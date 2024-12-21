Новый закон о пенсионном обеспечении граждан РФ, имеющих периоды работы на территориях Украины и Донбасса

Гражданам РФ, которые имели периоды работы и иной деятельности на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, теперь будут учитывать эти периоды при установлении страховых пенсий. Это касается людей, которые работали с:

- 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года на территории Украины;

- с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года на территориях Донбасса;

- с 24 февраля по 31 декабря 2022 года на территории Запорожской и Херсонской областей.



Такие периоды будут включаться в страховой стаж для расчета пенсий, что позволит увеличить размер пенсии для граждан, которые работали на этих территориях.