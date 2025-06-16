Почему ваш PR не работает — и что с этим делать

Вроде бы всё правильно: публикации выходят, экспертные колонки согласованы, ссылки есть. Но заявок нет. Известности — тоже. А пиар кажется чем-то бесполезным и «про имидж».

На деле проблема — в системных ошибках. Они неочевидны, но именно из-за них PR не даёт бизнес-результата. Вот пять самых частых.

❌ 1. Продавать через статью

Многие компании хотят, чтобы статья в Forbes или РБК стала «воронкой продаж».

Это не сработает.

⠀

Медиа — это не лендинг. Если в первых абзацах начинается агрессивная самореклама, читатель уходит. А редактор — тем более.

Что работает:

– польза,

– кейсы,

– объяснение проблем, с которыми сталкивается клиент,

– и аккуратное позиционирование компании как эксперта.

⠀

В PR цель — не продать напрямую, а повысить узнаваемость и доверие. Особенно в B2B, где цикл сделки — месяцы, и решение принимает не один человек.

❌ 2. Игнорировать «человеческий фактор»

Типичный пример B2B-публикации:

«Наше инновационное решение автоматизирует и оптимизирует...»

⠀

Слишком сложно. Слишком безжизненно.

⠀

Даже если ваш клиент — юрист, закупщик или главный бухгалтер — он остаётся человеком. Ему интересны истории, а не технические описания.

Что работает:

– примеры,

– реальные кейсы,

– эмоции и ситуации: «у клиента всё горело», «исправили за два дня», «вывели из цейтнота».

⠀

Пишите про людей — для людей.

❌ 3. Пытаться делать всё своими силами

Когда PR-активность ведёт сотрудник «по совместительству» — она не работает.

⠀

Чтобы попасть в серьёзное медиа, нужен навык:

– знать редакционные форматы,

– уметь упаковывать сложную тему,

– строить отношения с журналистами.

Если в команде нет PR-специалиста — наймите подрядчика или фрилансера. Это не про статус, а про эффективность. Иначе — много попыток и ноль выхлопа.

❌ 4. Не связать PR с бизнес-целями

«У нас была публикация в Ведомостях!»

⠀

Хорошо.

А что это дало?

– Стали чаще переходить на сайт?

– Появились входящие заявки?

– Легче проходят переговоры?

Публикации ради галочки — не работают.

Публикации ради воронки, доверия, прогрева клиентов — работают.

⠀

У хорошего PR-аудита всегда есть связка с целями:

– укрепление позиции на рынке,

– повышение узнаваемости у нужной аудитории,

– сокращение цикла сделки.

❌ 5. Не использовать публикацию после выхода

Вышла статья — и тишина.

А ведь это только начало.

Что делать с готовым материалом:

– разместить в соцсетях,

– приложить к коммерческим предложениям,

– отправить клиентам и партнёрам,

– адаптировать в рассылку.

⠀

Мало «попасть в медиа». Нужно, чтобы публикацию увидели те, кто влияет на сделки.

Именно так PR превращается в инструмент, который помогает продажам, а не просто тешит самолюбие.

📌 Вывод

Хороший PR — не про громкие заголовки.

Это про выстраивание системной доверительной коммуникации: с партнёрами, клиентами, рынком.

Именно поэтому он влияет на сделки, помогает на переговорах и укрепляет позицию бренда.

Если делать — то делать с умом. И обязательно — с привязкой к реальным бизнес-целям.

В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.