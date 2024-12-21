Новый закон о пенсионном обеспечении граждан РФ, имеющих периоды работы на территориях Украины и Донбасса

Основные изменения:
1. Учет трудового стажа при расчете пенсии
Гражданам РФ, которые имели периоды работы и иной деятельности на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, теперь будут учитывать эти периоды при установлении страховых пенсий. Это касается людей, которые работали с:
- 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года на территории Украины;
- с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года на территориях Донбасса;
- с 24 февраля по 31 декабря 2022 года на территории Запорожской и Херсонской областей.
Такие периоды будут включаться в страховой стаж для расчета пенсий, что позволит увеличить размер пенсии для граждан, которые работали на этих территориях.
2. Индивидуальный пенсионный коэффициент
Для расчета пенсии будет учитываться индивидуальный пенсионный коэффициент, который равен 1 за каждый полный календарный год работы на указанных территориях. Если период работы менее года, коэффициент будет рассчитан пропорционально (1 месяц — 1/12 коэффициента, 1 день — 1/360 коэффициента). Это позволит более точно учесть периоды работы, даже если человек работал неполные годы или месяцы.
3. Документы для подтверждения трудового стажа
Для подтверждения работы и иной деятельности на этих территориях необходимо предоставить документы, выданные работодателями или государственными органами, такие как трудовые книжки, справки или иные официальные бумаги. В случае, если такие документы отсутствуют или невозможно подтвердить стаж официально, межведомственная комиссия может признать стаж на основании решений комиссии, что важно для граждан, которые не могут получить документы из-за обстоятельств.
4. Перерасчет пенсий для уже получающих пенсионеров
Если гражданин уже получает пенсию, но его трудовой стаж в этих регионах не был учтен, он может подать заявление на перерасчет пенсии. Пенсия будет пересчитана с учетом новых положений, начиная с 1-го числа месяца, следующего после подачи заявления. Перерасчет будет производиться на основании документов, которые подтверждают трудовой стаж, или информации, содержащейся в пенсионных делах.
5. Когда вступает в силу?
Закон вступает в силу с 1 июля 2025 года. Однако уже сейчас граждане могут подавать заявления для перерасчета пенсии, если у них есть право на учет этих периодов в стаже.
Как подать заявление?
Чтобы получить перерасчет пенсии или включить трудовой стаж с указанных территорий в расчет пенсии, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России. Также потребуется предоставить документы, подтверждающие работу на этих территориях, или, если документы отсутствуют, обратиться к межведомственной комиссии для восстановления стажа.
Как это влияет на вас?
Если вы или ваши близкие работали на территории Украины, Донбасса, Запорожской или Херсонской областей, новый закон может существенно повлиять на размер вашей пенсии. Убедитесь, что все ваши трудовые периоды учтены в пенсионном стаже, и подайте заявление на перерасчет, если это необходимо.
Что делать сейчас?
Подготовьте необходимые документы, чтобы не упустить возможность перерасчета пенсии. Также рекомендуется обратиться за юридической помощью, если у вас возникли вопросы по восстановлению трудового стажа или подтверждению работы на указанных территориях.
С полным текстом № 455-ФЗ от 13 декабря 2024 года Вы можете ознакомиться тут
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