как там с шенгеном дела?

Сезон отпусков в разгаре, в России нет лета от слова совсем, почему не поговорить о новостях шенгена?

Эдакий «Шенгенский вестник»

🇫🇷 Франция

Визовый центр в Москве выставил места для записи на личную подачу на сентябрь. Не забываем, что принимаются к подаче только биометрические паспорта.

Ботом можно записать на июль-начало августа, поскольку появляются отказные места ЕЖЕДНЕВНО.

А если есть активная биометрия, а то есть шенген за последние 3 года, я могу подать документы в ближайшие дни без личного присутствия.

Рассмотрение документов в консульстве – 6 недель и нет-нет да замечаю значительное сокращение до 3 недель.

Срок визы в чистые паспорта – максимум 30 дней. Обычно многократные визы.

Кто часто путешествует – 6 месяцев. Тем, у кого были две-три предыдущие полугодовые визы – приятный год. После двух годовых – получают на замечательные 2 года.

А вот трёхлетние за последние три месяца я вообще не видел.

🇪🇸 Испания

Подача документов в Москве возможна с моей помощью каждый день! За Вас оплатим сбор, подготовим документы и заберем паспорт по готовности.

Сроки рассмотрения — ровно 3 недели.

В чистые паспорта получаем двукратные визы на 30 дней. При наличии предыдущих виз – одобряют мульти на 3 месяца. Годовых не видел давно, даже у владельцев недвижимости.

🇮🇹 Италия

Туристам, у кого прописка Москва и МО, Питер и Ленинградская область подача документов на визу возможна в центре VMS. Места на подачу есть на десятые числа августа.

У кого прописка в регионах, подача возможна через аккредитованные центры Альмавива.

Их восемь: Москва, Нижний-Новгород, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Самара.

Правда, записаться самостоятельно невозможно

В Москве есть возможность с моей помощью подать документы в центре Альмавива. Подача происходит каждую неделю.

Подача документов в центр VMS в Москве и Санкт-Петербурге с моей помощью происходит ежедневно. Не надо ждать запись по две-три недели!

Срок рассмотрения VMS не менее 8 недель, Альмавива — 9-10 недель.

Срок визы в чистый паспорт не более срока поездки или 30 дней. Виза однократная.

После корректно использованной под поездку – одобряют на 45 дней, могут и мульти визу выдать.

И только после правильно открытой визы могут одобрить на полгода, год и два.

🇬🇷 Греция

Если вам надо именно в Грецию, то смело оформляйте визу этой страны. Консульство быстро ставит однократные визы под поездку. Срок рассмотрения – не более 2 недель.

Тем, кому надо оформить срочную визу, это отличный вариант. Срок рассмотрения от 5 рабочих дней.

Подача документов в Москве возможна с моей помощью каждый день.

Просится вывод в целом по шенгену

Сейчас офицеры очень внимательно проверяют, как использовались предыдущие шенгенские визы: не было ли превышения сроков (оверстей) или других нарушений, соблюдалось ли правило первого въезда и в какой стране вы проводили бо́льшую часть времени.

Кстати, если заметили, что вам дают визы на всё более долгий срок, лучше и дальше подаваться на визу в этой стране – показывайте свою лояльность и добросовестность.