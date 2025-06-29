Публикации в СМИ для ИП и малого бизнеса — это вообще реально?
И вот вы думаете:
— Ну кто меня возьмёт в «Газету.ру»?
— Кому интересна моя пекарня, юридическая практика или онлайн-школа английского?
— У нас нет бюджета, мы даже сайт только недавно сделали.
А теперь — главное: вы ошибаетесь.
Потому что публикации в СМИ — это не только про деньги. Это про ценность. Про то, как вы говорите, а не сколько платите.
СМИ — не небожители
Редакции не сидят и не ждут миллионеров. Они ждут истории и смыслы.
Да, туда невозможно прорваться с банальным «у нас открытие» или «купите наш продукт».
Но если вы говорите про реальный опыт, рассказываете, как решаете живую проблему — вас услышат.
Журналисту не важно, ИП вы или корпорация. Ему важно: есть ли в вашей истории жизнь. Есть ли опыт, который может быть полезен или интересен его аудитории.
Что можно рассказать, даже если вы не инфобизнес
Вот примеры тем, с которыми ИП выходят в СМИ (и успешно):
Как предприниматель в регионе выжил в кризис — и какие решения сработали.
Что видит бухгалтер малого бизнеса «изнутри», и какие ошибки совершают клиенты.
Как фаундер онлайн-школы менял формат занятий после жалоб учеников.
Почему клиенты теряются на втором шаге в вашей воронке — и как это исправили.
Как вы отказались от рекламы и пошли через репутацию и контент.
Каждая из этих тем — не «новость», но экспертиза.
Это то, что журналист может развернуть в колонку, кейс, материал с комментариями.
Как попасть в СМИ без бюджета
Сначала — честно: «просто написать письмо» не сработает.
Если вы не умеете упаковывать тему, журналист даже не откроет ваше письмо.
Но есть пошаговый алгоритм, как действовать без агентства:
1. Определите, кому вы нужны
Вам не нужен «Forbes». Вам нужен ресурс, где сидит ваша аудитория:
региональные медиа,
отраслевые порталы (например, для beauty-бизнеса — Profi.ru, для бухгалтеров — Klerk.ru),
популярные лайфстайл-СМИ, где нужны эксперты.
2. Сформулируйте тему
Не «мы хотим рассказать о себе», а «мы разобрались с X проблемой, и вот наш опыт».
Тема должна отвечать интересу читателя, а не амбициям бренда.
Пример:
❌ «Мы — студия маркетинга, хотим рассказать о себе»
✅ «5 способов малому бизнесу вести маркетинг, если нет бюджета — личный опыт предпринимателя»
3. Предложите формат, а не готовую статью
Журналистам удобнее самим оформить материал — колонку, кейс, интервью.
Дайте понятную структуру и пару тезисов. Не «посмотрите нашу презентацию», а «вот короткое резюме — интересно?»
4. Подумайте о фото
СМИ часто отказывают просто потому, что нет нормальных фото.
Сделайте 2–3 кадра — рабочий процесс, лицо, офис. Не селфи.
5. Не ждите мгновенного эффекта
PR — это не «опубликовали — сразу очередь из клиентов».
Это репутационная система, которая работает на узнаваемость, доверие, экспертность.
Завтра по статье вас может найти потенциальный партнёр, журналист, клиент.
Но только если вы есть в инфополе.
Примеры: кто уже так сделал
Юрист из Екатеринбурга: выступил с колонкой про юридические риски в e-commerce на VC.ru — получил приглашения на подкасты и запросы от коллег.
Пекарня из Нижнего Новгорода: дала комментарий о росте цен на зерно для регионального портала — стала героем репортажа, привлекла внимание журналистов с «России 1».
Онлайн-школа для подростков: подготовили кейс об изменении формата уроков, вышли на Parents.ru и Baby.ru, затем получили репосты от крупных агрегаторов.
Никто из них не платил за размещение.
А что в итоге?
Да, ИП и малый бизнес могут попасть в СМИ.
Для этого не нужно иметь миллионы — достаточно иметь смысл.
Работают не пиарные штампы, а личный опыт, конкретные кейсы, польза для читателя.
СМИ — это не «красиво звучит», а реальный инструмент для роста доверия и узнаваемости.
Если вы всё ещё думаете, что PR — «не для нас», просто посмотрите, что о вас видно в поиске.
Если там пусто — это уже ответ.
Если нужно — помогу превратить ваш опыт в тему, которую действительно опубликуют.
Без громких лозунгов. Но с пользой.
В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии1
Похоже, публика в СМИ — это как раз то самое место, где стоит делиться опытом без бюджета, но с крепким смыслом, чтобы быть услышанным, и не обязательно покупать парочку костюмов от Армани перед интервью!