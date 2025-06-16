Почему ваш PR не работает — и что с этим делать
На деле проблема — в системных ошибках. Они неочевидны, но именно из-за них PR не даёт бизнес-результата. Вот пять самых частых.
❌ 1. Продавать через статью
Многие компании хотят, чтобы статья в Forbes или РБК стала «воронкой продаж».
Это не сработает.
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Медиа — это не лендинг. Если в первых абзацах начинается агрессивная самореклама, читатель уходит. А редактор — тем более.
Что работает:
– польза,
– кейсы,
– объяснение проблем, с которыми сталкивается клиент,
– и аккуратное позиционирование компании как эксперта.
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В PR цель — не продать напрямую, а повысить узнаваемость и доверие. Особенно в B2B, где цикл сделки — месяцы, и решение принимает не один человек.
❌ 2. Игнорировать «человеческий фактор»
Типичный пример B2B-публикации:
«Наше инновационное решение автоматизирует и оптимизирует...»
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Слишком сложно. Слишком безжизненно.
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Даже если ваш клиент — юрист, закупщик или главный бухгалтер — он остаётся человеком. Ему интересны истории, а не технические описания.
Что работает:
– примеры,
– реальные кейсы,
– эмоции и ситуации: «у клиента всё горело», «исправили за два дня», «вывели из цейтнота».
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Пишите про людей — для людей.
❌ 3. Пытаться делать всё своими силами
Когда PR-активность ведёт сотрудник «по совместительству» — она не работает.
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Чтобы попасть в серьёзное медиа, нужен навык:
– знать редакционные форматы,
– уметь упаковывать сложную тему,
– строить отношения с журналистами.
Если в команде нет PR-специалиста — наймите подрядчика или фрилансера. Это не про статус, а про эффективность. Иначе — много попыток и ноль выхлопа.
❌ 4. Не связать PR с бизнес-целями
«У нас была публикация в Ведомостях!»
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Хорошо.
А что это дало?
– Стали чаще переходить на сайт?
– Появились входящие заявки?
– Легче проходят переговоры?
Публикации ради галочки — не работают.
Публикации ради воронки, доверия, прогрева клиентов — работают.
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У хорошего PR-аудита всегда есть связка с целями:
– укрепление позиции на рынке,
– повышение узнаваемости у нужной аудитории,
– сокращение цикла сделки.
❌ 5. Не использовать публикацию после выхода
Вышла статья — и тишина.
А ведь это только начало.
Что делать с готовым материалом:
– разместить в соцсетях,
– приложить к коммерческим предложениям,
– отправить клиентам и партнёрам,
– адаптировать в рассылку.
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Мало «попасть в медиа». Нужно, чтобы публикацию увидели те, кто влияет на сделки.
Именно так PR превращается в инструмент, который помогает продажам, а не просто тешит самолюбие.
📌 Вывод
Хороший PR — не про громкие заголовки.
Это про выстраивание системной доверительной коммуникации: с партнёрами, клиентами, рынком.
Именно поэтому он влияет на сделки, помогает на переговорах и укрепляет позицию бренда.
Если делать — то делать с умом. И обязательно — с привязкой к реальным бизнес-целям.
В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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