Публикации в СМИ для ИП и малого бизнеса — это вообще реально?

Если вы — индивидуальный предприниматель или владелец малого бизнеса, то, скорее всего, слово «PR» у вас вызывает раздражение. Кажется, что это что-то чужое, дорогое и не про вас. Это для корпораций, стартапов с инвестициями или инфлюенсеров, которым надо «светиться».

И вот вы думаете:

— Ну кто меня возьмёт в «Газету.ру»?

— Кому интересна моя пекарня, юридическая практика или онлайн-школа английского?

— У нас нет бюджета, мы даже сайт только недавно сделали.

А теперь — главное: вы ошибаетесь.

Потому что публикации в СМИ — это не только про деньги. Это про ценность. Про то, как вы говорите, а не сколько платите.

СМИ — не небожители

Редакции не сидят и не ждут миллионеров. Они ждут истории и смыслы.

Да, туда невозможно прорваться с банальным «у нас открытие» или «купите наш продукт».

Но если вы говорите про реальный опыт, рассказываете, как решаете живую проблему — вас услышат.

Журналисту не важно, ИП вы или корпорация. Ему важно: есть ли в вашей истории жизнь. Есть ли опыт, который может быть полезен или интересен его аудитории.

Что можно рассказать, даже если вы не инфобизнес

Вот примеры тем, с которыми ИП выходят в СМИ (и успешно):

Как предприниматель в регионе выжил в кризис — и какие решения сработали.

Что видит бухгалтер малого бизнеса «изнутри», и какие ошибки совершают клиенты.

Как фаундер онлайн-школы менял формат занятий после жалоб учеников.

Почему клиенты теряются на втором шаге в вашей воронке — и как это исправили.

Как вы отказались от рекламы и пошли через репутацию и контент.

Каждая из этих тем — не «новость», но экспертиза.

Это то, что журналист может развернуть в колонку, кейс, материал с комментариями.

Как попасть в СМИ без бюджета

Сначала — честно: «просто написать письмо» не сработает.

Если вы не умеете упаковывать тему, журналист даже не откроет ваше письмо.

Но есть пошаговый алгоритм, как действовать без агентства:

1. Определите, кому вы нужны

Вам не нужен «Forbes». Вам нужен ресурс, где сидит ваша аудитория:

региональные медиа,

отраслевые порталы (например, для beauty-бизнеса — Profi.ru, для бухгалтеров — Klerk.ru),

популярные лайфстайл-СМИ, где нужны эксперты.

2. Сформулируйте тему

Не «мы хотим рассказать о себе», а «мы разобрались с X проблемой, и вот наш опыт».

Тема должна отвечать интересу читателя, а не амбициям бренда.

Пример:

❌ «Мы — студия маркетинга, хотим рассказать о себе»

✅ «5 способов малому бизнесу вести маркетинг, если нет бюджета — личный опыт предпринимателя»

3. Предложите формат, а не готовую статью

Журналистам удобнее самим оформить материал — колонку, кейс, интервью.

Дайте понятную структуру и пару тезисов. Не «посмотрите нашу презентацию», а «вот короткое резюме — интересно?»

4. Подумайте о фото

СМИ часто отказывают просто потому, что нет нормальных фото.

Сделайте 2–3 кадра — рабочий процесс, лицо, офис. Не селфи.

5. Не ждите мгновенного эффекта

PR — это не «опубликовали — сразу очередь из клиентов».

Это репутационная система, которая работает на узнаваемость, доверие, экспертность.

Завтра по статье вас может найти потенциальный партнёр, журналист, клиент.

Но только если вы есть в инфополе.

Примеры: кто уже так сделал

Юрист из Екатеринбурга : выступил с колонкой про юридические риски в e-commerce на VC.ru — получил приглашения на подкасты и запросы от коллег.

Пекарня из Нижнего Новгорода : дала комментарий о росте цен на зерно для регионального портала — стала героем репортажа, привлекла внимание журналистов с «России 1».

Онлайн-школа для подростков: подготовили кейс об изменении формата уроков, вышли на Parents.ru и Baby.ru, затем получили репосты от крупных агрегаторов.

Никто из них не платил за размещение.

А что в итоге?

Да, ИП и малый бизнес могут попасть в СМИ.

Для этого не нужно иметь миллионы — достаточно иметь смысл.

Работают не пиарные штампы, а личный опыт, конкретные кейсы, польза для читателя.

СМИ — это не «красиво звучит», а реальный инструмент для роста доверия и узнаваемости.

Если вы всё ещё думаете, что PR — «не для нас», просто посмотрите, что о вас видно в поиске.

Если там пусто — это уже ответ.

Если нужно — помогу превратить ваш опыт в тему, которую действительно опубликуют.

Без громких лозунгов. Но с пользой.

В моем Telegram-канале делюсь фишками и лайфхаками как не слить деньги на бесполезные публикации и сделать PR, который принесет клиентов.